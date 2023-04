- Publicidad -





Este domingo se disputó una nueva fecha más de la Liga Paraná Campaña de Fútbol, en primera primera división se disputo la fecha 5 de la Zona Sur, y 4 de la norte.

Resultados:

Zona Sur

Atlético Unión (2): Néstor Fernández; Joel Gotte, Martín Montórfano, Emanuel Martínez, Matías Wassinger; Nicolás Baroli, Luciano Benítez, Alejandro Medrano; Maximiliano Rivas, Marcos Leicker y Matías Gassman. DT: Walter Acosta.

Atlético María Grande (0): Gustavo Vergara; Germán Schvindt, Emanuel Velásquez, Gonzalo Vega, Leandro Comas; Matías Noya, Yamil Goro, Lautaro Morisconi, Gerónimo Rodríguez; Lucio Comas y Walter Torres. DT: Omar Verón

Cancha: Unión de Crespo. Goles: Martín Montórfano y Luciano Benítez. Amonestados: Wassinger, Leicker y Medrano (U). Vergara, Velásquez, Vega y Lucio Comas (MG). Cambios: en Unión, Juan Vera por Gassman, Carlos Vergara por Rivas, Luciano Almeira por Benítez y Cristián Piray por Baroli. En María Grande: Jonathan Vera por Leandro Comas, Nicolás Spessot por Schvindt y Mauricio Vásquez por Noya. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 1-3 Sub 17: 0-0

Atl. Arsenal (0): Luis Zapata; Jonathan Schvindt, Exequiel Olechart, Ivo Foletto, Franco Lozano; Rodrigo Hernández, Kevin Santa Cruz, Luis Flores; Alejo Matteoda, Kevin López y Matías Foletto. DT: José Mancuello.

Asoc. Cultural (1): Daniel Franco; Lautaro Villanueva, Martín Gay Mohr, Valentín Paul, Marcos Bitz Patterer; Facundo Aguirre, Leandro Chitero, Joaquín Gross; Mauro Silva, Alejandro Seita y Martín Güittlein. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Arsenal de Viale. Gol: Joaquín Gross. Amonestados: Santa Cruz, I. Foletto, López, González y Alveira (A). Villanueva, Chitero y Leandro Aguirre (AC). Cambios: en Atlético, Marcelo Alveira por Matteoda y Facundo Duarte por Schvindt. En Asociación: Leandro Aguirre por Silva, Pedro Lía por Güittlein y Jeremías Torres por Facundo Aguirre. Arbitro: Nicolás Miños. Sub 20: 1-1 Sub 17: 0-0

Cañadita Ctral. (0): Anton Kiska; Federico Riquel, Aníbal Stricker, Enzo Lell, Nicolás Riquel; Nahuel Todone, Milton Spinelli, Miguel Servín, Johan Villalba; Lucas Medrano y Franco Díaz. DT: Humberto Pérez.

Viale FBC (3): Lucas Rodríguez; Jonathan Zapata, Valentín Ringlofer, Gerónimo Urchueguía, Lucas Márquez; Flavio Weimer, Diego Correa, Octavio Taborda; Joel Alzugaray, Nicolás Godoy y Emir Izaguirre. DT: José Marzo.

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Joel Alzugaray, Octavio Taborda y Emir Izaguirre. Expulsado: Johan Villalba (CC). Amonestados: Morales (CC). Weimer y Godoy (V). Cambios: en Cañadita, Alexis Morales por Lell, Valentín Fontana por Todone, Lucas Cogno por Medrano y Exequiel Villaverde por Servín. En Viale: Enzo Bariznaga por Correa y Matías Miño por Zapata. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20:0-1 Sub 17: 1-0

Asoc. Diego Maradona (0): Martín Martínez; Brian Fleischer, Brian Cersofios, Nicolás Machado, César Goróz; Javier Vásquez, Ariel Peressini, Román Paéz, Fabricio Reynaldi; Leandro Martínez y Darío Racig. DT: Sergio Barrios.

Seguí FBC (2): Nélson Schomberger; Manuel Riquel, Renzo Vera, Néstor Sione, Lucas Sosa; Neri Segovia, Yamil Silva, Augusto Casanave, Martín Giménez; Genaro Truffe y Martin Ludi. DT: Cristián Pontti.

Cancha: Diego Maradona de María Grande. Goles: Martín Giménez y Maximiliano Franco. Amonestados: Machado, Fleischer y Reynaldi (DM). No hubo (S). Cambios: en Asociación, Nicolás Villalba por Racig, Giovani Ghiglia por Páez, Agustín Mels por Reynaldi y Jonathan Rodríguez por Vásquez. En Seguí: Martín Correa por Truffe, Maximiliano Franco por Giménez, Julio Barón por Casanave y Nicolás Espinoza por Ludi. Arbitro: Enzo Artazo. Sub 20: 1-1 Sub 17: 0-1

Atl. Sarmiento (2): Eduardo Ramírez; Santiago González, Víctor Gassman, Lucas Repp, Facundo Neiff; Maximiliano Fernández, Facundo Albornóz, Jesús Méndez; Lautaro Schoenfeldt, Martín Espinoza y Marcos Gassman. DT: Daniel Jara.

Dep. Tabossi (1): Gian Lizzi; Lucio Landra, Matías Pérez, Agustín Manfroni, Marcelo Bertozzi; Sarmir Lescano, Cristián Vilchez, Diego Cardozo, Matías Peralta; Axel Godoy y Diego Giménez. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Goles: Víctor Gassman y Jesús Méndez (S) y Axel Godoy (DT). Amonestados: Espinoza y Albornóz (S). S. Lescano, M. Peralta y Bruna (DT). Cambios: en Atlético, Facundo Piray por González, Facundo Schoenfeldt por Gassman, Juan Berdún por Lautaro Schoenfeldt, Carlos Méndez por Jesús Méndez y Miguel Tablada por Espinoza. En Deportivo: Uriel Bruna por Cardozo, Sebastián Nani por Giménez, Gonzalo Leiss por Vilchez, Kevin Lescano por Bertozzi y Alexis Migueles por Landra. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 0-0 Sub 17: 3-1

Libre: Litoral de María Grande.

Posiciones: Seguí y Viale 12; María Grande 10; Cultural 9; Unión 7; Litoral y Tabossi 6; Sarmiento 5; Maradona y Cañadita 3 y Arsenal 0 pts.

Próxima fecha (6ta): Litoral-Arsenal, Viale FBC-Unión, Cultural-Maradona, Tabossi-Cañadita y Seguí-Sarmiento. Libre: María Grande.

Zona Norte

4ta Fecha

Independiente FBC vs Dep. Tuyango

Cancha: Independiente de Hernandarias. Nota: El partido no se jugó, por haber sido agredido con un proyectil lanzado desde la parcialidad visitante, el árbitro asistente Juan Santinoni, en el partido previo de Sub 17. Hecho sucedido cuando transcurría un minuto de juego del citado cotejo. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 1-2 Sub 17: suspendido al minuto de juego, igualaban 0 a 0.

U. A. Cerrito (1): Eduardo Martínez; Jonathan Ferreyra, Ignacio Palacios, Lucas Villagra, Alejandro Dalmasso: Miguel Ferreyra, Mauro Benítez, Edagardo Benítez; Iván Aguilar, Marcos Rodríguez y José Casteglioni. DT: Emiliano Zampieri.

U. Alcaraz (1): Agustín Barreto; Brian Gaitan, Pedro Barrios, Nicolás Moreyra, Fernándo Muñóz; Jonas Boyero, Daian Leones, Octavio Racig; Bruno Ramírez, Tomás Ramírez y Jairo López. DT: Martín Núñez.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Miguel Ferreyra (UAC) y Bruno Ramírez (UA). Amonestados: Dalmasso, Mauro Benítez, Villaba, Miguel Ferreya y Rodríguez (UAC). Barrios, Muñoz, Leones y Moreyra (UA). Cambios: en Cerrito, Maximiliano Zampieri por Casteglioni, Juan Robles por Villagra, Cristián Quiróz por Miguel Ferreyra y Nicolás Borghello por Rodríguez. En Alcaraz: Agustín López por Gaitan, Laureano Ferreyra por López, Emanuel Aguirre por Leones y Alexander Racig por Tomás Ramírez. Arbitro: Juan Leguiza. Sub 20: 1-1 Sub 17: 1-0

Atl. Sauce de Luna (0): Ignacio Scurato; Mariano Benítez, Cristián Ciss, Iván González, Javier Alvarez; Elías Benítez, Gonzalo Barrios, Franco Sotelo; Maximiliano Ramírez, César Staffolani y Brian Ruiz Díaz. DT: Elías Benedetti.

Atl. Hasenkamp (2): José Valentinuz; Renzo Ramírez, Hernán Ziegler, Julián González, Cristián González; Axel Ríos, Hermes Fernández, Lautaro Ruiz Moreno; Brian González, Matías Martínez y Cristián Gareiz. DT: Gastón Spessot.

Cancha: Atlético Sauce de Luna. Goles: Hernán Ziegler y Brian González. Expulsados: Iván Gonzalez (SL) y Nicolás González (H). Amonestados: B. Ruiz Díaz (SL). Valentinuz, H. Fernández, Ruiz Moreno, Ríos y Martínez (H). Cambios: en Sauce de Luna, Nicolás Godoy por E. Benítez, Lucas López por Ruiz Díaz y Brian Martin por Ramírez. En Hasenkamp: Julian Godoy por Ruiz Moreno, Exequiel Romero por Ríos, Nicolás González por Gareiz, Valentín Mego por Martínez y Facundo Godoy por B. González. Arbitro: Iván Monzón. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-0

Juv. Unida (1): Leandro Wiggenausser; Axel Alacano, Diego Aguirre, Nicolás Luque, Mauricio Mercado; Thiago Wagner, Alexis Godoy, Uriel Rodríguez; Emiliano Pellegrini, Jonathan Müller y Jorge Vargas. DT: Sebastián Baigorria.

Atl. Hernandarias (0): Luis Rosalez; Emilio Godoy, Iván Blanco, Gustavo Simon, Cristián Troncoso; Ariel Barrios, Gonzalo Falcón, Natan Cornejo; Luciano Martínez, Walter Berdún y Julián Barrios. DT: Ernesto Simon.

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Gol: Uriel Rodríguez. Amonestados: D. Aguirre y Wagner (JU). Martínez, Cornejo y Díaz (H). Cambios: en Juventud, Miguel Gutiérrez por Alacano, Marcelo Martínez por Wagner, Hugo Martínez por Luque, Ricardo Herlein por Pellegrini y Tiziano Acevedo por Godoy. En Atlético: Laureano Fáez por Godoy, Bruno Díaz por J. Barrios, Nehemías Balbuena por Falcón, Facundo Villalba por Blanco y Orlando Gómez por Ariel Barrios. Arbitro: Lisandro Nuñez. Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-1

Juv. Sarmiento (1): Pablo Garcetti; Edgar González, Lucas Maidana, Enzo Llanez, Juan Godoy; Matías Mendoza, Julio Cian, Gabriel Alarcón; Mauro Barrientos, Guillermo Zárate y Andrés Miño. DT: Raúl Guarascio.

Dep. Bovril (1): Fernando Invernizzi; Carlos Berdún, Juan Retamar, Matías Guichard, Juan Lescano; Federico Luque, Francisco Berdún, Facundo Regner, Alexis Espinoza; Agustín Villalba y Brian Martínez. DT: Marcos Ramos.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Gabriel Alarcón (JS) y Jonathan Larrea (DB). Amonestados: P. Garcetti, Maidana, González, Mendoza, Alarcón y Zárate (JS). Invernizzi, Francisco Berdún, Guichard, Martínez, García y Larrea (DB). Cambios: en Juventud, Andrés Barreto por Zárate, Martín Llanez por Cian, Joaquín Montiel por Mendoza y Alejandro Barreto por Miño. En Deportivo: Iván Ruch por Facundo Berdún, Jonathan Larrea por Regner, Juan Farias por Francisco Berdún y Luciano Luque por Martínez. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 2-2 Sub 17: 0-1

Posiciones: Alcaraz 10; Independiente* 9; Cerrito y Bovril 7; Tuyango* y Hasenkamp 6; Juv. Unida y Hernandarias 3; Juv. Sarmiento 1 y Sauce de Luna 0 pts. (*) tienen su partido pendiente.

Próxima fecha (5ta): Alcaraz-Independiente, Tuyango-Sauce de Luna, Bovril-Cerrito, Hasenkamp-Juv. Unida y Hernandarias-Juv. Sarmiento.

Torneo Femenino

Zona Sur

5ta fecha

Unión 6-María Grande 1

Arsenal 2-Cultural 0

Cañadita 1-Viale FBC 4

Diego Maradona 4-Seguí FBC 2

Sarmiento 2-Tabossi 0

Libre: Litoral.

Proxima fecha (6ta): Litoral-Arsenal, Viale FBC-Unión, Cultural-Maradona, Tabossi-Cañadita y Seguí-Sarmiento. Libre: María Grande.

Zona Norte

4ta fecha

Cerrito 1-Alcaraz 0

Sauce de Luna 1-Hasenkamp 3

Juv. Unida 1-Hernandarias 1

Juv. Sarmiento 0-Bovril 1

Libre: Independiente.

Próxima fecha (5ta): Alcaraz-Independiente, Bovril-Cerrito, Hasenkamp-Juv. Unida y Hernandarias-Juv. Sarmiento. Libre: Sauce de Luna.