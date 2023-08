- Publicidad -





Mariela Weimer, quien estará presente como candidata a viceintendenta por La Libertad Avanza el próximo 22 de octubre en la localidad de Ramírez, cuestionó a la democracia: “¿Por qué el señor Alfonsín en vez de darnos 40 años de democracia no nos dio uno solo y 39 años de milicos?”, considerando que así se estaría mejor

Luego de las polémicas declaraciones de Mariela Weimer, candidata a viceintendenta de Ramírez por la Libertad Avanza al medio televisivo “6RCV”, el comité de la Capital de la UCR repudió el accionar.

En el comunicado difundido este sábado, el Comité Capital expresó: “Esta señora no solo pretende desconocer a los desaparecidos y muertos durante la última dictadura militar, sino también cuestiona el juzgamiento de la cúpula militar y responsables de uno de los mayores genocidios de nuestra historia reciente efectuado por el gobierno de Raúl Alfonsín”.

Desde el Comité, consideraron que no se puede admitir la presencia de Wiemer en las próximas elecciones pactadas para el 22 de octubre. “Es inadmisible que esta persona sea candidata por un partido político a ocupar un cargo público en democracia ya que sus expresiones reflejan un pensamiento antidemocrático y golpista, contrario a nuestra Constitución Nacional”.

“Sin perjuicio de la denuncia penal que vamos a formular por la presunta comisión de los delitos de apología del delito y atentado al orden constitucional sin perjuicio de la calificación que estime pertinente la Fiscalía Federal, vamos a solicitar el inmediato apartamiento de dicha candidatura por ser incompatible su participación en un acto electoral democrático”, indicaron al respecto.

Por otra parte, destacaron que este tipo de declaraciones en un marco de libertad de expresión, “se encuadran en ese tipo de discurso que retrotraen a los años trágicos de Argentina”.

Declaraciones de la candidata en un programa de televisión.

