Estarán afectados al evento unos 35 efectivos por día para cubrir el perímetro del predio y alrededores. Prestará colaboración la División de Prevención y Seguridad Vial en rutas aledañas

El Comisario Maximiliano Alva se refirió a los operativos que se llevarán adelante para garantizar la seguridad durante los tres días de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Asimismo aclaró que las tareas diarias de prevención en el resto de la ciudad se mantendrán durante esos días.

Alva mencionó que la semana pasada fue elevado a la Jefatura departamental Paraná una orden servicio donde constan los operativos de seguridad que se desarrollarán durante los tres días que de la fiesta. El comisario explicó que habrá un dispositivo de seguridad «tanto el elemento humano, los funcionarios policiales y los medios tecnológicos y técnicos para cubrir todo el evento», y que también se continuará con el normal desenvolvimiento del resto de la ciudad con los operativos diarios y las tareas de prevención.

El funcionario contó que en éste tipo de eventos siempre se prevé la colaboración de otras dependencias y de otras áreas de la policía. En ésta oportunidad participará la División Comunicaciones, dependiente de la Dirección Operaciones y Seguridad que según dijo, «es donde va a estar la unidad operativa móvil dentro del predio», y también colaborará la División Prevención y Seguridad Vial que estará a cargo de la seguridad en las rutas aledañas a nuestra localidad. «Esas son las colaboraciones que vamos a tener de otras comisarias y otras áreas, será una gran cantidad de efectivos por la importancia del evento. Tenemos un promedio de entre veinticinco y treinta y cinco funcionarios por día», dijo a SOLNoticias.

Luego dijo que ya está todo previsto, que ya se mantuvieron reuniones con el municipio, y destacó el acompañamiento de la guardia municipal y tránsito, «vamos a estar trabajando a la par como bomberos que van a estar en el lugar, con ellos están diagramado los ingresos de autoridades, artistas, los comerciantes que van a estar y demás. Ya están diagramados cada uno con sus ingresos, con la seguridad de cada uno y con el control para que no ingresen personas que no están autorizadas», dijo.

Ante la pregunta de si los controles de éste año tienen modificaciones con respecto a años anteriores comentó que «lo que se venía haciendo se mejoró y a la espera de una gran cantidad de personas se adaptó y readaptó lo que se venía haciendo, hubo cambios para optimizar los servicios y que todo transcurra con total normalidad. Se espera una gran cantidad de personas sobretodo para el día domingo».

Por último dijo que a la seguridad la hacemos entre todos, y valoró la participación de los vecinos, la comunicación por lo grupos de Whatsapp y los llamados al 101. «El mayor esfuerzo que hemos tenido desde que yo me he hecho cargo acá fue volcar todos los recursos en la prevención de los hechos delictivos, en prevenir que el hecho ocurra y una vez ocurrido volcar eso a la investigación y esclarecimiento pero lo primero es la prevención, y eso le agradezco a los ciudadanos que cada vez más se animan a llegar a su comisaría, porque la comisaria es de todos, y comunicar, porque muchas veces no han querido comunicarse porque no creían que era un tema de seguridad. Nosotros siempre decimos que descansen en llamar, y eso pasa a ser responsabilidad nuestra y ahí evaluamos si es una cuestión de seguridad, un hecho delictivo o convocar a las autoridades o a lo que haga falta ante la duda de ese vecino».

SOLNoticias