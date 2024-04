- Publicidad -





El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, repasó otros temas tratados en el encuentro con funcionarios nacionales y otras cuestiones estrictamente provinciales Además el mandatario expuso que «en tres meses de gestión no puedo resolver algo que lleva décadas sin resolver en la provincia»

Frigerio también fue consultado sobre los importantes aumentos registrados en las facturas de energía eléctrica y las gestiones para aminorar el impacto sobre los bolsillos de los entrerrianos, sobre todo siendo una provincia generadora con el complejo de Salto Grande.

En ese marco expuso que «en tres meses de gestión no puedo resolver algo que lleva décadas sin resolver en la provincia», insistiendo que Entre Ríos no tuvo «un reconocimiento por las cuestiones negativas también que implican haber construido la represa en nuestras tierras». Subrayando que «hace muchísimos años, décadas, que no se hace un reclamo eficaz respecto a este tema».

En ese contexto, «nosotros lo estamos haciendo desde la política y lo vamos a hacer también desde la vía judicial», asegurando que «ya hemos tomado esa decisión». Precisando que, «si no tenemos respuestas» a nivel nacional, «vamos a hacer un planteo en la Corte Suprema de Justicia, porque creemos que el derecho está de nuestra parte, que nos tienen que pagar las regalías y el excedente de Salto Grande de la manera que corresponde».

Además, argumentó, «estamos esperando a ver qué política de regulación más concreta lleva adelante el gobierno nacional, ya que todavía no tenemos los detalles de esa regulación en materia energética y es su responsabilidad este tema para ver cómo podemos manejarnos con CTM de otra manera», publicó Diario Río Uruguay. (APFDigital)