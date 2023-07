- Publicidad -





El precandidato a legislador de La libertad Avanza por la Lista 503 se refirió a las dificultades del sector productivo y comentó que junto a otros precandidatos piensan crear un sistema de asesores únicos para achicar gastos en la legislatura

Fabio Schneider candidato a diputado por el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, habló con SOLNoticias sobre sus planes a futuro en caso de ser electo en los próximos comicios. Su lista será la 503 La libertad Avanza.

Schneider explicó que antes de sumarse al espacio de Milei necesitó convencerse. «Tenía que verlo en profundidad, que había detrás de él, si había un proyecto serio o si sólo se trataba de un show mediático. Me aseguré de eso, y me terminó convenciendo el equipo de Entre Ríos, en las luchas agropecuarias siempre estuvimos con el hermano de Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, y eso fue lo que me impulsó, además, muchos empresarios que me conocen me decían que cuando tuviera la oportunidad de entrar en política aprovechara».

El entrevistado se refirió a su experiencia política desde su lugar como productor agropecuario. «Pasé por todas las etapas, desde ser un simple productor, a ser socio de una entidad agropecuaria, a pasar al frente en liderazgo con otras personas del espacio rural liderando movidas y hoy el espacio de Javier Milei y Sebastián Etchevehere me da la oportunidad de ir a la legislatura con la experiencia de haber andado todos esos pasos previos y haber conocido cómo es el manejo de la parte legislativa y tratar desde ese lugar encararlo y conseguir esas leyes que tanto nos hacen falta», declaró.

Más adelante contó que «cuando venía por la ruta hacia Crespo veía un cartel de venta inmobiliaria de un lote de una hectárea, sobre la ruta 12, en jurisdicción de Eigenfeld Colonia Merou y digo, es una pena que durante años la actual dirigencia política no pudo resolver el tema de los loteos satélites o las islas inmobiliarias que se arman en zonas rurales que generan un conflicto al productor vecino. Es fácil de resolver, yo hice una diplomatura organizada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Ordenamiento y Desarrollo territorial sostenible, y sé que es fácil solucionar ésto dentro de la propiedad privada, respetándose todos, que el negocio inmobiliario pueda prosperar y el productor pueda producir», luego agregó, «vamos a tratar ese tema, para solucionarlo y darle tranquilidad al sector inmobiliario y al sector productivo».

Schneider también consideró que lo que padece la Argentina es una crisis política-moral, más que económica, causada por la falta de toma de decisiones. «No se toman las decisiones que hay que tomar en tiempo y forma para resolver. Todas las personas estamos trabajando y produciendo, no somos un país en guerra pero tenemos una economía peor que la de Ucrania porque nuestra inflación duplica a la de Ucrania, el problema de la Argentina es que los mismos de siempre nos han conducido a ésto, políticos inoperantes a los que no les importa el pueblo», opinó. Además habló puntualmente de la provincia de Entre Ríos, diciendo que «tener los índices de pobreza que tenemos acá en Entre Ríos es vergonzoso. Concordia es la ciudad con índice de pobreza más alto del país y en la zona de Crespo y alrededores tenemos tasa de desocupación cero, pobreza extrema cero y el índice del PBI es uno de los más altos del país, ¿Cómo puede ser que en una misma provincia haya tanta diferencia? es muy simple, en zonas donde la gente autogestiona las cosas, algo que hay que destacar, en departamentos como Paraná y Diamante y la zona progresista es por autogestión».

Luego dijo que tomando eso como ejemplo se puede hacer la reforma en la legislatura, «se puede mejorar muy fácil, estamos produciendo, no estamos destruidos, pero se necesita gestión política, gente honesta, se necesita agarrar la motosierra como dice Milei, achicar gastos innecesarios».

Ante la pregunta sobre la cantidad de asesores que tendrá en el caso de ser elegido legislador aclaró que se está hablando entre los candidatos a diputados provinciales de un sistema de asesores únicos, «no un ejército de asesores cada uno para solamente cobrar y justificar los millones que se llevan por mes, sino un equipo de trabajo que nos asesore a todos. Queremos trabajar en bloque entonces no necesitamos cuarenta asesores por cabeza como tienen los otros, eso me parece que ante los ojos de Dios es un sacrilegio porque la fortuna que están gastando habiendo gente que está pasándola mal, y son fondos del pueblo, fondos del Estado, la plata del Estado es plata del contribuyente no es de los políticos, que la gente lo entienda, todos esos asesores lo pagan ustedes cuando pagan los impuestos, no lo pagan ellos con su bolsillo».

Finalmente consideró que el candidato a presidente Javiel Milei va a sumar muchos votos, consideró que el voto en blanco favorece al oficialismo y manifestó que «la única forma de resolver ésto en un país republicano, es votando y si tantos años votamos y nos equivocamos ¿porque no votamos ahora a Milei, Etchevehere, a mí y probamos? Dennos una oportunidad, porque a los otros les dieron 40 años de oportunidades y nos llevaron al desastre actual»

