Manuel Borgert lidera el campeonato 2024 del TC Pista Mouras finalizadas las primeras 6 fechas del año. El piloto del Fadel Racing suma 244.5 unidades luego de su gran fin de semana en La Plata, donde logró subir nuevamente al podio.

Alan Denis Cifre lo escolta con 238.5 y se muestra como otro claro candidato al título, luego de una gran performance en La Plata donde se quedó con su primera victoria en la temporada, que lo habilita a pelear por el título.

«Sabía que la largada era el punto clave y él siempre larga muy bien. Cifre me pasó, lo busqué por todos lados, pero no se me dio. Son buenos puntos para el campeonato, así que redondeamos un buen fin de semana», fueron las palabras del entrerriano Borgert, quien consiguió su 5° podio en la especialidad.

La 7ª fecha del campeonato se disputará los días 7, 8 y 9 de junio en la variante sin chicana de La Plata.

POSICIONES DEL TC PISTA MOURAS

1° 105 BORGERT, MANUEL 244.5 PUNTOS

2° 78 CIFRE, ALAN DENIS 238.5

3° 71 GUIFFREY, JUAN PABLO 214.5

4° 61 BOHDANOWICZ, LUCAS 211

5° 141 LUENGO, FRANCISCO 203.5

6° 77 GONZÁLEZ, LEANDRO 189

7° 17 SAPIENZA, JUAN 188.5

8° 222 BERALDI, MARCELO 146.5

9° 109 NG, SEBASTIÁN 146.5

10° 171 CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO 146.5