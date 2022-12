- Publicidad -





El sábado 26 de noviembre se realizó la coronación de la Reina 2023, Ailin Ozeica, en las instalaciones de la Casa de Cultura. Se presentó la banda oficial de la próxima edición. Una noche llena de pasión por el carnaval que hizo vibrar a todos los simpatizantes de Malibú.

- Publicidad -





Ailin Ozeica es oriunda de Bovril y será la embajadora de Malibú 2023. El evento, organizado por la comisión de la comparsa, tuvo un gran despliegue, tanto adentro como afuera, y contó con presencia de todos los simpatizantes, quienes le pusieron alegría y disfrute a la noche.

Detalles

La fiesta comenzó a las 23.00 y la encargada de dirigir fue Denis Gareis, la voz representativa de Malibú, no solo por su trabajo en la conducción, sino también porque ella formó parte siempre de la comparsa como integrante, cantante y miembro de la comisión.

Su mamá Margarita Gareis “Chicha” fue una gran colaborada y referente de la comparsa. “Malibú significa muchas cosas. En lo personal, toda mi vida me dediqué a participar y formar parte, tanto en comisión como integrante. Es una emoción que, como hasenkampense, es muy difícil expresar con palabras. Malibú es una gran parte de mi vida y cada año, por más que por ahí no pueda estar tan cerca o comprometida con el carnaval, me sigue generando las mismas sensaciones y las mismas “maripositas en la panza” cuando se escucha el himno o vemos salir la comparsa en el corsódromo. Eso es Malibú para mí”, comentó.

Agradecimiento

Para dar comienzo a la gran noche de coronación, el encargado de dar las palabras de bienvenida, fue su actual presidente, Diego Faes, quien agradeció la convocatoria y el acompañamiento de todos.

Expresó que se siente feliz por el equipo de trabajo, que tienen todas las expectativas para la edición 2023 y los invitó a que en este último tramo de preparación, todos puedan seguir colaborando para que Malibú brille con todo su esplendor en las noches de enero y febrero.

Seguidamente fue el momento de la presentación de la Reina 2022, Candela Fernández, quién hizo su entrada con mucha emoción por lo vivido en la edición pasada. Fue un gran año para ella, quien demostró durante su reinado lo feliz de poder representar a su amada comparsa.

En 2023 tendrá el honor de ser la primera en pisar el corsódromo como Embajadora. Todos los presentes la recibieron con alegría. Luego fue el momento de anunciar a la actual Reina, Alin Ozeica.

Su aparición deslumbró a todos con su presencia, carisma y pasión. En cada paso que daba hizo erizar la piel y no es para menos, ya que su elección fue una gran sorpresa para ella y por eso quiere disfrutar y agradecer a Malibú lo feliz que es siendo la reina 2023.

El cambio de atributos fue de la mano de Diego Faes y su vicepresidente, Mercedes Dellizzotti. Entregaron, además, obsequios tanto para la reina saliente como a la actual.

Con Ailín ya portando todos sus atributos y la corona, la gente comenzó a ovacionar a sus representantes. Sonó el histórico himno “Tun-Tun” que hizo que todos se pararan a aplaudir y cantar con mucha emoción.

A continuación, Denis invitó a las ex reinas presentes, a sumarse a Candela y Ailin, para realizar la foto simbólica de todos los años. Ese fue el puntapié para dar rienda suelta a la pasión por la “Reina del Carnaval”. Comenzó a sonar nuevamente el himno y todos salieron a la pista. Se vivió un clima muy carnavalero.

Marumbá presente

Marumbá también fue parte de este gran festejo, no solo con la presencia de los miembros de su comisión y simpatizantes, sino también su Reina, Miranda Ziegler, quien le entregó a Ailin un obsequio en nombre de su comparsa. Dos reinas que demuestran un gran compañerismo y que sin dudas dejarán bien alto no solo a sus comparsas sino también al Carnaval de Hasenkamp.

Después fue el turno de romper con el misterio y presentar la banda oficial. En el 2023 los encargados de la música son el grupo “Nikel” de Paraná. Una verdadera fiesta fue conocer el nuevo tema de Malibú, que generó una gran euforia. Ellos además de tocar los temas de la comparsa, brindaron un espectáculo para seguir el baile.

El cierre de la velada estuvo a cargo del grupo de batería, que junto a su pasista, coronaron la gran noche de Malibú, desplegando todo su ritmo para hacer vibrar a los presentes.

La organización de la fiesta estuvo a cargo de la comisión de la comparsa, y con ayuda de simpatizantes, lograron que todos se vayan con el sabor de haber compartido una noche mágica. Cada detalle hizo que sea inolvidable: la ambientación, cordialidad, atención, desde que uno ingresaba hasta cuando se acercaba a las cantinas.

El sábado Hasenkamp se tiñó de “blanco y dorado”, cada miembro de Malibú dio rienda suelta a ese sentimiento carnavalero que tanto los caracteriza y que se contagia cada verano en el corsódromo. Claramente, la “Reina del Carnaval”, deslumbrará en el 2023, no solo con la puesta en escena sino también por la alegría de sus simpatizantes.