La inflación de diciembre pasado fue de 3,8%, informó el INDEC. Por lo tanto, durante el año pasado, 2021, el Índice de Precios al Consumidor, acumuló una suba del 50,9%. Es la suba más alta desde 2019.

El incremento de diciembre se ubicó por encima del 2,5% registrado en noviembre y determinó que el año cerrara con una diferencia de 14,8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2020, cuando el acumulado fue de 36,1%.

El rubro con mayor alza mensual en diciembre pasado fue Restaurantes y hoteles (5,9%); y Salud, la de menor (0,5%).

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%). Asimismo, se mantuvieron en niveles muy elevados las subas en Restaurantes y hoteles (5% vs 5,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1% vs 4,8%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país.

En diciembre 2021, Noreste fue la región de mayor aumento mensual (4,4%); y Patagonia, la de menor (3,1%).