Productor compartió su angustia por la sequía que padecen los animales. Se organizan entre vecinos para conseguir una cisterna que provea de agua al ganado. Ante el nuevo escenario climático se han modificado las rutinas que tradicionalmente tenia el hombre de campo. Los animales «comen más balanceado por la escacez de pasto» y necesitan «mas cuidados para no exponerlos al sol» en horas pico.

Un productor lechero de Aldea Merú, Fabio Schneider habló con SOLNoticias sobre el problema que representa para los animales la sequía de los arroyos provocada por las altas temperaturas y la falta de lluvias, después de que se hiciera conocido un vídeo que publicó en redes sociales.

Fabio Schneider comenzó diciendo que la falta de lluvias hace que las vertientes se sequen, «si hay problemas en los pozos de poca profundidad, se están quedando sin agua, en los lechos de los arroyos con más razón». El productor contó que a algunos vecinos no le recomponen el agua suficiente para sus animales y deben salir a buscar agua con un tanque a otros lugares. «En mi caso la voy llevando porque tengo pocas vacas, y algo de sombra, y poco pasto por lo que ahora estamos pastoreando el maíz que fracasó por la sequía para darle algo a las vacas. Hay que estar cuidando al animal constantemente, de que vaya al pasto temprano y que después vuelva al agua para que no quede bajo el sol del mediodía porque el calor es sofocante», explicó.

Explicó que los productores tamberos se ven obligados a darle más alimento balanceado que lo normal a los animales por las escases de pasto para mantener una producción «masomenos para vivir», lo que lleva a tener más costo, pero la producción es menor, «entonces hoy nos estamos endeudando. Si tuviéramos recursos extra de algún tipo de ayuda rápida y buena, daríamos tal vez más alimento balanceado para evitar tener problemas con los animales, mantenerlos con algo hasta que llueva, eso no está pasando, nadie está hablando de eso. Estamos viviendo en una nube y no bajamos a la realidad, pero eso pasa porque la mayoría de la dirigencia no son productores, sino dirigentes, ya no viven de su actividad agropecuaria, entonces están con zapatos lustrosos en oficinas con aire acondicionado, andan en la ruta, no pisan la tierra y entonces ellos se van desconectando de la realidad», aseveró.

Más adelante dijo que si bien los productores están acostumbrados a éstas eventualidades, hace mucho que no se daba una crisis tan profunda como la de éste año, ya que el invierno pasado las lluvias también fueron muy escasas, sin embargo dijo «acá dentro de todo tuvimos algo de lluvias, en otras zonas de Entre Ríos y Santa Fe tuvieron menos lluvias que nosotros». Luego agregó que por ésta situación se trata de concientizar y tratar de «ablandarle el corazón a la dirigencia en general, porque yo no estoy criticando a nadie en particular sino a toda la dirigencia por la inacción. Cuando hablo de eso no es porque soy el mala onda o el crítico, tengo argumento que convalidan mis dichos», manifestó.

Mesa de Enlace pide que se declare Desastre Agropecuario

Con respecto al pedido que iba a hacer la Mesa de Enlace de que se declare Desastre Agropecuario, Schneider dijo que «lo de la emergencia agropecuaria sabemos que tienen que pedirla desde ya, pero sacar un comunicado para decir que la están pidiendo es tomar a los productores por estúpidos y es degradante, porque la emergencia agropecuaria no sirve para nada, no soluciona el problema ya«. El entrevistado consideró que hoy en día hay que hablar de otras cosas concretas y asistir rápido al productor porque en toda crisis «si usted tiene plata en el bolsillo es más llevadero que si usted tiene pocos recursos».

En entrevistado fue contundente al decir que nadie de la dirigencia representa el sentimiento del productor. «Está a la vista que el último paro que hicieron en la Ruta 14 fue un fracaso, porque no se moviliza la gente, porque no se sienten representados, porque están frustrados. La gente ya es inteligente y hoy gracias a los medios a la tecnología, el video que yo hice lo grabé en el arroyo donde está la vaca y en el momento lo repliqué y en éste momento hasta el papa lo tiene, y de eso la dirigencia parece que todavía no se dió cuenta. Hoy los productores no nos chupamos el dedo y sabemos que muchos de la mesa grande son tamberos y ni siquiera hablan de la producción lechera y están en el departamente Nogoyá, tienen tambo y no nos van a representar, ¿en qué están?, ¿en la ronda política o en defensa del productor?», manifestó. Finalizó diciendo que es una persona optimista y que los recursos y las formas de solucionarlas están.»No hay que darle más vueltas».

Mas adelante dijo que le pediría al Ministro de Economía de la Nación Sergio Massa, «que así como se hizo el Dólar Soja, ya que están ganando muchos dólares extra que le están liberando los exportadores y amigos del poder, en Entre Ríos necesitamos unos 8 millones de dólares por mes para asistir a la totalidad de productores tamberos de Entre Ríos, que somos unos 824 productores. Con el 60% del valor del litro de leche, es decir que números más, números menos, hoy con una compensación transitoria por la emergencia por cuatro o cinco meses, lo que dure ésta sequía de unos 30 a 50 pesos por litro de leche solucionaríamos parte del problema económico, no la sequía, y esos son 8 millones de pesos por mes, no es plata para los miles de millones que se está recaudando ahora con el dólar soja, y ahí podrían destinar un mínimo porcentaje y ayudar a los productores de forma directa y rápida», aseguró y agregó que «con plata en el bolsillo el productor puede comprar insumos, puede mantener las cosas».

La producción de leche se mantiene en los mismos niveles y se incrementó la demanda

Contó que ésta no es la peor sequía pero el sistema de producción de hace 40 o 50 años atrás no era tan intensivo como en la actualidad. «Nosotros hoy estamos produciendo 10.000 millones de litros de leche para abastecer 40 millones de habitantes, y hace cuarenta o cincuenta años atrás producíamos menos de 8.000 millones de litros de leche, y éramos 20 millones de habitantes, entonces no nos afectaba, la lechería era algo muy chico, y ahora como estamos en unos niveles siempre en veinticinco años produciendo lo mismo, el consumo se duplicó en habitantes, estamos ahí en el filo de que alcanza y no alcanza, por eso no hay prácticamente saldos exportables en lácteos, no existe, no porque no se quiera exportar, sino porque no hay excedente, entonces ese es lo que marca hoy el problema», contó. Y además advirtió que si la situación sigue así en la temporada 2023 se importará leche, «los maíces que fracasaron ahora eran la reserva para la temporada 2023, va a haber menos producción de leche en el 2023 y van a importar leche al valor dolar internacional, ¿quien la va a poder comprar?, nadie».

Dijo además que si al maíz lo hubiera sembrado solamente para cosecharlo y hacer un negocio económico lo hubiese perdido debido a la sequía, «pero yo al maíz que destino al tambo yo al perderlo, mi negocio económico arranca el año que viene cuando yo use esa reserva y se las dé a las vacas, la convierto en leche, porque los tamberos somos de generar valor agregado a la producción, no es que solamente producimos un commoditie como los sojeros, que siembran soja y se vende el poroto afuera, nosotros al maíz lo convertimos en leche, como el avícola lo convierte en huevo o en carne, eso va a repercutir grande el año que viene», explicó.

Sobre la caída en la producción de leche dijo que las estadísticas muestran que hace 40 años en la provincia había 5.000 productores y hoy hay menos de 800. Desde hace veinte o veinticinco años se producen alrededor de 10 mil millones de litros de leche, «y todas las otras producciones que usted compara quintuplicaron su producción y aumentaron sus niveles», dijo. «Está claro que algo está pasando acá y no es por culpa del productor, acá hay un desatendimiento de la dirigencia en los últimos 30 años de cualquier partido político y de la dirigencia agropecuaria. La mesa de enlace lo único por lo que están preocupados hace diez años es la macro economía, en sacar las retenciones, y lo único que se habla es de eso y de las micro economías regionales, del sustento, del arraigo y de la familia nadie está hablando, ahora están empezando a hablar el tema porque le estamos mojando la oreja porque ya nos cansamos de trabajar para los pools de soja y para nosotros nada», denunció.

