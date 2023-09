- Publicidad -





La gripe aviar y la situación económica fueron los motivos esgrimidos por los organizadores para suspender la edición 2023 de la Fiesta Nacional de la Avicultura que se realiza en la ciudad de Crespo.

- Publicidad -





El presidente de la comisión de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Capital de la Avicultura, Luis Niderhaus, habló con SOLNoticias sobre la suspensión de la Fiesta Nacional de la Avicultura y que tal decisión se debe a las consecuencias que dejó la gripe aviar en el sector. La decisión se tomó en conjunto con empresarios, con la asociación civil y el municipio. En lugar de la fiesta se realizará otro evento.

El presidente de la Asociación Civil comenzó diciendo que «con el sector dependemos para la fiesta de los macro sponsors, de todos los empresarios y emprendedores relacionados al rubro que hacen la exposición y la fiesta tiene un costo muy importante y se banca con los macro sponsors, no con dinero que ponemos nosotros o el municipio, la Fiesta es de la ciudad, pero del sector avícola».

Niederhaus explicó que la decisión está tomada hace tiempo, debido a los casos de gripe aviar que tuvieron lugar a principio de año. Contó que el 28 de febrero se conoció el primer caso de gripe aviar en Neuquén, «arrancamos siempre a trabajar en conjunto en marzo o abril y ya estamos en comunicación con los empresarios, pero éste año cuando el intendente Darío Schneider y Hernán (Jacob) Sec. de Economía me convocaron les dije que no se podía ni hablar de Fiesta Nacional de la Avicultura porque no sabemos lo que va a pasar. Si bien nosotros tuvimos el primer caso el 14 de mayo en Entre Ríos, ya había en varias provincias gripe aviar y nosotros ya estábamos viendo las consecuencias que eso estaba teniendo».

Luego consideró que la gente no toma noción del daño que hizo la gripe aviar porque en nuestra provincia hubo un brote dos granjas chicas, y no se propagó, pero sí perjudicó a las empresas industrializadoras que están haciendo fuertes inversiones, «el sector avícola invierte permanentemente, desde el productor de huevo hasta las empresas industrializadoras, continuamente, y hacen apuestas muy grandes y hay empresas que dependen de la exportación en un 55% y cuando perdemos el estatus sanitario hay un montón de productos del pollo mayormente que no se comercializa, eso provoca una pérdida terrible mensual, que genera no poder exportar». Explicó que si bien Argentina recuperó el status sanitario y las exportaciones están abiertas «el principal país receptor de productos nuestros como China todavía no volvió a comprar. Aparte de comprarnos siempre ven la oportunidad de negociar otras cosas con el país que compran y hoy está pasando eso, es una cuestión más política de negociación por algunas cosas que ellos quieren que por la parte más privada que ya está en condiciones de comerciar. La gente no dimensiona ese daño».

Agregó también que incluso hubo empresarios que sugirieron no hacer la Avícola-Porcino en Buenos Aires. «Hacer la Fiesta de la Avicultura sin sponsoreo es imposible. Aparte creo que tenemos que tener una conducta responsable y trabajar para el sector. Creo que no hubiese sido la mejor imagen hacer una Fiesta Nacional de la Avicultura. Si bien es una fiesta para el pueblo representa al sector».

Más adelante siguió diciendo que hay mercados que todavía no están abiertos y «para nuestra zona es importante China por algunos productos que no consumen otros países, por eso yo recalco la importancia de China», pero aseguró que también es malo que no se hable tanto de influenza, ya que «no tenemos que bajar la guardia porque es algo que está latente. Nosotros hoy podemos agradecer y estar contentos que gracias a la buena predisposición de éstos dos productores con el veterinario se informó a tiempo y se trabajó muy rápido para establecer el protocolo y el sacrificio de las aves. Sería muy distinto si eso se hubiese propagado, estaríamos hablando de otra cosa y la sociedad estaría sufriendo las mismas consecuencias que están sufriendo las empresas grandes, porque dependemos directa e indirectamente en varios escalones de derrame en un 70% de la economía de nuestra ciudad, hubiéramos podido llegar a cortar la cadena de pago, a ese extremo. Nosotros estamos relacionados directamente a la avicultura, entendemos, sabemos como se maneja el mercado y cómo se maneja la economía de nuestra ciudad en base a la avicultura».

Sobre las consecuencias a nivel económico que dejó la gripe aviar en el sector, Niderhaus comentó que las empresas están sólidas, pero ésta situación les provoca un desfasaje de finanzas y lo que hacen es achicar el nivel de inversión, frenar las inversiones, «también pasó con la parte de huevo, con los productores, yo estoy relacionado con mi empresa directamente al sector entonces empezaron a frenar, ni te cuento cuando empezó el primer caso en Entre Ríos. La inversión se frenó a cero y llevó tres meses a que se empiece a retomar la inversión o lo que tenían planificado invertir, porque lo primero que hacen es achicar inversiones, gastos, porque no sabes lo que te va a pasar. Igualmente el sector de huevos está funcionando bien porque depende mayormente del mercado interno y lo que más afectó es la parte industrializadora de carne aviar».

Al respecto de la suspensión de la Fiesta Nacional de la Avicultura explicó que éste año no se llevará a cabo la edición Nº 31. Sin embargo tendrá lugar un ciclo de charlas por parte de las empresas, «serán una semana antes de la Avícola-Porcino. La temática será «Todo sobre influenza».

Maratón, pollo al disco y espectáculo musical

La organización decidió organizar para el sábado 11 de noviembre la Maratón de la Avicultura, además los visitantes podrán degustar de pollo al disco y un espectáculo musical en el predio de la Avicultura

El sábado 11 de noviembre se realizará la maratón y como cierre habrá un espectáculo. La idea es hacer la maratón de la avicultura como se hace todos los años», detalló y agregó «después vamos a hacer algún pollo al disco para degustar con nuestros ciudadanos y algún cierre con un espectáculo que todavía no está definido. Todo será el mismo día. No será la Fiesta de la Avicultura sino el cierre de la maratón nada más. Seguro serán bandas de la ciudad, no está confirmado».

Sobre el final mencionó que los macro sponsors de la fiesta, desde un primer momento estuvieron de acuerdo con no hacerla, «es una decisión tomada hace tiempo, no la comunicamos porque nos veníamos juntando con los empresarios y tuvimos una reunión la semana pasada para comunicarlo ésta semana».

Cerró diciendo que el año que viene «se renovará la apuesta con una súper fiesta como la que tuvimos el año pasado, la vara quedó bien alta. Si bien no voy a ser presidente, estaré como expositor y voy a disfrutar de la Fiesta Nacional de la Avicultura».

SOLNoticias