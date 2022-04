- Publicidad -





La especulación y falta de insumos provoca serios problemas de funcionamiento, señalan desde el sector que nuclea al transporte de carga. Además buscan diferenciarse de los otros gremios: «Son sectores que representan al gobierno y sus intereses», dijo el Sec. de Fetac

Rafael Peralta, Secretario de la comisión de la Federación Entrerriana del Transporte Automotor (FETAC), el gremio que nuclea a los transportistas en Entre Ríos, dialogó con SOLNoticias sobre los problemas que enfrenta el sector del trasporte y la posible falta de combustible en tiempos de cosecha.

El gremialista opinó que las problemáticas que genera la escasez de combustible no sólo afecta transporte, y que la situación es generada por peleas internas entre el gobierno y las empresas petroleras. » Nosotros, tanto transporte como los ciudadanos comunes y los estacioneros somos cautivos, esto no va a perjudicar solamente al transporte de carga, indirectamente perjudica a un montón de gente y a su vez las estaciones de servicio están en la misma situación que nosotros», dijo.

Peralta explicó al respecto de la falta de gasoil, que hay una especulación que no se siente en Entre Ríos porque medianamente se deja combustible pero que están limitados los cupos, y que les resulta muy molesto a los transportistas que se ven obligados a parar cada 100, o 200 km para cargar combustible debido a la burocracia. «Está cada vez más complicado, cada vez se trabajan menos horas, cada vez los costos son más altos, no tenemos precios claros, hay mucha especulación, no hay cubiertas, no hay repuestos, no hay una serie de insumos, no tenemos reglas claras a la hora de trabajar. En mi caso personal, si yo no tuviera gente a cargo yo pararía porque no me conviene trabajar, porque no puedo estar trabajando sin tener la certeza de lo que vale una goma hoy y cuánto va a valer mañana, lo que vale el combustible a la hora de salir y lo que vale a la hora de llegar», manifestó.

Además , el integrante de FETAC agregó que los trabajadores del transporte suelen tener enfrentamientos con sus proveedores porque éstos no achican los plazos de pago. Y reiteró que el ciudadano común tiene que entender que esto no es únicamente un problema del transporte, es un problema de todos los argentinos.

Peralta comentó que éste problema que se agudiza día a día ocurre desde hace un mes, pero que desde hace alrededor de un año no tienen precios concretos, repuestos, cubiertas, los precios de esos insumos no están regulados. «Masomenos lo veníamos manejando, pero ahora está empeorando. Esto es una problemática entre el gobierno que no sincera la inflación que hay, aparte hay un problema con las petroleras. Esto no es un problema únicamente de transporte. Esto va de la mano, si al campo le va mal al transporte le va mal, le va mal al que hace turismo, al que tiene restaurante, porque todo es un sistema de engranajes, si el turismo no vende el turismo no compra, no gasta, no se lleva mercadería, es una realidad», consideró.

Ante la consulta sobre si desde el sector del trasporte tienen pensado realizar alguna medida de fuerza, el entrevistado mencionó que si bien hay una medida de fuerza convocada por Fetra, la FETAC no formará parte. «Fetra no representa. Las instituciones que dicen representar al transporte no representan a nadie, representan sus logros personales, son instituciones que responder únicamente a Moyano, y al gobierno,…esos gremios son todos obsecuentes al gobierno, todos tienen sus negociados. Nosotros no vamos a salir a hacerle la campaña a nadie. Fetac se abre de ésta medida de fuerza, no apoya nada», dijo.

El gremialista se refirió a la dificultad que enfrenta el sector dentro de la provincia de Entre Ríos al no poder consensuar FETAC con el sector agrario, ya que desde el sector del campo se niegan a ir a una mesa de diálogo.

Más adelante se refirió a los adheridos a FETAC dentro de la provincia de Entre Ríos. La Federación engloba a pequeñas empresas de transporte, propietarios, y que no hay empresas grandes. Hay adheridos gente de Villaguay, Concordia, Bovril, El Solar, Nogoyá, Victoria, Hasenkamp y también de la costa del Uruguay.

El integrante de FETAC habló también sobre las respuestas del gobierno a sus solicitudes .»Hoy no nos podemos sentar a hablar de una tarifa como quieren la gran mayoría de los colegas, porque teniendo la inflación que tenemos no podemos pactar una tarifa. Nosotros estamos pidiendo que el gobierno observe la situación. No tenemos llegada al gobierno, parece que nosotros no existimos , me cansé de que el señor Landra no me dé ninguna solución», lamentó.

Asimismo contó que intentaron llegar a acuerdos con el gobierno municipal y el provincial, que agotaron todos los medios de diálogo pero que nunca tuvieron respuestas concretas. Y se quejó del sector gobernante diciendo «Los laburantes tenemos que ver cómo nos vamos a desenvolver el resto del día o el resto de la semana y cómo llegamos a fin de mes. El político no sabe lo que es lidiar con un empleado que no tiene trabajo y no tiene para pagarle».

Al final de la entrevista dijo que la FETAC seguirá luchando sola, sin respaldo de nadie, y que la Federación sólo se manifiesta «cuando realmente está molesta, cuando ya no da más, cuando ya está atosigada, que es lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos», cerró.



