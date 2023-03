Fumigaron una escuela en día y horario de clases

Una escuela rural de Gualeguay fue penetrada por productos tóxicos que se usaban en un campo lindante para fumigación, contra las reglas legales en la provincia

La escuela rural entrerriana Nº 51 Sofía Clotilde Fernández fue afectada por la pulverización terrestre que realizaban en el lote lindante a donde se ubica en el Camino Real, paraje La Cuadra, en el Octavo Distrito del departamento Gualeguay. Fue en la jornada escolar del 9 de marzo que no se pudo llevar a cabo debido a la aplicación del protocolo correspondiente para estos casos, con la suspensión de actividades y retirada de alumnos y personal escolar que se encontraban en el edificio contaminado.

- Publicidad -





El maestro y directivo a cargo se encontró que el establecimiento escolar estaba invadido por la deriva de un potente veneno que provenía de la pulverización terrestre que realizan en el campo vecino. Para resguardar la salud de los estudiantes, aplicó el protocolo que se establece para estos casos y dio aviso a sus superiores, quienes resolvieron suspender las clases ese día y el viernes 10 para poder airear y limpiar las aulas.

El día de la intoxicación el docente también dio aviso al destacamento policial del Octavo Distrito, porque allí debía estar registrada la receta agronómica, día y hora de las aplicaciones con pesticidas en esa jurisdicción. Pero resulta que en la comisaría no se había dado aviso de la fumigación. El personal policial se trasladó al lugar, pero al llegar ya había dejado de esparcir los agroquímicos. Según publicó ERA Verde, en el diálogo con los aplicadores se comprobó que el producto utilizado era altamente tóxico para la salud humana.

Desde la Departamental Gualeguay de la Policía de Entre Ríos se confirmó que el campo donde se realizaba la aplicación se denomina “La Gateada” y que los uniformados no pudieron corroborar fehacientemente qué composición tenía el pesticida. Se testimonió que quienes realizaban la pulverización “se habrían olvidado” de pasar por la comisaría para dar cuenta que iban a realizar esas tareas. Además, adujeron que no sabían a qué dependencia dirigirse, alegando no saber si ese terreno estaba sobre la órbita del destacamento de “Punta del Monte” o del “Octavo Distrito”. Es por eso que “nadie sabe qué producto echaron” y se decidió que lo mejor era suspender las clases. Según registros del año 2021, asisten unos 48 alumnos a la escuela.

La directora Departamental de Escuela de Gualeguay, Liliana Monti, explicó que un decreto (Nº 2.239/19) establece las zonas de restricción para fumigar y las distancias: no menos de 100 metros del casco de la escuela si es terrestre y 500 metros si es aérea, y dependiendo del agrotóxico que se utilice, se deben tomar otras medidas.

También contempla un acuerdo de los días en los que se puede fumigar. En épocas de vacaciones es libre pero en período de clases se acuerda que las fumigaciones se realicen a partir del viernes a la tarde y fin de semana. En este caso era jueves, había viento a favor de la escuela, lo que a su vez contribuía a que el olor se sintiera de una manera intensa.

«Se estableció que dado el olor intenso que existía en la escuela, tomar también el día viernes para desinfectar y para que no corran riesgo nuestros estudiantes”, explicó la directiva.(UNO)