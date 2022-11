- Publicidad -





El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) adhirió a un pedido de informes que presentó su par Sabrina Ajmechet para que el Ejecutivo nacional brinde explicaciones respecto a la decisión administrativa 1086/2022 mediante la cual se incorporaron y designaron cargos vacantes en la Administración Pública Nacional.



«Una vez más la incoherencia del gobierno. Oficializaron el pase a planta permanente de 11.000 empleados cuando se habían comprometido a no hacerlo», lanzó Frigerio y completó: «Todo esto mientras el país atraviesa una de sus peores crisis. Por eso, firmamos un pedido de informe para que expliquen el porqué».

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores sostienen que “que la presión impositiva castiga fuertemente el desarrollo de empleo privado, no podemos permitir que el Estado siga engrosando sus filas en base a decisiones arbitrarias y oportunistas del gobierno nacional”.

En tal sentido, consideran que “Argentina debe aumentar el empleo privado de calidad y para ello es necesario que se recupere la confianza en un Estado que con algunas decisiones da señales de no comprender el presente”.

Por ello, es que creen necesario que “desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público se informe a la Cámara los motivos por los cuáles mediante la Decisión Administrativa 1086/2022 se incorporan 11.172 cargos de planta permanente a la Administración Pública Nacional, engrosando enormemente sus nóminas”. “Además, se debe conocer de qué forma se llevará a cabo la selección de recursos humanos para cubrir esos nuevos cargos, buscando que sean ocupados por personal idóneo y capacitado para sus funciones. El Estado debe ser el lugar en el que trabajen los mejores capacitados técnicamente”, advierten.

El pedido de informes, solicita que “se explique de qué manera se garantizará que los nuevos cargos creados por la Decisión Administrativa 1086/2022 sean ocupados por personal idóneo y de calidad; se aclare bajo qué parámetros y de qué manera se llevará a cabo el proceso de selección de forma transparente; y se determine cuáles son las necesidades de la Administración Pública Nacional para incorporar a su planta permanente 11.172 empleados”:

Asimismo, entre un total de 11 ítems, se plantea conocer “de qué manera la Decisión Administrativa 1086/2022 es congruente con la decisión del ministro de Economía, referida al “congelamiento de la planta del Estado” cuando en su Artículo 1° establece “designación de personal en la planta permanente en las distintas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional”.