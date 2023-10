- Publicidad -





En su recorrida por la provincia, Luis Petri, compañero de fórmula de Patricia Bullrich, estuvo este jueves en Crespo para brindar su apoyo al candidato a la Gobernación, Rogelio Frigerio.

El candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y el candidato a vicepresidente, Luis Pettri, de Juntos por el Cambio, visitaron los estudios de SOLNoticias en el marco del cierre de campaña electoral de cara a las próximas elecciones. Estuvieron acompañados de la candidata a vicegobernadora Alicia Aluani y del candidato a intendente Marcelo Cerrutti.

El candidato a gobernador , Rogelio Frigerio junto al compañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Pettri, contaron sobre los proyectos a llevar a cabo en la provincia en caso de ganar las elecciones.

Frigerio comenzó contando que están haciendo el recorrido por la provincia cerrando la campaña, «estamos en la recta final, hemos decidido hacer un recorrido simbólico por los diecisiete departamentos, arrancamos hace dos días y ya recorrimos una parte importante de nuestro territorio. Es para agradecer el recibimiento que tenemos en cada rincón de la provincia que vale doble. Nos genera una enorme emoción y responsabilidad, porque la gente está muy mal, triste, angustiada, con una enorme incertidumbre respecto a lo que se va a venir en la Argentina y en éste contexto tan difícil nos reciben bien, nos demuestran cariño».

Más adelante, el candidato a gobernador agregó «nosotros estamos convencidos que damos para mucho más, que vamos a salir adelante, nosotros podamos conversar y caminar entre la gente cosa que los funcionarios del gobierno no pueden hacer, porque son veinte años prometiendo lo mismo, planteando las mismas cosas sin resultados, y la gente se hartó, se cansó, no da más y se lo recriminan, por eso no andan en la calle, por eso van de acto en acto. No saben qué decirle a la gente, con qué cara mirarle, después de veinte años no tienen a quién echarle la culpa de lo mal que está la Argentina. Sin lugar a dudas éste es el peor gobierno de la historia de la democracia en el país».

Frigerio: «estamos en las antípodas»

El candidato a gobernador siguió diciendo que «estamos en las antípodas de ésto. Nosotros queremos un país que pueda salir adelante a partir del trabajo, del trabajo entre los emprendedores, los comerciantes, las pymes, los productores. Queremos un Estado que motorice eso, la generación de riqueza y de empleo en el sector privado, y lo estoy diciendo acá en Crespo que es una ciudad donde se mantiene la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito, la cultura del orden, hacer ésto en el resto de la provincia por qué nosotros no somos menos que nadie. Nos hemos transformado en una provincia estancada en el tiempo, somos la hermana pobre de la región centro, pero alguna vez le peleamos de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de Argentina, ¿por qué no volver a ocupar ese lugar?».

Luego aseguró que si bien estamos en el peor momento paradójicamente estamos frente a una gran oportunidad, «ahora el 22 de octubre, tenemos la oportunidad con el voto de empezar a cambiar esta historia y yo estoy seguro que a partir del 10 de diciembre vamos a construir una historia mucho mejor para Entre Ríos. Tenemos los equipos, alguno me voy a llevar de Crespo…tenemos los programas que venimos trabajando desde hace muchos años acá. No hay lugar para los improvisados. Ésto no se puede desarrollar de un día para el otro, hay que conocer la provincia, lo que no se conoce no se puede gobernar, y nosotros conocemos cada centímetro, la hemos recorrido infinidad, de veces he hablado con cientos de miles de entrerrianos que me conocen, que saben lo que pienso, que saben hacia dónde queremos llevar a la provincia. A partir de ese conocimiento podemos generar como lo hicimos el programa de desarrollo y de transformación de Entre Ríos que no tenemos desde hace décadas y es por eso que tengo el convencimiento de que nos vamos a poner de pie y que vamos a volver a brillar los entrerrianos».

Luis Petri: «Vamos a encarar un Plan de estabilización y ajustando la política»

Por su parte, Luis Pettri dijo que percibe un entusiasmo enorme por cambiar la realidad de esta provincia, «lo que nosotros creemos es que Entre Ríos es clave, no solamente porque tiene que cambiar de signo político después de veinte años de una corrupción a cielo abierto que se replicó en el orden nacional, lo veíamos en los últimos días con Insurralde, cuando creíamos que nos sorprendía más nada después de haber visto los bolsos de López, después de haber visto las valijas de Antonini Wilson o de haber contado plata en la rosadita, nuevamente los escándalos que involucran a funcionarios del kirchnerismo en una corrupción obscena y pornográfica teniendo en cuenta la grave situación que vive el país porque tenemos más de 40% de pobres, seis de cada diez chicos están viviendo en la pobreza, es gravísima la situación, un millón de chicos hoy se está salteando una comida, y en este contexto tenemos un ministro de economía que es candidato a presidente que lejos de intentar instalar un programa de estabilización le echa leña al fuego y lanza un formidable plan platita lo que supone más emisión monetaria y más inflación. Ya con 130 por de inflación que hace que los argentinos no puedan vivir, pensemos que el 60% de las familias argentinas hoy se están endeudando para comer, y éste gobierno lejos de resolver uno de los dos principales problemas que tienen los argentinos el primero es la inflación y el segundo es la inseguridad, los agrava.Del otro lado Javier Milei le echa nafta al fuego propiciando corridas bancarias o eventualmente aumento de la inflación.

Luego dijo que «ante ello nosotros desde el 10 de diciembre con Patricia Bullrich vamos a encarar la resolución de los graves problemas que tienen los argentinos con un plan de estabilización, bajando el gasto público, ajustando a la política. Necesitamos un gobierno austero, transparente, honesto, no un gobierno de ladrones y de bandidos, eliminando los privilegios y las cajas de la política». Consideró que la política tiene que mostrar ejemplaridad después de haber visto lo que ocurría, por ejemplo, en la legislatura de Buenos Aires con «chocolate» Rigau, y el escándalo de las tarjetas «que en lugar de ir esos recursos a los sectores vulnerables, va al bolsillo de los políticos». También dijo que se buscará tener un Banco Central independiente «que deje de ser el cajero automático del descontrol y del despilfarro del gobierno y con una ley de protección y promoción de inversiones Argentina. Necesita no solamente estabilizar su macro sino que además requiere, reclama y necesita de manera urgente sacarle el pie de la cabeza a todos los sectores productivos para generar trabajo privado de calidad, algo que no se genera desde hace más de diez años en el país y en donde las economías regionales sufren gravisimos problemas por la altisima inflación, por la presión tributaria, por el cepo cambiario que te impide exportar. Nosotros hemos dejado de ser competitivos y claramente éstas cuestiones las tenemos que resolver para garantizar que se genere empleo y para garantizar que se trabaje y se produzca en el país en donde lo único que crece en los últimos diez años es el empleo público y los planes sociales».

Dijo además que hay que garantizar la estabilidad del empleo público. En el caso de los planes sociales «estamos convencidos de que el Estado tiene que recuperar el monopolio de la política social. Se han privatizado la políticas sociales, los gerentes de la pobreza que en lugar de capacitar para el trabajo, en lugar de propiciar la terminalidad educativa, lo que hacen es tomarlos de rehenes para obligarlos a marchar indignamente de una manera vergonzosa a marchar, a acampar, a hacer piquetes y tenemos que terminar con esas cajas, pensemos que los planes sociales, el plan Potenciar Trabajo tiene 1.400.000 beneficiarios, y éstas organizaciones sociales reciben más de 18.000 millones de pesos, pero no para los sectores vulnerables sino para las cajas de sus organizaciones. Lucran con la pobreza, entonces lejos de que éstos planes sociales sean un puente para el trabajo se transforman en un ancla para la pobreza porque justamente financian sus organizaciones.»

Ante la consulta sobre los planes que tienen para la provincia Rogelio Frigerio respondió que uno de los proyectos es construir la ruta 12 en una autovía, «tenemos una diferencia de desarrollo de una Costa respecto a la otra y el hecho de tener la autovía 14 en la costa del Uruguay y tener una ruta en la costa del Paraná ha generado una diferencia que tenemos que saldar. Ésto ya lo he hablado con Patricia y con los equipos, así que va a ser una de las prioridades en términos de rutas nacionales».

Otro de los planes es construir un puente que una Santa Fe con Paraná, en reemplazo del túnel subfluvial, el otro día generó mucho miedo y susto porque empezó a gotear. Ya está amortizado. Es otra de las grandes obras que están planteadas y que he conversado con Patricia, tener el puente que una a Santa Fe con Paraná».

También mencionó el tema de energías renovables en la provincia, «Entre Ríos tiene un potencial enorme en éste sentido, totalmente subutilizado. Somos la provincia que menos se ha adherido cuando estuvo en la gestión nacional a todos los planes que hubo para fomentar y desarrollar la energía renovable, y ahí fue desidia del Estado provincial que no se montó en una política que seguramente se va a replicar ahora en el gobierno de Patricia y en la cual nosotros vamos a estar ahí con cuchillo, el tenedor listos para sumarnos a esa iniciativa, porque tenemos un potencial enorme en términos de energías renovables que no vamos a dejar esta vez pasar».

Finalmente Luis Pettri opinó que «tiene que existir un plan de infraestructura Federal que mejore nuestras rutas, que aumente la conectividad y con obra pública, que sea transparente porque durante el kirchnerismo se usó la obra pública como excusa para generar retornos, sobornos y corrupción y nosotros creemos que se puede generar un plan de infraestructura que garantice que los estados provinciales se desarrollen equitativamente, que generen oportunidades de inversión y trabajo para todo el país».

SOLNoticias