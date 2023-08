Elecciones 2023: se bajó un precandidato a la Presidencia

Un precandidato a la presidencia en las Elecciones 2023 tuvo que bajar su candidatura por irregularidades. Hizo además una fuerte denuncia contra su partido.

Más allá de los afiches callejeros y las publicidades televisivas, hay decenas de candidatos con intenciones presidenciales en las PASO de las Elecciones 2023. Ese es el caso de Julio Bárbaro, dirigente referenciado con el peronismo pero que competía en una de las listas internas del Frente LiberAr. Sin embargo, este miércoles anunció que debió bajarse de la carrera electoral.

“La ley permite esta trampa en el sentido de que los partidos se van oxidando y los personajes que quedan no son políticos. Entonces, la ley tendría que obligar a que los candidatos puedan tener sus estructuras partidarias”, sostuvo Julio Bárbaro en AM 750, y analizó que “la lista única ya sacaría el curro de la multiplicidad de listas. A mí me llamaban personas para armar listas y prenderlas a la mía”.

Finalmente entendió que “hay gente que se ha quedado con partidos como quien compra departamentos. Ya le había pasado a José Luis Espert, a Amalia Granata. Le pasó a un montón de gente”. En ese sentido aseguró que “lo mío era testimonial, yo no tengo nada» y pidió que es importante que se «ayude a terminar con esta historia de los partidos que se alquilan».(9ahora)