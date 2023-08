- Publicidad -





El candidato del PJ local destacó el resultado obtenido y que incorporará gente de la lista de Giménez para «sumar experiencia y juventud».

El candidato a intendente por el justicialismo, Luciano Lell habló con SOLNoticias luego de las PASO en la que obtuviera el 73,07 % por sobre el 6,10 del espacio de Giménez.

Luciano Lell comenzó hablando de las elecciones comentando que «fue un gran resultado para todo el equipo, siempre es una sorpresa ganar las internas de nuestro partido. Hicimos una gran labor con todo el equipo, con Florencia (Abasto), con todos los concejales, además de todo el equipo que no aparece en la lista. Lo veíamos también en la calle, la gente nos hablaba muy bien de la renovación. Se ha impuesto este discurso a nivel nacional. Desde que iniciamos, siempre decíamos que la gente percibía la política como en la época del 2001, esta idea de que la política era como una lucha a cuchillo de noche y en la oscuridad entre bandos que se disputan el poder, decía un viejo político. Esa percepción que tenía la gente fue expresada en éstas elecciones. Era necesario una renovación».

Luego agregó que se han reunido con el grupo Humberto Giménez, «es un grupo con gente de mucha experiencia, hay muchas cosas que sumar para encontrar el equilibrio entre la experiencia y la juventud».

Más adelante comentó que ya han comenzado a juntarse con su equipo para definir las estrategias que llevarán adelante de cara a las elecciones de octubre, «nosotros somos metódicos, tratamos de ver los datos primero para poder juzgar y analizar esos datos para después tomar decisiones, tener una estrategia es la guía que nos conduce en el camino».

El impacto de la figura de Milei: Se plantea «una ruptura filosófica»



Sobre el resultado de los comicios opinó que «han dejado una señal a la clase política. Es necesario que los políticos reflexionen sobre el triunfo del espacio de Javier Milei (La libertad avanza). Hay mucha gente alertada y yo digo que no hay que alarmarse, sino entender cuál es el reclamo de la población, cuál es esa expresión del Espacio Libertario, al fin y al cabo el pueblo es el que decide, no hay que enojarse, hay que tratar de entender. Ese entendimiento lleva tiempo porque es una ruptura muy grande lo que plantea el espacio libertario, una ruptura filosófica en muchos aspectos. Aquí ha sacado más de cinco mil votos Milei, una sorpresa muy grande para todos nosotros. Creo que estamos en una crisis política, económica y social que hay que saber interpretar».

Agregó luego que Milei está planteando un cambio «que tiene que ver con las bases de nuestra historia. Un liberalismo tan fuerte es básicamente un sálvese quien pueda, el liberalismo de Adam Smith. Nosotros venimos de una concepción que es completamente diferente donde pensamos que las relaciones económicas como las relaciones sociales tienen un fuerte componente de solidaridad, donde no se parte del ser humano sólo, sino que se parte del ser humano en sociedad. Es una discusión que va a haber que dar fuertemente. Milei está hasta en contra de la justicia social, a nosotros lógicamente nos choca y creo que a todo el mundo les choca».

Ante la consulta sobre si ésta se trató de una elección predominantemente presidenciable contestó «hay muchos votos solos a Milei, para los candidatos locales en la ciudad hemos tenido 3000 votos en blanco entre votos anulados, 3000 es una cantidad muy grande, sería la segunda fuerza porque Cerutti sacó seis mil y pico de votos, segundo tres mil votos, que tenían los votos en blanco y anulados». Luego agregó que «por ahí se piensa que se puede decidir desde el ámbito nacional o quizás el enojo se muestra en el ámbito nacional y no se toma con importancia la ciudad, lo cual es problemático porque la intendencia como estructura política es la que primero llega al ciudadano, y es el primer armado con el cual nos relacionamos en tanto Estado. Es importante que pensemos en el municipio porque es el que soluciona el problema de los ciudadanos. Después se verán las cuestiones de recursos y demás pero el municipio es la entidad que constituyó la nación, no podemos dejar de soslayar esto. Crespo es una ciudad muy particular porque tiene una gran capacidad de recaudación porque la gente paga sus impuestos de manera regular, pero también es cierto que hay un componente muy fuerte del presupuesto que tiene que ver con la coparticipación, estamos hablando del 70% aproximadamente, entonces hay que pensarlo como una red entre el municipio, provincia y nación. Hay que volver a tener esa percepción de que el municipio es el que está más cerca del ciudadano, el que está más cerca del pueblo y el que resuelve los problemas concretos».

Al respecto de la plataforma comentó que tienen una plataforma en formato digital continuamente en reforma, «aquella buena idea que venga de parte del grupo de Humberto como de cualquier grupo nosotros las tomamos y las aceptamos porque me parece que es la forma de crear una plataforma que sea un organismo vivo, porque en realidad se está constituyendo y destruyendo continuamente, hay cosas que no van, hay otras cosas que tienen mayor prioridad, otras que tienen menos prioridad, pero desde luego que vamos a incorporar aquellas ideas que nos parezcan que están en consonancia con nuestro plan estratégico. Todo lo que sume, bienvenido sea».

