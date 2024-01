- Publicidad -





El intendente de Concordia, Francisco Azcué, hizo la recorrida este vienes con los trabajadores municipales. «Cuando era fiscal me gustaba estar en el territorio

Fui construyendo ese método; de esa manera sabés lo que pasa de primera mano”. «Me gusta andar y no me gusta estar en una oficina», explicó el mandatario de Juntos por Entre Ríos.

El intendente de la ciudad de Concordia, Francisco Azcué se subió al camión recolector de residuos en el turno tarde de este viernes y trabajó a la par de los municipales. «Pensaban que iba a saludar y me empezaron a mostrarlos camiones que no están en buen estado, Estaban preocupados porque quieren salir a trabajar. ‘Quiero hacer el recorrido les comenté y me dijeron que me suba adelante. ‘No, traeme el chaleco y los guantes, voy atrás a trabajar», les contesté. «Y no lo podían creer», contó a Ahora el funcionario.

«Cuando era fiscal me gustaba estar en el territorio. Fui construyendo ese método. De esa manera sabés lo que pasa de primera mano. Me gusta andar y no me gusta estar en una oficina», explicó el mandatario de Juntos por Entre Ríos.

«Ando por todas las áreas por sorpresa y una vez que les dije que salía con ellos se sorprendieron. El que iba a atrás conmigo enseguida entro en confianza y me daba órdenes. Y en la recorrida la gente estaba tomando mates en la vereda se sorprendía. Hay que mostrar con el ejemplo. Es algo positivo y me encanta hacerlo. Además siempre quise saber cómo se hace un trabajo duro como es éste», señaló.

• Francisco Azcué pidió conciencia de los vecinos

En la recorrida por la ciudad, el intendente de Concordia, se encontró con varios inconvenientes para recoger la basura. “Tiene que haber un componente cultural para que la gente tome conciencia. Sacarla a horario y a resguardado es fundamental. Si la dejás en el suelo a la bolsa de basura o la sacás a la 10 de la mañana cuando el cambión sale a las 19, lo más probable es que pase un perro y o se rompa. Y para el trabajador es imposibles juntarla eso porque el camión no para», expresó. (APFDigital)