- Publicidad -





El encuentro será el viernes 19 de enero a las 19hs en la sede del Centro de Jubilados Provinciales, ubicado en Pasaje Echagüe frente al campo Yapeyú.

La presidente del Centro de Jubilados Provinciales de Crespo, Ida Beatriz Waigandt, habló con SOLNoticias e invitó a una convocatoria que se está haciendo a los jubilados provinciales. El encuentro estará encabezado por abogados que asesorarán a los asistentes al respecto del reajuste de haberes a jubilados y también sobre algunos trámites de Anses.

Ida Waigandt comenzó explicando que mantuvo una conversación con el abogado Maximiliano Canga, en la que le propuso la idea de la charla, «me gustó la idea, va a estar él y unos abogados amigos de él de Santa Fe. Se va a hablar del tema porque los jubilados realmente no cobramos lo que tenemos que cobrar, entonces ésto va a ser para hacer un incremento de los haberes para ver cómo se puede hacer, porque antes se hacían juicios a Anses si se quería cobrar un poco más, es algo parecido, ellos hacen el trámite a través de Anses y después el jubilado va a cobrar algo más, ellos impulsan el trámite».

La entrevistada adelantó que los abogados en ésta primera instancia realizan los trámites sin costo, «yo ya lo empecé y no me cobraron nada, cuando el jubilado cobra por ejemplo 10.000 pesos más de ahí ellos sacan creo que el 30%, se descuentan de ahí. La reunión es para informar».

Luego sugirió a los jubilados que asistan que lleven sus recibos de sueldo y sus carnet, ya que si quieren pueden iniciar el trámite ahí mismo. También invitó a que asistan para sacarse todas las dudas que tengan, «que pregunten, que nadie les va a ocultar nada». Agregó que es para todo aquel que tenga la mínima.

El encuentro será el viernes 19 de enero a las 19hs en la sede, pasaje Echagüe frente al campo Yapeyú.

Cómo se solventa la institución y cómo afecta el nuevo escenario

Ante la consulta sobre cómo ve la situación actual de los jubilados, respondió que en éste momento los únicos servicios a los que se puede acceder gratuitamente son oculista, psiquiatra, peluquera, manicura, belleza de pies, podóloga, enfermera. Se planea solicitar éste año un psicólogo, porque «es mucho para un jubilado, que gana 150.000 pesos, con el bono creo que 105; no es nada, porque si para la canasta se necesita medio millón de pesos para no ser indigente te podes imaginar cómo están los jubilados, es triste y da risa contarlo».

Más adelante opinó que «el jubilado ha trabajado más de 40 años para cobrar ésto, es una vergüenza. No le ponen atención a los abuelos que en realidad ellos son los que han hecho el país, una persona de 70, 80 años ahora eran lo que trabajaban todo manualmente, no se usaban máquinas, no era nada computarizado, no había tecnología, todo se hacía manualmente, merecen disfrutar». Dijo que desde el Centro de Jubilados se organizan bailes para que se diviertan, «no es tanto para ganancia porque en realidad no ganamos casi nada, pero vendemos comida y le ponemos música alemana y ellos bailan y se divierten, es impresionante como les gusta, quieren vivir la vida, entonces hay que darle la oportunidad de que la vivan un poquito mejor, que la disfruten».

Proyectos para el presente año

Otro de los planes de Waigandt para éste año es solicitar la oficina de Anses, para que funcione en el centro de jubilados, «funcionaba en la municipalidad hasta antes de la pandemia, después se dejó; será todo cuestión de gestionar, golpear puertas, insistir pero siempre se logra».

La presidente del Centro también contó que está proyectado realizar un camping en el terreno que da a calle Sarmiento, «hacer un camping como el pórtico, hay dos churrasqueras que hay que acondicionarlas, queríamos hacer más churrasqueras y banquito para que los abuelos que no puedan pagarse el remís para ir al pórtico y lo tengan más cerca vayan ahí y que lo disfruten. Tenemos que terminar una cantina que queríamos hacerla y no se pudo».

Waigandt mencionó también que se seguirán realizando fiestas, y viajes, que se retomarán a fines de febrero y principio de marzo «que los abuelos podrán pagar en cuotas, queremos que ellos viajen, que puedan disfrutar, que no le afecte el presupuesto». Además está entre los proyectos pintar el centro de jubilados.

La institución ofrece diversos servicios

También se dictarán cursos de cocina, se gestionará la participación de alguna nutricionista, se brindarán algunas charlas médicas, «siempre surgen cosas tenés que implementar, charlas de tecnología para aquellos que son un poco reacios sí sí sí porque lo están dando en la casita adultos mayores, se está dando gimnasia para los abuelos, las clases empezarán de vuelta el primer martes de febrero, empieza a trabajar toda la oficina». Los días establecidos para las clases de gimnasia serán martes y jueves de 19 a 20 mientras haga calor. Los interesados en conocer más información pueden verlo en la página de Facebook Jubilados Crespo.

La entrevistada anunció también que la cuota de socio va a aumentar a 500 pesos, y que el Estado no tiene ningún tipo de aporte más que el de la municipalidad que manda chicas para realizar la limpieza. «Yo estoy muy agradecida con eso y cuando yo necesito siempre trabajamos en conjunto con la municipalidad, con la casita de adultos mayores, trabajamos en conjunto».

Por último informó que el oculista atenderá el 30 de enero desde las 12:00 y hasta las 16:30. Quienes deseen un turno pueden consultar al 155 095 618, o acercarse a Calle 3 de Febrero.

SOLNoticias