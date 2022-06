- Publicidad -





Son tres las trabajadoras que han sufrido situaciones de violencia y acoso sexual. Se labraron sumarios administrativos a los que las víctimas consideran «leves» y acusan al Ejecutivo de «apañar» a los denunciados

En horas de la tarde de este miércoles 22, un grupo de trabajadoras, entre las que se encuentran mujeres que sufrieron situaciones de acoso y violencia de género, protestaron frente al edificio municipal con pancartas. Luego se reunieron con concejales.

- Publicidad -





Sumarios administrativos

Se labraron sumarios administrativos por parte de la Comisión de Disciplina a tres empleados que se desempeñan en distintas áreas del municipio, tránsito y parques y paseos, dos empleados son de planta permanente y un tercero bajo la modalidad de contratado. Éste último está cumpliendo una probation en Paraná.

La Comisión de Disciplina la integran el Sec. de Gobierno, y dos empleados del municipio. Dicha comisión pone en valor las pruebas que expone el abogado representante de las víctimas, el sumariante reúne el testimonial y el presidente municipal decide que sanción le cabe a los sumariados.

La Secretaria del Suoyem Noelia Goette explicó a SOLNoticias: «Estamos acompañando un reclamo para que sean escuchadas las chicas del sindicato. Esto tiene que ser una oportunidad para avanzar en la legisladcion sobre paridad de género y que puede lograrse de aqui en adelante. Con respecto a las denuncias, Goette dijo: El municipio no es ajeno a lo que está pasando y si aún los denunciados están trabajando es porque aún la justicia no se expidió sobre algunas causas». La entrevistada se refirió a que ante situaciones de acoso o violencia de género las mujeres no saben cómo actuar por eso «es necesario que mediante el diálogo logremos consensuar.»

«Desde el Ejecutivo se apaña a los denunciados y las víctimas no tenemos respuestas»

Miriam Cardoso, denunciante de un caso de acoso sexual simple comentó a SOLNoticias que la movilización tiene como objetivo pedir al Ejecutivo que «se proteja a la víctima y no a la inversa. «Se han hecho sumarios muy leves y siguen trabajando y compartiendo el espacio de trabajo. Ya no podemos seguir trabajando así. Muchas chicas no han venido por temor a represalias por parte del Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se apaña a los denunciados y las víctimas no tenemos respuestas», aseveró.

Se leyó documento

Miriam Cardoso dio lectura a un documento en el recinto del Concejo Deliberante ante la presencia de los ediles y funcionarios:

«Con mucho respeto y esperamos que sea el único acto de protesta nos manifestamos en contra de cualquier tipo de violencia hacia la integridad fisica y sexual y psuqica de las mujeres de un tiempo a esta parte se han venido sucediendo distintos hechos de violencia ejecutados desde una posición de poder y teniendo como víctima a las más débiles y vulnerables, las mujeres. No existe en el ámbito de la municipalidad de Crespo un protocolo que diga como se debe proceder ante un caso de violencia de género y se procede de manera errónea revictimizando a la víctima una y otra vez, cuando lo que se debe hacer es brindarle protección y contención y asistencia psicológica, mantenerle sus condiciones laborales y darle licencia si lo necesitare pero también para erradicar este tipo de hechos se debe trabajar fuertemente en la educación de todo el personal y aplicar sanciones ejemplicadoras y darle garantia y seguridad a aquellas personas que vienen sufriendo situaciones de violencia por años, que se animen a denunciar sin temor, por eso ahora tenemos compañeras que están pagando con su salud habiendo sido víctimas de violencia en el ámbito laboral. Y no solo afecta a las compañeras sino también a su familia porque producen daños permanentes a los afectados. No tenemos intereses políticos y que se respeten la dignidad de las personas y no se juegue con la necesiad de trabaj. Por eso le pedimos al intendente y funcionarios tomen en cuenta y trabajemos juntos en el armado de protocolo. Hoy decimos basta. Seamos empáticos con nuestras compañeras.»

SOLNoticias