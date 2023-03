- Publicidad -





En las últimas horas se conoció la renuncia del vicepresidente de la Federación Agraria local, Fabio Schneider. El audio viralizado y «la intromisión de la política» en las decisiones de entidad gremial, fue el detonante de la inesperada decisión.



Días pasados se llevó a cabo una reunión en el seno de la comisión de la Federación Agraria filial Crespo. El motivo de la misma fue analizar la repercusión que tuvo un audio viralizado en el cual se escuchaba a la presidenta de la entidad hablando de manera poco ortodoxa contra integrantes del Centro Comercial, mencionando además bomberos voluntarios por el cobro de un servicio a productores que necesitaban agua.

En principio la FAA decidió respaldar a Gallinger, quien ocupa la presidencia, justificando que sus dichos se dieron en un contexto privado y de enojo. Sin embargo al día siguiente sorpresivamente el vicepresidente Fabio Schneider decidió dar un paso al costado y dejar el cargo.

Consultado al respecto, el dirigente atribuyó su decisión a «la intromisión que ha tenido la política en la entidad,».

En declaraciones a SOLNoticias reconoció que la comisión estaba desactivada y había cosas para reclamar pero no prosperaban. En cuanto a su renuncia al cargo, dijo lamentarse por que hay gente muy valiosa en la comisión. En este último tiempo «se fueron dando cosas que no me gustaban», y afirmó no tener aspiraciones políticas.

Sobre las diferencias con Gallinger, atribuyó a la misma que se entrometió todo el tiempo la política sobre las necesidades y reclamos que se hacían desde el sector. Por ejemplo la sequía, muchas veces llevé el tema a la mesa de debate y note una indiferencia total, además se refirió a hipocrecía de algunos dirigentes, mencionando a Bell como un vocero de De Angeli; como tampoco tuvo reparo en disparar contra el intendente de Crespo y el diputado provincial Julián Maneiro.

El enojo de Schneider y que fue el detonante de su decisión, es que cuestionó la implementación de cambio de jurisdicción. El dirigente se mostró siempre defensor de las comunas independientes no aceptando el nuevo criterio por cambio de jurisdicción. En el caso de Colonia Merou que hasta ahora pertenecía a Crespo y desde donde se le brindaba seguridad y atención médica en el hospital, ahora los vecinos de la zona deben dirigirse a Seguí para solicitar servicio policial y a Paraná para atención médica. Sobre esa cuestión Schneider habría advertido a Gallinger «que no se metiera en eso».

Con respecto a la relación personal con Gallinger dijo: «Yo la conozco hace 30 años, es buena persona, pero el afán personal está por encima del bien común. Traicionó mi confianza»; y agregó: «Me siento decepcionado con Schneider y Maneiro. Se metieron en una zona que no les correspondía,» sostuvo.

Por último remarcó que ante la falta de respuesta y acompañamiento desde lo gremial, han conformado un grupo de productores independientes que vienen trabajando hace un tiempo y en el cual confía que podrán avanzar en busca de soluciones para los pequeños productores. «No podemos permitir que sigan cayendo los productores. Pronto habrá un cambio de política y es necesario elaborar un programa para afrontar los daños provocados por la sequía que va a trascender este gobierno.»

