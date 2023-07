- Publicidad -





Lo que pasó y lo que se viene en la Liga Chacarera.

ZONA SUR – FECHA 17

Estadio: 5 de Octubre

Atlético Arsenal 0 Atlético Litoral 2

Arbitro: Maximiliano Manducca (Santa Fe)

Estadio: Mundialista 25 de Agosto

Atlético Unión 0 Viale FBC 1

Arbitro: Bruno Bianqueri (Alcaraz)

Estadio: Asociación Diego Maradona

Asociación Social y Deportiva Diego Maradona 0 Cultural 3

Arbitro: Junior Santinoni (Alcaraz)

Estadio: Cañadita Central

Club Atlético Cañadita Central 2 Club Social y Deportivo Tabossi 3

Arbitro: Elvio Olmos (Santa Elena)

Estadio: Cesar Bione

Atlético Sarmiento 1 Seguí FBC 0

Arbitro: Raúl Ramírez (Paraná)

ZONA NORTE – (PENDIENTE FECHA 11)

Estadio: Presidente Jacob

Unión Agrarios 6 Juventud Sarmiento 2

Arbitro: Maximiliano Clauss (María Grande)

FECHA 14 (Adelantado)

Estadio: Polideportivo Municipal

Club Sauce de Luna 2 Club Social y Deportivo Tuyango 2

Arbitro: Gabriel Ibarra (Paraná)

LOS DETALLES

17ma Fecha -Etapa Clasificatoria-

Zona Sur

Atl. Arsenal (0): Matías Foletto; Exequiel Olechart, Ivo Foletto, Franco Lozano; Rodrigo Hernández, Kevin Santa Cruz, Ignacio Dalinger, Luis Flores; Jesús Sione, Kevin López y Facundo González. DT: José Mancuello.

Atl. Litoral (2): Nicolás Carrasco; Franco Zanin, Hernán Ackerman, Leonel Penau, Lautaro Barrios; Luciano Díaz, Lautaro Alarcón, Oscar Castañeda, Rubén Ferreyra; Alan Casco y Nicolás Erbes. DT: Darío Duarte.

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Franco Zanin y Luciano Díaz. Amonestados: Olechart, Lozano, F. González y Hernández (A). Ackerman, Zanin, Díaz y Puntín (L). Cambios: en Arsenal, Blas González por López. En Litoral: Daniel Franco por Erbes, Gustavo Narváez por Ferreyra, Santiago Puntín por Casco y Nicolás Olgiatti por Alarcón. Arbitro: Emiliano Maldonado. Sub 20: 1-2 Sub 17: 1-0

******************

Atl. Unión (0): Néstor Fernández; Jesúan Pérez, Martín Montórfano, Emanuel Martínez, Matías Bassinger; Luciano Benítez, Nicolás Baroli, Leonardo Schmidt, Alejandro Medrano; Marcos Leicker y Matías Gassman. DT: Walter Acosta.

Viale FBC (1): Lucas Rodríguez; Jonathan Zapata, Valentín Ringlofer, Gerónimo Urchueguía, Lucas Márquez; Flavio Weimer, Nicolás Godoy, Enzo Barisnaga, Octavio Taborda; Emir Izaguirre y Lázaro Rodríguez. DT: José Marzo.

Cancha: Unión de Crespo. Gol: Lázaro Rodríguez. Amonestados: Bassinger y Martínez (U). Márquez, O. Taborda y L. Rodríguez (V). Cambios: en Atlético, Walter Rivas por Baroli, Joaquín Ríos por Gassman y Luciano Almeira por Pérez. En Viale FBC: Diego Correa por Ringlofer, Mauro Duarte por O. Taborda y Agustín Alcántara por L. Rodríguez. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 3-0 Sub 17: 0-0

*****************

Asoc. Maradona (0): Nahuel Carletti; Juan Borda, Walter Zabala, Brian Fleischer, Damián Castañeda; Fabricio Reynaldi, Javier Vásquez, Román Paéz; Leandro Martínez, Daniel Acosta y Darío Pizetta. DT: David Moyano.

Asoc. Cultural (3): Daniel Franco; Lautaro Villanueva, Martín Gay Mohr, Jeremías Torres, Marcos Bitz Patterer; Leandro Aguirre, Nicolás Viola, Joaquín Gross; Facundo Aguirre, Alejandro Seita y Martín Güittlein. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Diego Maradona de María Grande. Goles: Nicolás Viola y Facundo Aguirre-2-. Amonestados: Reynaldi y Acosta (DM). J. Torres (AC). Cambios: en Maradona, Gerardo Ocampo por Pizetta, Mario Varela por Borda, Lucas Marini por Castañeda y Juan Ocampo por Páez. En Cultural: Lautaro Erhardt por Franco, Javier Torres por Gross y Agustín Ayala por L. Aguirre. Arbitro: Juan Santinoni. Sub 20: 1-1 Sub 17: 0-1

*****************

Cañadita Ctral. (2): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Aníbal Stricker, Milton Spinelli, Nicolás Riquel; Johan Villalba, Alexis Morales, Valentín Fontana, Franco Díaz; Lucas Medrano y Misael Holotte. DT: Humberto Pérez.

Dep. Tabossi (3): Gian Lizzi; Gastón Zárate, Matías Pérez, Angel Peralta, Marcelo Bertozzi; Lucio Landra, Samir Lescano, Néstor Heinze, Matías Peralta; Diego Giménez y Axel Godoy. DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Lucas Medrano-2-(CC) y Samir Lescano, Lucio Landra y Matías Peralta (DT). Expulsados: Lucas Medrano (CC). Marcelo Bertozzi (DT). Amonestados: Morales (CC). Heinze, M. Peralta, S. Lescano, O. Godoy, Cardozo y M. Bertozzi (DT). Cambios: en Cañadita, Exequiel Villaverde por Fontana, Nahuel Todone por Stricker y Joaquín Bruno por Holotte. En Deportivo: Diego Cardozo por Giménez y Bruno Franco por Godoy. Arbitro: Elvio Olmo. Sub 20: 0-2 Sub 17: 4-0

******************

Atl. Sarmiento (1): Eduardo Ramírez; Lucas Repp, Víctor Gassman, Facundo Neiff, Ramiro Ramírez; Facundo Albornóz, Matías Stricker, Agustín Cantero; Maximiliano Fernández, Lautaro Schoenfeldt y Martín Espinoza. DT: Sebastián Clotet.

Seguí FBC (0): Nélson Schomberger; Manuel Riquel, Renzo Vera, Néstor Sione, Lucas Sosa; Neri Segovia, Julio Barón, Exequiel Comas; Martín Giménez, Genaro Truffe y Maximiliano Franco. DT: Cristián Ponti.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Gol: Agustín Cantero. Amonestados: Cantero (AS). Casanave (SFBC). Cambios: en Atlético, Marcos Gassman por R. Ramírez, Carlos Méndez por Stricker, Juan Berdón por Fernández y Nahuel Cordero por Schoenfeldt. En Seguí FBC: Augusto Casanave por Franco y Yamil Silva por Riquel. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-0

*****************

Libre: Atl. María Grande.

****************

Posiciones: María Grande 28; Unión, Litoral*, Viale y Cultural 27; Seguí 25; Tabossi 19; Arsenal 18; Cañadita 17; Sarmiento 15 y Maradona* 3 pts. (*) tienen su partido suspendido a los 37’ ST.

Próxima fecha (18va): Viale-María Grande, Litoral-Diego Maradona, Tabossi-Unión, Cultural-Sarmiento y Seguí FBC-Cañadita Central. Libre: Arsenal.

Zona Norte

14ta Fecha

Atl. Sauce de Luna (2): Ignacio Scurato; Elías Benítez, Nicolás Olmos, Cristóbal Maciel, Gonzalo Barrios; Fernando Gausto, Brian Rueda, Franco Sotelo, Kevin Núñez; Rodrigo González y César Staffolani. DT: Elías Benedetti.

Dep. Tuyango (2): Cristián Puig; José Aguiar, Claudio Ruiz Díaz, Leonardo Ellemberger, Brian Grandolio; Carlos Vilchez, Lucas Segovia, Hernán Arévalo; Sebastián Puig, Diego Petenatti y Brian Weisheim. DT: David Franco.

Cancha: Atl. Sauce de Luna. Goles: Gustavo Galeano y César Staffolani (SL) y Sebastián Puig y Diego Petenatti (DT). Amonestados: Sotelo, B. Ruiz Díaz y Staffolani (SL). S. Puig (DT). Cambios: en Atlético, Cristóbal Maciel por Núñez, Maximiliano Ramírez por Barrios y Brian Ruiz Díaz por Rueda. En Deportivo: Claudio Banega por Mansilla, Valentín Medina por S. Puig, Fernando Vera por Martínez, Aníbal Giménez por Petenatti y Gabriel Ellemberger por César Ruiz Díaz. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 0-2 Sub 17: 0-0

*****************

Pendiente de la 11ma fecha

U. A. Cerrito (6): Eduardo Martínez; Jonathan Ferreyra, Ignacio Palacios, Augusto Yaryez, Alejandro Dalmasso: Miguel Farreyra, Edgardo Benítez, Diego López; Marcos Rodríguez, Iván Aguilar y José Casteglioni. DT: Emiliano Zampieri.

Juv. Sarmiento (2): Edgardo Cardozo; Edgardo González, Alejandro Barreto, Silvestre Iarrazabal, Martín Llanez; Brian Puebla, Miguel Milessi, Mauro Barrientos; Francisco Marín, Andrés Miño y Matías Mendoza. DT: Raúl Guarascio

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Marcos Rodríguez, Miguel Ferreyra, Iván Aguilar-3- y José Casteglioni (UAC) y Alejandro Barreto y Miguel Milessi (JS). Expulsado: Miguel Milessi (JS). Amonestados: E. Benítez y M. Ferreyra (UAC). Gómez, Irrazabal y Barrientos (JS). Cambios: en Unión, Jonathan Maidana por Dalmasso, Lázaro Cardozo por López, Andrés Catelani por M. Ferreyra, Nicolás Borghello por Aguilar y Angel Benítez por J. Ferreyra. En Juventud: Andrés Barreto por Mendoza, Julio Cian por F. Marín, Joaquín Montiel por Miño y Axel Schneider por Barrientos. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20:1-3. Sub 17: 0-0.

*****************

Posiciones: Alcaraz 31; Cerrito 30; Independiente 27; Hasenkamp 25; Bovril y Tuyango 17; Juv. Unida 13; Hernandarias 11; Sauce de Luna 9 y Juv. Sarmiento 5 pts.

Próxima fecha (14ta): Independiente-Alcaraz, Cerrito-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Juv. Sarmiento-Hernandarias.

Torneo Femenino

Zona Sur

17ma fecha

Arsenal 0-Litoral 1

Unión 1-Viale FBC 1

Diego Maradona 1-Cultural 0

Cañadita Central 1-Tabossi 2

Sarmiento 2-Seguí FBC 1

Libre: María Grande.

Próxima fecha (18va):

Zona Norte

Pendiente 11ma fecha

Cerrito 4-Juv. Sarmiento 0

Fuente: Microfono Digital