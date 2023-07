- Publicidad -





Este domingo se jugó una nueva fecha de la Liga de Futbol de Paraná Campaña, «70º Aniversario». Los detalles.

- Publicidad -





ZONA SUR

Unión 0 Cañadita 0

Seguí FBC 1 Litoral 1

María Grande 3 Sarmiento 2 ( El árbitro dio por finalizado el partido faltando 3 minutos màs el descuento, le tiraron piedra al línea sobre el sector visitante)

Tabossi 2 Arsenal 2

Viale FBC 5 Diego Maradona 0

Libre: Cultural.

ZONA NORTE

Alcaraz 3 Juventud Unida 0

Dep. Bovril 5 – Atlético Hernandarias 1

LOS DETALLES

Zona Sur

Atlético Unión (0): Néstor Fernández; Carlos Vergara, Martín Montórfano, Emanuel Martínez, Matías Wassinger; Luciano Benítez, Alejandro Medrano, Leonardo Schmidt; Walter Rivas, Marcos Leicker y Matías Gassman. DT: Walter Acosta.

Cañadita Ctral. (0): Anton Kiska; Valentín Fontana, Milton Spinelli, Federico Riquel, Nicolás Riquel;

Johan Villalba, Maximiliano Servín, Franco Díaz; Nahuel Todone, Lucas Medrano y Misael Holotte. DT: Humberto Pérez.

Cancha: Unión de Crespo. Expulsados: Carlos Vergara y Emanuel Martínez (U). Maximiliano Servín y Rodrigo Spessot (CC). Amonestados: Fernández, Montórfano, M. Gassman y Vera (U). Spinelli, Díaz, Holotte y Monart (CC). Cambios: en Atlético, Joaquín Ríos por Leicker y Juan Vera por Schmidt. En Cañadita: Alexis Monart por Holotte, Román Peralta por Todone y Lucas Cogno por Medrano. Arbitro: Daniel Voisard. Sub 20: 5-2 Sub 17: 2-0

******************

Seguí FBC (1): Nélson Schomberger; Lucas Sosa, Renzo Vera, Néstor Sione, Rodrigo Schmidt; Manuel Riquel, Julio Barón, Exequiel Comas; Martín Giménez, Genaro Truffe y Maximiliano Franco. DT: Cristián Ponti.

Atl. Litoral (1): Nicolás Carrasco; Franco Zanin, Hernán Ackerman, Gustavo Narváez, Lautaro Barrios; Lautaro Alarcón, Oscar Castañeda, Cristián Zanello; Alan Casco, Ismael Arellano y Dariel Franco. DT: Darío Duarte.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Maximiliano Franco (S) y Hernán Ackerman (L). Expulsado: Martín Ludi (S). Amonestados: Sosa y Truffe (S). Barrios y Narváez (L). Cambios: en Seguí FBC, Martín Correa por Truffe y Martín Ludi por Giménez. En Atlético: Rubén Ferreyra por Zanello, Luciano Díaz por Franco, Nicolás Erbes por Alarcón y Diego Bottazzi por Casco. Arbitro: Santiago Folmer. Sub 20: 1-3 Sub 17: 1-1

*****************

Atl. María Grande (3): Gustavo Vergara; Thiago Vega, Emanuel Velásquez, Gonzalo Vega, Emir María; Nicolás Spessot, Lautaro Morisconi, Yamil Goró, Gerónimo Rodríguez; Walter Torres y Andrés González. DT: Omar Verón.

Atl. Sarmiento (2): Eduardo Ramírez; Facundo Piray, V´ctor Gassman, Facundo Neiff, Ramiro Ramírez; Agustín Cantero, Matías Stricker, Jesús Méndez; Maximiliano Fernández, Lautaro Schoenfeldt y Martín Espinoza. DT: Sebastián Clotet.

Cancha: Atlético María Grande. Goles: Walter Torres y Andrés González-2-(MG) y Maximiliano Fernández y Lautaro Schoenfeldt (S). Expulsado: Carlos Méndez (S). Amonestados: Morisconi, Torres, Varisco y Vásquez (MG). V. Gassman, Piray, Stricker, Neiff, Fernández, Cantero, Jesús Méndez y Espinoza (S). Cambios: en María Grande, Mauricio Vásquez por Velásquez, Rodrigo Varisco por T. Vega, Lucio Com as por Goró y Jonathan Vera por Spessot. En Sarmiento: Lucas Repp por Piray y Facundo Domé por Schoenfeldt. Arbitro: Elvio Olmo. Sub 20: 1-0 Sub 17: 0-0

*****************

Dep. Tabossi (2): Gian Lizzi; Lucio Landra, Matías Pérez, Angel Peralta, Marcelo Bertozzi; Alexis Migueles, Samir Lescano, Matías Peralta; Diego Giménez, Gonzalo Leiss y Axel Godoy. DT: Gustavo Escobue.

Atl. Arsenal (2): Luis Zapata; Jonathan Schvindt, Exequiel Olechart, Franco Lozano; Rodrigo Hernández, Natanael Olmos, Luis Flores, Nicolás Mendoza; Emiliano Albornóz, Kevin López y Facundo González. DT: José Mancuello.

Cancha: Deportivo Tabossi. Goles: Diego Giménez y Axel Godoy (DT) y Nicolás Mendoza y Emiliano Albornóz (A). Amonestados: S. Lescano y Leiss (DT). Olechart, F. González y Albornóz (A). Cambios: en Deportivo, Uriel Bruna por Giménez y Nazareno Vásquez por Leiss. En Atlético: Jesús Sione por Schvindt y Blas González por Albornóz. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 1-1 Sub 17: 1-4

******************

Viale FBC (5): Lucas Rodríguez; Exequiel Sosa, Valentín Ringlofer, Agustín Alcántara, Lucas Márquez; Flavio Weimer, Nicolás Godoy, Octavio Taborda; Nazareno Taborda, Emir Izaguirre y Agustín Saucedo. DT: José Marzo.

Asoc. Maradona (0): Nahuel Carletti; Walter Zabala, Brian Cersofios, Brian Fleischer, Germán Goró; Kevin Sanabria, Javier Vásquez, Norberto Sacks, Nicolás Machado; Agustín Mels y Leandro Martínez. DT: David Moyano.

Cancha: Viale FBC. Goles: Flavio Weimer, Emir Izaguirre-3- y Diego Correa. Amonestados: Márquez y Pereyra (V). Machado, Mels y Acosta (DM). Cambios: en Viale FBC, Enzo Barisnaga por N. Taborda, Jonathan Zapata por Saucedo, Juan Ríos por Alcántara, Diego Correa por Izaguirre y Lucas Pereyra por O. Taborda. En Asociación: Tobías Roldán por Carletti, Fabricio Reynaldi por Goró, Juan Ocampo por Sacks, Daniel Acosta por Martínez y Axel Casco por Mels. Arbitro: Enzo Artazo. Sub 20: 2-2 Sub 17: 4-1

*****************

Libre: Cañadita Central.

****************

Posiciones: Unión 26; María Grande 24; Seguí 22; Cultural y Litoral* 21; Viale 20; Cañadita 16; Arsenal 15; Tabossi 13; Sarmiento 9 y Maradona* 3 pts. (*) tienen su partido suspendido a los 37’ ST.

Próxima fecha (15ta): Litoral-Cultural, Cañadita-María Grande, Arsenal-Seguí FBC, Sarmiento-Viale FBC y Diego Maradona-Tabossi. Libre: Unión.

Zona Norte

Pendiente de la 11ma Fecha

U. Alcaraz (3): Agustín Barreto; Emanuel Aguirre, Pedro Barrios, Nicolás Moreyra, Ayrton Vega Joubert; Matías Donda, Daian Leones, Octavio Racig; Fernando Muñóz, Daniel González y Jairo López. DT: Martín Núñez.

Juv. Unida (0): Leandro Wiggenausser; Nicolás Luque, Diego Aguirre, Nicolás Salva, Lautaro Torres; Miguel Donda, Damián Taborda, Uriel Rodríguez; Emiliano Pellegrini, César Benítez y Nélson Janowsky. DT: Sebastián Baigorria.

Cancha: Unión Alcaraz. Goles: Pedro Barrios, Fernando Muñoz y Agustín López. Expulsado: José Vega (UA). Amonestados: Aguirre y O. Racig (UA). Donda, Salva y Taborda (JU). Cambios: en Unión, Jonás Boyero por González, Agustín López por Vega Joubert, José Vega por Donda, Rodrigo Troncoso por Aguirre y Sebastián Portillo por J. López. En Juventud: Ricardo Herlein por Benítez, Yamil Graciani por Taborda, Axel Alacano por Aguirre y José Carrazan por Salva. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 2-0 Sub 17: 1-3

****************

Pendiente de la 8va Fecha

Dep. Bovril (5): Fernando Invernizzi; Gastón Lescano, Pablo Cóceres, Juan Retamar, Alexis Lescano; Federico Luque, Francisco Berdún, Agustín Espinoza; Nahuel Ackerman, Alexis Rodríguez y Matías Leiva. DT: Marcos Ramos.

Atl. Hernandarias (1): Luis Rosalez; Cristián Troncoso, Federico Rodríguez, Agustín Simon, Emilio Godoy; Walter Berdún, Gustavo Simon, Natan Cornejo; Luciano Martínez, Orlando Gómez y Facundo Villalba. DT: Cristián Ridolfi.

Cancha: Deportivo Bovril. Goles: Agustín Espinoza-2-, Matías Leiva-2- y Julio Jara (DB) y Luciano Martínez (H). Expulsado: Emilio Godoy (H). Amonestados: A. Espinoza y Guichard (DB). G. Simon, Berdún y Cornejo (H). Cambios: en Deportivo, Brian Martínez por Ackerman, Matías Guichard por Lescano, Julio Jara por Rodríguez, Juan Farias por Espinoza y Jonathan Larrea por Leiva. En Atlético: Juan Gómez por Cornejo, Emanuel Villalba por O. Gómez, Nahuel Simon por A. Simon y Guillermo Romero por Martínez. Arbitro: Juan Leguiza. Sub 20: 3-0 Sub 17: 3-0

****************

Posiciones: Alcaraz 28; Independiente 25; Cerrito 23; Hasenkamp 21; Tuyango y Bovril 14; Hernandarias 10; Juv. Unida y Sauce de Luna 7 y Juv. Sarmiento 5 pts.

Torneo Femenino

Zona Sur

14ta fecha

Unión 5-Cañadita 0

Seguí FBC 0-Litoral 1

María Grande 0-Sarmiento 0

Tabossi 1-Arsenal 4

Viale FBC 0-Diego Maradona 2

Libre: Cultural.

Próxima fecha (15ta): Litoral-Cultural, Cañadita-María Grande, Arsenal-Seguí FBC, Sarmiento-Viale FBC y Diego Maradona-Tabossi. Libre: Unión.

Zona Norte

Alcaraz 0-Juv. Unida 0 (pendiente de la de la 8va fecha)

Dep. Bovril 0-Hernandarias 0 (pendiente de la 11ma fecha)