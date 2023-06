- Publicidad -





El productor tambero Fabio Schneider decidió acompañar el espacio de Javier Milei en Entre Ríos como candidato a legislador.

El productor oriundo de Aldea Merou es pre candidato a diputado provincial en sexto lugar por el espacio de Sebastián Etchevehere y Javier Milei.

Consultado por SOLNoticias acerca de la sorpresiva decisión considerando que hace tiempo atrás tuvo un fuerte cruce con Mariela Gallinger porque ésta «hacía política partidaria» y eso no era bien visto en la Federación Agraria, lo que derivó en la renuncia del tambero.

El tambero reconoció que proviene de familia radical y siempre apoyó y trabajó para el proyecto local. Por lo cual se le preguntó las razones que lo llevaron a distanciarse del espacio que actualmente gobierna la ciudad. «Nunca me tuvieron en cuenta ni apreciaron mi esfuerzo, uno busca llevar las convicciones e ideales a un lugar donde se puede llevar adelante. Tanto Milei como Etchevehere me dieron esa oportunidad y no dudé porque tenemos que comprometernos en el espacio político que sea», expresó.

Por último dijo: «Quiero agradecer a cada uno por brindar los espacios y dar difusión a los reclamos de los productores especialmente los tamberos familiares de E.R espero estar a la altura de semejante desafío y confío en cada uno de ustedes en marcarme los errores».

SOLNoticias