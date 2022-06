- Publicidad -





Luego de las denuncias que formularon públicamente trabajadoras que se desempeñan en distintas áreas del municipio, el Ejecutivo creyó necesario salir a aclarar algunos aspectos del reclamo. El Sec. de Economía apuntó a intereses de índole político y al tratamiento que le dieron algunos medios de la capital provincial



A raíz de diferentes hechos que según se dio a conocer, tuvieron lugar en el ámbito municipal, funcionarios municipales, miembros del Concejo Deliberante y del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) brindaron una conferencia de prensa para aclarar información y referirse al protocolo contra violencia de género que está a consideración del municipio.

La conferencia encabezada por el Secretario de Economía Municipal, Dr. Hernán Jacob, quien a posteriori mantuvo diálogo con SOLNoticias y se refirió a una supuesta denuncia por abuso por parte del intendente, aclarando que se trata de información falsa publicada por un medio de Paraná.

El funcionario explicó que se trata de información que manejan medios provinciales con intencionalidad política. «A raíz de la proyección provincial que tiene nuestro intendente, dentro de este espacio político”. Agregó también que los actores políticos de la ciudad están abordando el tema de violencia de género con absoluta seriedad y sin hacer uso político de cuestiones lamentables. Jacob comentó que los episodios de violencia denunciados fueron abordados a través de las herramientas que tiene disponibles hoy en día la municipalidad, que es la legislación sobre el personal municipal.

También resaltó que la conferencia tiene como uno de los objetivos dejar bien en claro que se está trabajando en conjunto entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, en iniciar un protocolo de acción ante situaciones de violencia de género. Se busca reducir la exposición de las víctimas, y en algunos casos la revictimización y que los procedimientos garanticen la defensa desde que son denunciados y que se llegue a conclusiones contundentes en éste sentido. “El gobierno municipal no va a tolerar ni admitir ningún tipo de situación de violencia, ni tampoco va a ocultarlas”, remarcó.

También volvió a referirse a los medios de comunicación, considerando que hay un dejo de irresponsabilidad de los medios en apresurarse al titular.” Que concreten con la responsabilidad de los medios locales que respetuosamente esperaron para emitir opiniones. Por supuesto a nosotros no nos molestan las opiniones periodísticas, pero si la tergiversación de hechos o la utilización con otras finalidades”, finalizó.

Por su parte, la concejal Elina Ruda comentó a SOLNoticias que desde el 2011 al 2015 se estuvo presentando el proyecto para crear el Área de la mujer, pero fue algo que en aquel entonces no se concretó pese a que según dijo, el proyecto era planteado como una necesidad. “Después nos tocó asumir la responsabilidad en el plano ejecutivo y ahí si se creó el Área de la Mujer. A medida que se creaba se fue avanzando en distintos temas, y varones y mujeres fuimos reflexionando, entendiendo este cambio cultural, cuáles eran las situaciones de violencia, cosas que a veces no lográbamos identificar como cosas graves. Además de la violencia física hay muchas situaciones que lasmujeres vivimos que ya no estamos dispuestas a tolerar”.

Ruda explicó que se fue avanzando y aparecieron otras perspectivas para trabajar. Al inicio de la pandemia el Municipio adhirió a la Ley Micaela y en función de eso el Concejo con el Área de la mujer fue avanzando en las capacitaciones sobre la ley Micaela. “Las capacitaciones son justamente para empezar a establecer que tipos de violencia existen, qué es la perspectiva de género, también trabajamos en construir proyectos de ordenanzas y proyectos que tienen que ver con el avance de derechos de mujeres, el avance de visibilidad de situaciones de violencia, visibilidad en la posibilidad de conseguir aprendizajes como fue el proyecto de educación financiera, ese es el recorrido”, dijo.

Al respecto de las quejas planteadas por empleadas municipales al Concejo Deliberante, la concejal dijo que todos los hechos que expusieron en la reunión acerca de la situaciones de violencia que viven de distintas características muestran la necesidad de avanzar con el protocolo que ya se viene trabajando. “Creo que la mayor preocupación está concentrada en cómo es el procedimiento. El sistema administrativo municipal es muy complejo entonces imaginemos que hay una situación de violencia de una cosa que yo quiero denunciar, yo como víctima¿dónde tengo que ir?, ¿con quién tengo que hablar? , todo el procedimiento tiene que estar regulado.”También agregó que es necesario generar las garantías de defensa, que los acusados puedan hacer sus planteos.

Al respecto del protocolo, comentó que ya se aplicó en muchas oportunidades. “Se han desafectado personas, se han sancionado personas, se han hecho los sumarios correspondientes”, consideró además que los hechos que sucedieron estos últimos días pusieron de relieve la necesidad de avanzar con más velocidad y tener una herramienta lista para que cualquier mujer que quiera hacer una denuncia en una situación laboral vivida dentro del municipio tenga todas las herramientas. “Tenemos toda una dinámica ya armada, tenemos una línea de la mujer profesionalizada, un área legal profesionalizada, y personal profesionalizado. Es una realidad que todos los municipios están viviendo. Me parece súper importante que el gremio esté presente además del ejecutivo y los concejales”, dijo.

Ruda también aclaró que la municipalidad realiza investigaciones, existen sumarios que se hicieron que no fueron dados a conocer a los medios de comunicaciónpara garantizar la reserva y preservación de la identidad de las personas que hacen las denuncias, pero consideró que si una persona toma la decisión individual de contar una situación mostrando la cara en los medios no es cuestionable. Finalizó considerando que los medios tienen que tener una mirada autocrítica sobre la información que difunden.“Hay un sentido de responsabilidad del medio, que saben lo que se genera cuando se publica una foto o video. Hay medios que difunden contenido sin chequear y eso es falta de profesionalismo. Hay que ser conscientes como consumidores de información en qué tipo de cosas creemos, como ciudadanos como nos informamos.”

Quien también habló en la conferencia de prensa fue la Secretaria del Sindicato Municipal, Noelia Goette. Según aclaró, los ejes centrales de exigencia desde el sindicato era la realización de un protocolo.

Se refirió al caso de las empleadas que realizaron un planteo ante al Concejo Deliberante, algo que el sindicato municipal apoyó. “Las chicas quisieron ir al concejo deliberante a exponerse y se las ha recibido, fueron acompañadas por sus maridos, amigos, por toda la sociedad. Ellas decidieron por su parte ir a hacer un reclamo ya que no se sentían escuchadas. En eso estoy de acuerdo con el departamento ejecutivo y con el concejo deliberante, que se les haya permitido a esas empleadas a contar lo que les pasaba. Democráticamente celebro esa acción, y que se escuche a quien quiera reclamar. Se quería reclamar el pedido de un protocolo, porque muchas veces los errores tienen que ver con la falta de una norma para regular estos casos”, dijo.

