La Agrupación «Pancho Ramírez» viene trabajando desde hace dos años y hoy se presenta con la lista «Crespo en Marcha» . Una propuesta con gente joven que pretende imprimir una renovación dentro del Partido Justicialista de Crespo y que competirá en la interna con Humberto Giménez

Luciano Lell y Florencia Abasto precandidatos a intendente y viceintendente respectivamente por la «Lista 1 de Crespo en Marcha» hablaron con SOLNoticias de sus proyectos de cara a las PASO, en donde se presentarán a elecciones internas dentro del Partido Justicialista.

El abogado Luciano Lell, contó que su propuesta electoral nació con la agrupación Pancho Ramírez que surgió hace poco más de dos años. «Venimos trabajando y hablando con los vecinos, la idea de la agrupación en su inicio era restablecer el diálogo a raíz de esa idea de la apatía con la política. La agrupación buscaba volver a charlar con los vecinos, volver a mirarnos a los ojos, poder hablar, y fuimos sumando gente. Al momento de las elecciones decidimos que lo mejor era presentar una propuesta de renovación dentro del Partido Justicialista, incorporar gente. Así fuimos sumando a Luciano Reca, Silvia Edema, Juan Pablo Motta, un equipo realmente muy bueno de precandidatos a concejales». Es así que se presentarán a las Primarias con otra lista dentro del justicialismo que encabeza Humberto Giménez.

El precandidato a intendente comenzó a militar en política mientras cursaba sus estudios universitarios en Córdoba, pero que nunca había tenido una participación fuerte partidaria hasta el inicio de la agrupación de la Pancho Ramírez contó que con el grupo que conforman en Crespo se encontraron generacionalmente con muchos compañeros, como es el caso de Florencia Abasto, la precandidata a viceintendente, » entre todos los compañeros estuvimos hablando y decidimos que nosotros dos era la mejor fórmula. Nuestra idea es la renovación. Sin temor decidimos presentarnos. Charlamos mucho también con nuestro candidato a gobernador quien nos dio un fuerte apoyo. Con Florencia tuvimos una rápida comunicación y estamos disfrutando mucho de la campaña recorriendo los barrios, es una experiencia extraordinaria y el proyecto ha crecido de tal manera que hoy por hoy sentimos que la posibilidad de ganar está, que la gente que nos acompaña va creciendo día a día y ese es nuestro objetivo y por el cual trabajamos incansablemente día a día».

Por su parte Florencia Abasto, odontologa de profesión, viene de una familia de militantes peronistas, contó de su experiencia dentro de la agrupación Pancho Ramírez, «la idea es imprimir un mensaje renovador dentro del partido. Cuando me convocaron hace aproximadamente dos años y medio para ser parte de la agrupación de la Pancho Ramírez era principalmente de jóvenes peronistas que pensamos que el Justicialismo en Crespo estaba apagado, dormido y que teníamos que volver a la militancia de la calle, de los barrios, de charlar frente a frente con la gente Y a partir de ahí fuimos abriendo las puertas, que ingrese más gente y se puedan expresar, abrir la ventana al aire fresco de la renovación, de la gente joven. Eso fue lo principal para armar este frente».

Proyectos: Obras Públicas, viviendas, educación y salud

Sobre sus proyectos como candidatos consideraron que les parece fundamental la idea de la planificación. «Tenemos un plan estratégico para la ciudad de Crespo que implica analizar los distintos elementos, componentes de la ciudad, ver cuáles son sus potencialidades y en base a eso desarrollar. La planificación requiere objetivos claros y prioridades que en la ciudad están faltando. Nos parece que se están tomando medidas gubernamentales aisladas. En el asfalto cuando se ven manchones de asfalto por un lado y después vienen calles de tierra y vuelve otro mechón, falta planificación. Nos parece que es fundamental volver a pensar estratégicamente la ciudad. Requiere una planificación relacionada con el medio ambiente, para las generaciones venideras es fundamental y para nosotros también y esos puntos están siendo muy descuidados», dijeron.

Otro de los puntos que trataron fue el tema del arraigo, «queremos que se fomente, que permita que los jóvenes se queden en la ciudad, que tengan la oportunidad de estudiar y trabajar en la ciudad, que aquellos que se van puedan volver y desarrollar aquí su proyecto de vida y nos parece que ese concepto de arraigo es ordenador de la planificación y ese es nuestro objetivo. Hoy por hoy la sociedad en general está volviendo a ciertos nacionalismos de exclusión. Crespo es claramente un crisol de razas y esa vuelta a ese nacionalismo de Crisol de Razas requiere e implica fomentarlo en la radio. Nosotros en nuestra plataforma planteamos la idea de que tiene que haber una causa nacional en la Argentina como la causa Malvinas. Es necesario tener una semana donde se dictan distintas actividades, charlas, información para fomentar el arraigo, un nacionalismo de brazos abiertos tanto en la ciudad, en la provincia, como en la Argentina. Para que un país sea importante, para que una provincia sea importante y una localidad sea importante tiene que incluir a los jóvenes. Solamente así va a haber una ciudad al futuro»

Al respecto de las obras públicas se refirieron al asfaltado en Crespo y cómo mejorar la traza asfáltica, Lell dijo que «en Crespo hay un incentivo privado muy fuerte que ha permitido que se hagan muchas cuadras de asfalto, pero también es necesario una planificación para que no exista una cuadra sí, una cuadra, no. Hoy por hoy tenemos en Crespo un cincuenta por ciento de asfalto nada más. Una ciudad como Crespo que tiene el incentivo privado que tiene tendría que tener un nivel mucho más alto y el Estado debe hacerse cargo también de ciertos sectores que permitan y faciliten la comunicación de toda la ciudad ya que se trata de evitar las congestiones de ciertos lugares para que el recorrido sea armónico. Para eso lógicamente se necesita una planificación presupuestaria también». Por su parte, Abasto agregó que «el Estado debe equilibrar el crecimiento de la ciudad, y para eso tiene que estar presente en la periferia. Si ordena la periferia automáticamente el centro se ordena solo y gana mayor valor. También hablamos del cordón cuneta como ordenador del barrio, y del frente del vecino. Creemos que eso se puede hacer en el corto plazo en la infraestructura, que no son números locos a nivel de presupuesto y daría un gran cambio a los barrios de la periferia».

Ante la consulta por el tema viviendas, el precandidato explicó que es una problemática muy grande en la ciudad, «está muy complicado y también nosotros necesitamos un Estado que otorgue viviendas sociales, eso se puede trabajar tanto a nivel provincial, a nivel nacional, como pueden ser los casos de Procrear y el IAPV en el caso provincial. Hemos hablado con la gobernación y eso siempre está abierto solamente hay que conseguir los terrenos. Hay que trabajar coordinadamente con provincia y con nación y también trabajar en coordinación entre el municipio y los sindicatos para obtener casas financiadas«. Sobre ésto, Abasto agregó que se están haciendo barrios a través del sindicato del AGMER, «en Strobel fue la última licitación para generar un barrio entonces creemos que es posible a través de la gestión llevar a cabo en la ciudad si el municipio pone la tierra. También en el IAPV hoy es mucho más flexible la nivelación, la apertura de las calles, el tendido eléctrico. El IAPV está muy presente hoy en eso para ayudar a los municipios. Así que sí, estuvimos viendo todos los parámetros, qué es necesario para para la construcción de las viviendas.»

Sobre el presupuesto, Lell dijo que «ronda los cuatro mil millones de pesos, con un setenta por ciento compuesto provincial y nacional y un treinta por ciento que es compuesto local. De ese presupuesto es necesario que exista una partida dedicada a la adquisición de más terrenos para acceder a las viviendas, que es lo que nos pide el IAPV».

Abasto comentó más adelante que antes de formular la plataforma mantuvieron reuniones con gente de la mayoría de los barrios, con vecinos, empresarios y representantes de distintos sindicatos para armar una plataforma abarcativa en base a los distintos puntos de vista, «a partir de las necesidades armamos la plataforma, pero seguimos escuchando porque a veces uno cree ver cuál es el problema y cuando va al lugar y charla con el vecino te lo cuenta de otra manera y también te da soluciones. Más allá de que tenemos un equipo donde hay profesionales, ingenieros civiles y ambientales, el vecino también tiene buenas ideas y sabe cómo poder llevar adelante la solución».

Al ser consultado por el tema educación dentro de la plataforma, Lell planteó que dentro de la cuestión educacional, el plan es establecer un diálogo entre el sector público y el sector privado, «en nuestra ciudad existen escuelas con ciertas orientaciones y es necesario volver a relacionarlas directamente con el sector privado, y aquellas escuelas con orientaciones artísticas como la escuela 74, u orientación en comunicación, darle la oportunidad a esos alumnos de desarrollar proyectos en ámbitos tanto culturales como privados relacionado con esas orientaciones. Las prácticas profesionalizantes tienen que ser cada vez más en la ciudad. Nos parece que los alumnos deben llegar al sector privado y tener la oportunidad de trabajar». Además añadió que también está previsto dar un apoyo económico a aquellos estudiantes que se van de la ciudad o que viajan diariamente a cursar a otras ciudades, «los pasajes son muy caros y necesitan muchas veces el apoyo y el trabajo conjunto del municipio para que puedan seguir estudiando básicamente. Al fin y al cabo son los futuros profesionales que va a tener nuestra ciudad».

Finalmente Abasto comentó sobre los proyectos en el ámbito de Salud y comentó que una de las prioridades es trabajar en una guardia pediátrica. «Los tres puntos de atenciones primarias brindan atención pediátrica, pero no como guardia y la verdad que siempre las urgencias pasan de noche así que ese es uno de los puntos fundamentales». Agregó además que se trabajará en un sistema para conseguir turnos médicos en el hospital de forma digital, «en 2023 la gente no debería ir a las cinco o seis de la mañana para conseguir un turno en el hospital, hacer colas». A eso se sumaría la digitalización de las historias clínicas «en la parte de la salud pública para después dar un paso mayor que es poder unir la parte de salud pública con la parte privada porque mucha gente en Crespo comparte la parte pública con la parte privada en los ámbitos de salud». Y finalmente mencionó que el municipio tiene la responsabilidad de gestionar para ayudar en la parte edilicia, «creemos que tenemos que gestionar para que el hospital vuelva a ser de referencia en la zona y todo esto transformarlo como una oportunidad de crecimiento. Hay que trabajar a paso firme y con mucho profesionalismo».

Lell cerró invitando a quienes quieran visitar el local partidario los días lunes y miércoles a partir de las 20:00, «esos días los vamos a tener para aquellos que quieran pegarse una vuelta por el local y darnos algunas propuestas. Nuestra plataforma está, pero somos conscientes de que es perfectible. Todos están invitados para acercarse». La promotora queda en Avenida Belgrano entre San Martín y Otto Sagemüller.

SOLNoticias