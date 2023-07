- Publicidad -





En la sesión de Concejo Deliberante, la concejal del oficialismo, Elina Ruda, se refirió al proyecto de reducción de la factura de energía eléctrica, reclamo solicitado por la comisión directiva del Centro Comercial de Crespo. La edil definió el pedido como «no solidario, sectario y fue hecho desde un contexto político.” Desde la entidad expresaron «preocupación» por lo sucedido

El Centro Comercial de Crespo envió a nuestra redacción el siguiente comunicado:

Desde la Institución, expresamos una profunda preocupación por lo sucedido en la reunión del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en fecha 15 de junio de 2023, al tomar conocimiento actualmente del Acta 81, que refleja lo expresado en esa reunión con motivo de tratarse el proyecto de reducción de las tasas en las facturas de energía eléctrica.

En tal documento se refleja lo que al momento de tomar la palabra la concejal Elina Ruda, expresa:

“Posteriormente hace uso de la palabra la concejal Ruda diciendo que luego de haber escuchado las fundamentaciones de sus colegas concejales quiere sumar a estos dos argumentos expresados y contar como nace este proyecto de ordenanza que se está tratando basándose un poco en pensar y hacer referencia a una pregunta que se hace muchas veces cuando se piensa estos proyectos como se trabajaron en comisión. Y el cuestionamiento es ¿Qué es lo que implica gestionar los recursos del gobierno local y que responsabilidad cabe respecto de eso, para ello quiere hacer mención a dos cosas en particular, una que ella siente y cree que el bloque también hoy hay una gran madurez en términos de conversación de ambos bloques, porque este proyecto fue presentado inicialmente por la oposición y desde su bloque se tomaron la responsabilidad de discutirlo dentro de las responsabilidades que tiene un proyecto de estas características ya que están hablando de afectar un recurso que tiene que ver con un servicio fundamental para la comunidad y como decía Solana implicaba revisar los números, hacer bien las cuentas, porque esa es la responsabilidad. Porque a todo esto también se han recibido pedidos sectarios y anti solidarios y con un esquema de presión al que no se someten en este recinto porque son concejales que tienen mucha solidaridad y mucha trayectoria sobre que significa gobernar, que significa resolver problemas de la comunidad y que no se puede hacer cualquier cosa y hablar cualquier cosa. No quiere dejar pasar que este pedido que tuvo la organización del centro comercial además de no ser solidario y sectario fue hecho desde un contexto político.”(textual)

«La comisión Directiva del Centro Comercial considera que estos dichos son agraviantes no de personas, sino de la propia Institución que representa a los más importantes sectores productivos de la ciudad y actúa en defensa de sus socios.

La mirada de la concejal respecto a que un pedido, que no fue otra cosa que un petitorio firmado por más de mil vecinos de la ciudad es SECTARIO, con todo lo grave que ya la palabra implica para referirse a una Institución, pero que además se presentó según ella, EJERCIENDO UN ESQUEMA DE PRESIÓN, y que por sobre todo que NO ES SOLIDARIO, cuando quienes firman el mismo no son nada más, ni nada menos, que mil ciudadanos de todos los sectores, a los que ella, por su función y para lo que fue elegida, debe representar sin distinción alguna, y que además se presentó por vía formal ante el concejo deliberante, a donde se les solicitó por nota una reunión que fue concedida de manera muy cordial, y a la que no asistieron más personas que los integrantes de la Comisión Directiva, absolutamente ajeno a un contexto político, en el mes de marzo del presente año y con la única finalidad de trasladar un reclamo genuino, no se efectuó nunca un esquema de presión alguna, solo dialogo Institucional y formal.

Aclarando además que en dicha reunión desarrollada en el Concejo Deliberante y que fuera pautada con la suficiente anterioridad, la concejal Elina Ruda no se presentó, lo que hace más llamativas sus palabras.

El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, por su propio Estatuto tiene la finalidad de representar, escuchar, nuclear y defender a los sectores productivos para que estos se desenvuelvan de la mejor manera, y así lo hará siempre por las vías Institucionales y con respeto por sobre todas las cosas. Por eso en esa oportunidad presentó un petitorio, que se originó por la situación atravesada por los sectores a los que la tarifa eléctrica les supone una gran presión para su desarrollo normal y lo seguiremos haciendo cada vez que un sector lo necesite.

Nos preocupa que una Institución de la ciudad, cualquiera sea, se vea afectada de esta forma, sin argumentos y con palabras que no deberían venir casualmente de quien tiene el deber, por su compromiso asumido, de velar por la representación de los vecinos de la ciudad y las Instituciones que la componen.»

COMISIÓN DIRECTIVA