La convocatoria es el viernes 31 de Mayo, a las 20:30 en el Sindicato de la Carne, en calle Pesante 2058, de Crespo.

El presidente del partido justicialista local Alcides Alanis junto a la vocal Daniela Gaztelu hablaron con SOLNoticias sobre la actividad que organizaron para el día 31 de mayo. Se trata de una reunión desde el Consejo de Unidad Básica abierta a todo público.

El presidente de PJ local, Alcides Alanis, junto a la vocal Daniela Gaztelu, están convocando a un encuentro desde el Consejo de Unidad Básica «para todos los compañeros y la gente que se quiera arrimar». Según explicaron, «es una reunión para presentar al consejo de unidad básica en general y estar con los concejales, dialogar de distintas cuestiones de la ciudad, de la provincia y de nación; cuestiones políticas que nos competen y presentar algunos proyectos que tenemos de comisiones como para que la gente quiera participar lo haga. Es abierta, es para charlar, es para contarnos cómo nos va, para hablar del municipio y la provincia».

Daniela Gaztelu consideró que «es un momento para el encuentro por la situación actual, nos parece muy importante que se dé el encuentro». Destacó que si bien todo el mundo está convocado, «no importa la edad, pero sí obviamente por una cuestión generacional en éste nuevo consejo hay mucha gente joven, pero siempre teniendo en cuenta a toda la gente que ha hecho el partido acá en la localidad, que son todos valiosos. Éste era el motivo del encuentro, poder presentar el nuevo consejo, pero más que nada poder estar entre compañeros y poder discutir las cosas que nos parecen relevantes».

Observaciones a la gestión local

Ante la consulta de cómo ven el desarrollo de la gestión local actual, hablaron de la presentación judicial que realizó el bloque de concejales del PJ marcando la falta de respuesta en los pedidos de informes. Alanis dijo «obviamente hay tiempos administrativos, pero hay distintos temas que pueden ser más o menos urgentes. Entendemos que hay cierto retraso, reticencia a querer contestar algunas cuestiones específicas; obviamente los tiempos administrativos son los legales pero entendemos que hay ciertas cuestiones que se pueden solucionar o informar más rápido y no generar ciertas rispideces». Uno de los temas que preocupaban a los concejales eran los efluentes cloacales en los arroyos. «Por el momento no estoy enterado que haya una respuesta oficial, ahora nuestros concejales están viendo todo lo que va ocurriendo en el municipio y vieron que han contratado una persona, un profesional de Santa Fe y los vecinos ya nos empezaron a comunicar que están trabajando, pero oficialmente no han tenido respuesta. Pero que se haga el trabajo nos parece espléndido», aclaró, «fue un compromiso muy fuerte que hicimos con los vecinos porque la verdad que en una situación como ésta en la ciudad de Crespo nos parecía irrisorio, y sobre todo si bien lleva una inversión no es algo irrealizable».

También opinó que lo que se necesita es dejar de verter crudo, que si bien todos los afluentes terminan en el arroyo, llevan un tratamiento previo, «el saneamiento puede ser progresivo, pero mientras no se corte ese volcado obviamente van a seguir los problemas».

Agregó además que puede que dentro de la ciudad hayan actividades industriales que deriven en algún volcado ilegal, pero es difícil de detectar, «es como algo que se naturalizó y no corresponde porque afecta la calidad de vida». Luego habló de la denuncia que se hizo sobre los riegos que se realizaban en la ciudad con los mismos efluentes, «es una barbaridad». Luego insistió con la falta de respuestas formales por parte del ejecutivo,»evidentemente están trabajando pero no han respondido formalmente, informalmente tampoco. Lo vamos descubriendo, que yo creo que es gran parte del trabajo que le corresponde a los concejales en este momento de la oposición, que es ser un ente de control y de comunicación social. Más allá que lo quieran tildar o ponerlo como una cuestión sólo política, es una cuestión de responsabilidad de nuestros concejales ya que una parte de la población nos dio esa responsabilidad y obviamente nosotros las vamos a cumplir».

Actividades del partido

Por su parte, Daniela Gaztelu comentó con respecto al trabajo que se está realizando desde el PJ «estamos todos en la misma sintonía de querer organizar cada una de las localidades a nivel partidario y después cada departamento tiene sus consejos departamentales. En éste caso con Alcides también somos congresales departamentales y a su vez están los provinciales, entonces ya hemos tenido una reunión con el consejo departamental hace dos semanas».

Siguió diciendo que desde el partido a nivel provincial «estamos todos en el mismo camino de encontrarnos en el diálogo y en ver cómo se sigue de ahora en adelante porque evidentemente hay situaciones que son muy notorias y que después uno también va a terminar haciéndose cargo seguramente cuando lleguen nuevas elecciones. Tiene que ver con la cuestión política que cada uno trae desde sí, del participar, de opinar, del generar cosas y después cuando llegan las elecciones cada uno elige qué camino tomar, si se involucra o no en una elección, pero que los partidos estén representados por gente y por ideas que realmente representen a los peronistas».

Es una convocatoria abierta. «Se invitó a compañeros de todas las edades, los que están militando, los que están más en casa por distintas cuestiones, los que se están queriendo arrimar de a poquito también. El que sienta o necesite participar, decir algo no hay ningún problema. No tiene que ver con ninguna agrupación específica, fueron todas las agrupaciones invitadas», cerraron.

SOLNoticias