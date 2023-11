- Publicidad -





Se trata de la primera iniciativa a nivel provincial impulsada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Crespo. Los posibles donantes podrán inscribirse en el cuartel. El próximo 8 de noviembre se ofrecerá una charla abierta a todo público

Héctor Weber y Luciana Pach, integrantes de la comisión de Bomberos Voluntarios de Crespo, hablaron con SOLNoticias sobre el lanzamiento de un Registro de Donantes de Médula.

Héctor Weber comenzó contando que desde el cuartel de bomberos hace tres años están trabajando con el Registro de Donantes de Sangre sumando ya más de cuatrocientos inscriptos, y ahora la idea es sumar un Registro de Donantes de Médula. Con respecto a la cantidad de donantes de sangre dijo que actualmente «estamos muy bien, también damos la posibilidad de enviar gente a Paraná, Villa Libertador San Martín, a otros lugares. Cuando pasamos los trescientos inscritos comenzamos a dar solución y apoyo también a otros sanatorios».

El entrevistado explicó que toda la gente que esté inscripta dentro del registro de donantes de sangre y desea ser donante de médula simplemente debe dar su autorización para ser incluido en el registro de donante de médula. El trabajo de la creación del registro está siendo realizado en conjunto con el Sanatorio Adventista del Plata, y la coordinadora es la bioquímica Tania Bernardt, la encargada del banco de sangre del laboratorio del Sanatorio Adventista del Plata. «El procedimiento consiste en realizar la extracción de una muestra que se deriva a Buenos Aires y después el Incucai va a trabajar directamente con el donante de médula en caso de ser compatible», detalló.

Por su parte, Luciana Pach dijo «lo que queremos es desmitificar que el bombero solamente puede ayudar en incendios, rescates o accidentes vehiculares. Crespo se caracteriza por ser muy solidario y nosotros pertenecemos a una agrupación de gente que tiene esa cabeza, y esa idea permanente de extender esto, una ayuda comunitaria. Estamos trabajando en el registro de sangre hace tres años y sumar ésto nos ayuda a extendernos porque muchas de las personas que se acercan a donar sangre nos plantean su idea de ser donante de médula, la iniciativa viene desde la gente y eso es lo más interesante. También es una necesidad y hay un despertar de conciencia».

Charla abierta a todo público y el testimonio de donantes de médula

Luego explicó que se realizará una charla informativa para todo público, será el 8 de noviembre alas 20:00 en el Auditorio Eva Perón, » vamos a hacer una una charla informativa de concientización con Tania Bernardt, ella es bioquímica y nos va a explicar de cero todo lo que es la compatibilidad entre los factores por ejemplo y cómo sería la intervención desde el punto de vista de ser donante y receptor de médula. Pretendemos que el que quiera saber se pueda acercar, de ahí vamos a ir viendo las inquietudes que cada uno tenga y también queremos perder el miedo de lo que es la situación. Es como una transfusión de sangre donde uno forma parte después de un registro mundial y es uno puede salvar la vida de una persona familiar o no familiar. Eso depende de la compatibilidad. Ese día vamos a también tener el testimonio de dos hermanos de Crespo que nos van a contar su experiencia. Uno es el que le donó la médula y el otro quien la recibió. Ellos mismos nos pueden decir qué les pasó, cómo fue el tratamiento, cuánto tiempo llevó. Ahora el muchacho está en recuperación así que tiene muy buena salud gracias a ésto«.

Pach agregó también que se trata de una donación sencilla en la que se puede donar vida, «uno puede donar estando vivo, tenemos esa capacidad entre nosotros de poder ayudarnos y de poder hacer un acto tan generoso con el otro, lo conozcamos o no. Sabemos que las donaciones de órganos se dan cuando algo malo le ha sucedido a una persona y se va de éste plano pero tiene la posibilidad de dejar algo de sí mismo ayudando a muchas personas. Pero la médula se puede donar estando vivos y con una simple intervención».

Weber mencionó que existe un banco de médula manejado por medio del Cucaier pero en la provincia «somos el único cuartel, prácticamente en el país no tenía conocimiento de otro cuartel». Luego dijo que se quiso motivar a otras instituciones a que lo hagan pero que no se logró. «El registro de donantes de sangre nació por una necesidad de la gente que viene de otra localidad, porque se encontraban con que no tenían parientes acá, ni ningún conocido, entonces recurrían al cuartel para localizar información de personas. Nosotros teníamos un registro mínimo de veinte o treinta personas como máximo. Entonces nació la necesidad de crear éste registro. Le dimos solución a gente hasta de Uruguay (departamento), gente de todos lados de la provincia recurre al cuartel y nosotros conseguimos los donantes de sangre», relató. También dijo que es muy satisfactorio recibir el agradecimiento de la gente que, » trae bombones y chocolates al cuartel para que les demos a los donantes».

El registro de sangre del cuartel nació el 2 de junio de 2020. «Fue el día del bombero, buscamos siempre una fecha importante para darle el puntapié, y éste registro de donante de médula lo vamos a lanzar el 8 de noviembre, un día antes del 9 de noviembre, día Nacional del donante de Sangre», dijo.

El integrante de bomberos agregó que ya ha visitado otros cuarteles para iniciar ésta movida en otras localidades. que en el asesoramiento también para poder tratar de iniciarlo en su localidad, que otros lo puedan cumplir. » Le pedimos a la gente que se sume en ésta campaña solidaria invitando a ser parte del registro de donantes de sangre también, que se sigan inscribiendo, porque nosotros dándole solución al tema de médula vamos a necesitar también bastantes donantes de sangre. Cuando aparece un paciente con esta patología son muchísimos los donantes de sangre que se necesitan. A veces no dan abasto los parientes, los amigos, al chico que va a estar en la charla también se le terminó toda su familia, se terminaron los amigos y necesitamos el registro».

Para finalizar recordaron que la noche de la charla estarán las planillas para quien desea inscribirse, tanto en el registro de donantes de sangre y de médula. Además pueden hacerlo en el cuartel de bomberos voluntarios.

SOLNoticias