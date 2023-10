- Publicidad -





El escrutinio provisorio de los cargos provinciales se llevará a cabo este domingo desde el Centro Provincial de Convenciones. Contará con 70 personas, 502 puntos de transmisión y fiscales informáticos de las fuerzas políticas. Los resultados se publicarán en https://elecciones2023.entrerios.gov.ar

Está todo previsto. Se trabaja con niveles de alta seguridad para cargar la información en tiempo y forma. Así que ya están todos los dispositivos en marcha para llevar adelante la tarea el domingo», sostuvo este viernes la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, tras las últimas pruebas en el Centro de Cómputos, en el CPC.

Este 22 de octubre serán las elecciones generales en todo el país para elegir la fórmula presidencial, cargos legislativos, parlamentarias/os del Mercosur. Entre Ríos, además elegirá cargos provinciales: gobernador y vicegobernadora, diputados y diputadas provinciales, senadores y senadoras provinciales, presidentas y presidentes municipales, concejales, concejalas, y vocales de comunas y de juntas de gobierno, cuyos resultados provisorios serán procesados por el gobierno provincial.

Desde el Centro de Cómputos, Escandón detalló que «el domingo se trabajará con más de 70 personas de la Administración Pública transcribiendo cada uno de los telegramas de las 3434 mesas de toda la provincia de Entre Ríos, y hoy viernes se están haciendo las última pruebas para que todo esté a punto para llevar los resultados de manera consolidada lo antes posible».

Puntos de transmisión

Por otra parte, Escandón informó respecto de la conectividad que, «en el caso del escrutinio, el operativo inicia con el trabajo del Correo Argentino que tiene kits de transmisión directa de todos los telegramas en 450 escuelas, y después 52 puntos más de transmisión donde se trasladan físicamente los telegramas del resto de las escuelas que no tienen transmisión directa. De haber algún inconveniente de conectividad, y teniendo en cuenta que están previstas algunas condiciones climáticas, están esos 52 puntos igual donde se pueden trasladar físicamente los telegramas para ser transmitidos».

La funcionaria también recordó que, si bien a las 18 horas se cierran las escuelas, suele extenderse el horario por la presencia aún de votantes. «Una vez que vota el último entrerriano que está dentro de la escuela, se comienza con el recuento de votos en las mesas. Cada presidente de mesa, las autoridades junto a los fiscales de las diferentes fuerzas, recuentan una a una las boletas, completan las actas y el telegrama que es el que llega al Centro de Cómputos, y también los certificados para cada uno de los fiscales de cada una de las fuerzas partidarias», indicó.

«Esos telegramas llegan al Centro de Cómputos y con todo el equipo se comienza una transcripción de cada uno de los telegramas. Cabe destacar que se llega a casi un 97 por ciento de telegramas escrutados porque suceden tres factores: A veces el telegrama viene en blanco, porque el presidente de mesa no lo completó, y en otros casos puede ser ilegible, es decir, que tiene muchas tachaduras o algunas cuestiones que dificultan la lectura. También llegan actas circunstanciales que es cuando el Correo nos notifica por qué no nos transmite algún telegrama, que generalmente es porque el presidente de mesa se equivoca y lo mete dentro de la urna, y una vez que la urna está cerrada ya no se puede volver a abrir hasta el escrutinio definitivo. Por eso acá llega la totalidad, pero no siempre podemos escrutar el 100 por 100», detalló Escandón.

En ese marco, insistió en decir que «el escrutinio provisorio tiene como función garantizar el derecho al acceso a la información a la ciudadanía, pero no es válido jurídicamente. El escrutinio definitivo, que inicia días después, es el que consolida realmente a los ganadores de esta elección», e indicó que «teniendo en cuenta que habrá menos boletas, y que ahora el telegrama y las actas estarán unificadas entre nación y provincia, prevemos que vamos a recibir el mayor volumen de telegramas entre las 20 y las 21.30 horas».

«Desde la provincia, está previsto que desde las 21 horas se haga la transmisión de la información oficial. Siempre y cuando esos resultados estén consolidados, sean representativos», afirmó y luego recordó que «en las PASO con las demoras a las 21 horas teníamos solamente 30 telegramas. Era una irresponsabilidad salir con resultados con esa cantidad sobre 3.434».

A continuación detalló que «en el caso de nación, porque recordemos que el escrutinio de los cargos nacionales lo hace la Dirección Nacional Electoral, ya notificaron ayer que la transmisión de los resultados nacionales será a partir de las 22.30 horas».

Garantizar el escrutinio

A su turno, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, mencionó que «el trabajo del Ministerio de Gobierno específicamente es coordinar con la Policía de Entre Ríos el operativo previo que ya se viene realizando. El día de los comicios estaremos en permanente contacto tanto con el Comando como con el jefe de Policía por si sucede algún hecho que requiera la atención de alguna fuerza de seguridad para garantizar el escrutinio. Habitualmente el ciudadano y la ciudadana entrerriana son muy responsables a la hora de votar. En las PASO no tuvimos ningún inconveniente».

“Los votantes siempre deben tener la garantía de que van a estar cuidados tanto dentro como fuera de las escuelas y también las urnas», concluyó.

Seguridad

Por su parte, el jefe de División Secretaría de la Dirección de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, Hernán Góngora, comentó que en los comicios del domingo intervendrán «1.600 funcionarios policiales que serán distribuidos en todo el territorio provincial y en las 662 escuelas habilitadas para votar». Agregó que «ese personal estará afectado desde las 7 horas del domingo hasta alrededor de las 22 horas cuando finalice el movimiento de gente».

«Cada departamento debe arbitrar e implementar la seguridad de lo que genera el movimiento de gente», indicó.

Finalmente, mencionó que «en todos los establecimientos educativos siempre va a haber policía o personal de otra fuerza» y que ante cualquier inconveniente deben dirigirse a ellos.

Sobre el escrutinio provisorio

Este proceso consiste en la recolección, transmisión, totalización y difusión de los resultados provisorios que se obtienen de los telegramas de escrutinio de cada una de las 3434 mesas en las escuelas el día de los comicios. Es importante tener en cuenta que el escrutinio o recuento provisorio no tiene relevancia jurídica y es un proceso inhábil para poner en tela de juicio la validez de las elecciones ya que su finalidad es la de satisfacer la demanda de información de la ciudadanía, mientras que el escrutinio definitivo es el proceso que define el resultado de los comicios y está a cargo del Tribunal Electoral Provincial y la Secretaría Nacional Electoral.

Una vez finalizado el escrutinio de mesa en cada una de las 662 escuelas de la provincia, el Correo Argentino transmite las imágenes de los telegramas desde las 502 puntos de transmisión ubicados en las escuelas y en los Centros de Transmisión al Centro de Cómputos Oficial, que funcionará en el Centro Provincial de Convenciones – San Martín 15, Paraná.

Allí comienza el procesamiento de los datos para la posterior difusión, para el cual la Secretaría de Modernización dispone de más de 70 personas dedicadas a trabajar ese día en el proceso, dentro de las cuales 50 pertenecen a la Dirección General de Informática y están especialmente capacitadas para el procesamiento de los datos. En este caso, habrá tres equipos de trabajo para realizar la impresión, carga y verificación de la información que luego se difundirá.

Transparencia

La transparencia se garantiza mediante el acceso público a la información a través de los mecanismos de difusión. Para ello se prevé un espacio físico al que podrán ingresar periodistas y medios de comunicación en el Centro de Difusión de Resultados que será, al igual que en las elecciones primarias (PASO), en el CPC de la capital entrerriana. Mientras que la difusión masiva comienza a partir de las 21 en el sitio web oficial http://elecciones2023.entrerios.gov.ar.

En el sitio web se podrá acceder de forma abierta a los resultados provisorios de las elecciones de cargos provinciales y descargarlos en formato Excel y CVS por cargo, sección y circuito electoral, como así también acceder a la imagen del telegrama de cada una de las mesas. Una vez que el Tribunal Electoral Provincial y la Secretaría Nacional Electoral hayan culminado y publicado los resultados del escrutinio definitivo este sitio se dará de baja, dado que el recuento provisorio no posee validez jurídica.

Cargos nacionales

Desde la Secretaría de Modernización informaron que en el sitio web de difusión se incorporará un acceso directo a los resultados provisorios nacionales que difundirá la Dirección Nacional Electoral (DINE). De acuerdo a lo informado por la DINE, los primeros datos nacionales serán publicados a partir de las 22:30 en www.resultados.gob.ar. Allí se podrá ver el recuento correspondiente a los cargos nacionales: presidenta/e y vicepresidenta/e, parlamentarias/os del Mercosur por distrito nacional y regional, y diputadas/os nacionales. Aunque aclaró que, en el Centro de Difusión de Resultados de la provincia, se difundirán a través de las pantallas emplazadas allí los datos que irá publicando el Gobierno Nacional, con el fin de satisfacer la demanda de información de los periodistas y medios de comunicación.

Información general de los comicios en Entre Ríos

Cantidad de electoras/es: 1.143.459

Cantidad de escuelas o locales de votación: 662

Cantidad de mesas: 3.434

Cantidad de sucursales y centros de transmisión: 502

Cantidad de seccionales electorales: 18

Cantidad de circuitos electorales: 313

Lo que se vota en Entre Ríos

Presidenta/e y vicepresidenta/e

Cuatro diputadas/os nacionales

19 parlamentarias/os del Mercosur – Distrito Nacional,

1 parlamentario provincial del Mercosur – Distrito Regional

Gobernador/a y vicegobernador/a

17 senadoras/es provinciales

34 diputadas/os provinciales

83 presidentas/es municipales

Concejales

Vocales de juntas de Gobierno y comunas