- Publicidad -





La bioingeniera Susana Burioni y el Cdor. Fernando Zapata explicaron a los medios en qué consiste este nuevo sistema informático, características y finalidad

El pasado lunes se hizo entrega de equipamiento informático al Hospital San Francisco de Asís por parte de la Subsecretaría de Redes Integradas de Servicios de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos.

- Publicidad -





La bioingeniera Susana Burioni dijo que si bien el hospital ya cuenta con un desarrollo ahora se estarían sumando a una red informática, «pensamos que seis meses llevaría esta integración, y mientras tanto iremos previendo todas las reuniones tecnológicas para no interrumpir el trabajo actual sino que ir haciendo un acoplamiento que permita continuar con nuestros avances», dijo. Mencionó que se tiene resguardado un back up de la información por si hubiera inconvenientes para que el hospital no pierda nada de la información que tiene guardada, «que es una base de datos realmente muy importante».

Burioni explicó que al hablar del sistema «estamos hablando de una interoperabilidad». La aplicación de ésta nueva tecnología prevé la actualización y la capacitación en cuanto al uso de la tecnología, a los software, a la aplicación, «vamos a ir haciendo las capacitaciones y actualizaciones que sean necesarias para que se pueda llevar adelante el trabajo porque requiere de formación técnica».

Más adelante detalló que la idea es tener una historia clínica única que garantice la seguridad de los datos personales del paciente, «y siempre entender que la historia clínica es del paciente, la información es del paciente, hay que darles seguridad, resguardar la integridad de esa información». Luego agregó que la intención final es que una persona pueda desde cualquier parte del país acceder desde cualquier centro de salud a su historial médico de forma digital, «y, a futuro, desde cualquier parte del mundo».

Por su parte, el contador Fernando Zapata contó que hace un par de semanas surgió la posibilidad de gestionar a través de la Subsecretaría de Redes del Servicio de Salud de la provincia éste equipamiento, a partir de lo cual se recibieron las tres computadoras de alta generación. Aseguró que las mismas van a posibilitar actualizar todo el sistema de información dentro del hospital y «sobre todo atender algo que viene de nación y provincia, el tema de la digitalización de la historia clínica». También aseveró que éste avance brindará «información importantísima y va a mejorar el tema de los pacientes, consultas, y diagnósticos».

SOLNoticias