Este lunes se disputó la anteúltima jornada de la fase clasificatoria del Torneo «Héroes de Malvinas», que tendrá una gran definición la próxima semana con el pasaje a los octavos de final del certamen.

Este lunes se disputó la 13° fecha del Torneo Oficial «Héroes de Malvinas» de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Zona Norte, Deportivo Bovril se quedó con el clásico y derroto a Juventud Unida, Alcaraz y Hasenkamp se repartieron unidades, y Cerrito goleó a Sauce de Luna.

En zona Centro, Litoral ganó el cásico de María Grande, en condición de visitante, Hernandarias se quedó con el derby regional en cancha de Tuyango, y Tabossi se llevó los tres puntos de Independiente.

En Zona Sur, Cultural goleó en el clásico ante Unión, Cañadita derrotó a Viale como visitante, Sarmiento y Arsenal repartieron unidades.

Zona Norte

Deportivo Bovril (2): Fernando Invernizzi; Ramiro Ramírez, Juan Retamar, Nicolás Luque, Pablo Cóceres; Tahiel Vargas, Johan Lescano, Agustín Espinoza; Cristián Medina, Andrés González y Brian Martínez. DT: Jorge Taborda.

Juventud Unida (1): Eduardo Ramírez; Yamil Graciani, Leandro Ardaist, Enzo Salva, Luciano Luque; Ayrton Bravo, Matías Donda, Matías Leiva, Emiliano Pellegrini; Jonathan Larrea y Alexis Godoy. DT: Guillermo Fernández.

Cancha: Deportivo Bovril. Goles: Cristián Medina y Andrés González (DB) y Emiliano Pellegrini (JU). Expulsados: Alexis Lescano y Andrés González (DB). Jonathan Larrea y Matías Leiva (JU). Amonestados: Espinoza y Vargas (DB). Donda, Aguirre, Luque y Salva (JU). Cambios: en Deportivo, Valentino Jara por Espinoza, Milton Moro por Luque, Agustín Germano por Martínez, Nahuel Ackerman por Medina y Facundo Regner por Vargas. En Juventud: Sebastián Baigorria por Godoy, Diego Aguirre por Ardaist y Santiago Ayala por Graciani. Arbitro: Alexis Caisso.

Unión Alcaraz (1): Agustín Barreto; Diego Aguirre, Pedro Barrios, Nicolás Moreyra, Ayrton Vega; Laureano Ferreira, Daian Leones, Ariel Muñoz, Jairo López; Brian Gaitán y Tomás Ramírez. DT: Martín Núñez.

Atlético Hasenkamp (1): Joaquín Estefani; Renzo Ramírez, Jesús Retamozo, Geermán Ziegler, Cristián González; Inalén Godoy, Cristián Fernández, Lautaro Ruiz Moreno; Brian González, Valentín Mego y Daniel González. DT: Gastón Spessot.

Cancha: Unión Alcaraz. Goles: Fernando Núñez (UA) y Brian González (H). Expulsados: Jairo López y Laureano Ferreira (UA). Cristián González (H). Amonestados: Barrios, Vega, Aguirre, Ramírez y Muñóz (UA). Estefani, Retamozo, I. Godoy, N. González y T. Godoy (AH). Cambios: en Unión, Agustín López por Gaitán y Esteban Martínez por Vega. En Atlético: Matías Martínez por Mego, Nicolás González por Fernández y Thiago Godoy por I. Godoy. Arbitro: Rodrigo Aldana.

Unión Agrarios Cerrito (3): Renzo Correa; Jonathan Ferreira, Mauricio Wolosko, Emiliano Heredia, Lucas Aguirre; Blas González, Mauro Benítez, José Casteglioni. Diego López; Roberto Aguirre y Edgardo Benítez. DT: Omar Verón.

Sauce de Luna (1): Ricardo Galeano; Daniel Ojeda, Elías Vargas, Ricardo Galeano, Kevin Núñez; Thiago Wagner, Ricardo Martínez, Gustavo Galeano; Javier Alvarez, Lisandro Romero y Maximiliano Ramírez. DT: Jorge Martínez.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Roberto Aguirre, Diego López y Santiago Lescano (UAC) y Lisandro Romero (SL). Amonestados: Wolosko, Ferreira y E. Zampieri (UAC). Galeano, Vargas y Martínez (SL). Cambios: en Unión, Nicolás Borghello por Aguirre, Emiliano Zampieri por M. Benítez, Angel Benítez por Casteglioni y Santiago Lescano por González. En Atlético: Mariano Benítez por Wagner, Cristián Benítez por Ramírez y Gonzalo Barrios por Ojeda. Arbitro: Lucas Abrahan.

Zona Centro

Atlético María Grande (1): Tomás Martínez; Alexander Hollman, Agustín Mitre, Darian Bianchini; Octavio Racig, Lautaro Morisconi, Thomas Pellegrini, Lucio Comas; Nicolás Spessot, Walter Santini y Jonathan Vera. DT: Sebastián Clotet.

Atlético Litoral (2): Alexander Varisco; Oscar Argento, Hernán Ackerman, Leonel Penau, Franco Zanin; Leandro Martínez, Cristián Werner, Oscar Castañeda, Nicolás Erbes; Claudio Murador y Luciano Díaz. DT: Omar Werner.

Cancha: Atlético María Grande. Goles: Nicolás Santini (MG) y Claudio Murador y Tobías Franco (L). Amonestados: Hollman, Morisconi y Mitre (MG). Díaz, Casco, Ackerman, Castañeda y Penau (L). Cambios: en María Grande, Román Ferreyra por Hollman, Maximiliano Franco por Comas y Sebastián Vera por J. Vera. En Litoral: Alexis Casco por Martínez, Tobías Franco por Erbes, Gustavo Narváez por Werner y Kevin Sanabria por Díaz. Arbitro: Santiago Folmer.

Independiente FBC (0): Eduardo Martínez; Alan González, Javier Franco, Lucas Trevisán, Raúl Schemberger; Nicolás López, Tobías Miño, Gonzalo Guillén; Juan Chocor, Francisco Cardozo y Rubén Fabre. DT: Mariano Menghi.

Deportivo Tabossi (1): Santiago Emeri; Raúl Godoy, Gastón Franco, Nicolás Olgiatti, Marcelo Berttozzi; Iván Franco, Benjamín Heinze, Brian Berttozzi; Juan Spadillero, Kevin Taborda y Maximiliano Arce. DT: Milton Moine.

Cancha: Independiente de Hernandarias. Gol: Benjamín Heinze. Expulsados: Nicolás López (I). Gastón Zapata (DT). Amonestados: J. Franco, Miño, Guillén y J. Simon (I). G. Franco, Heinze, Olgiatti y Spadillero (DT). Cambios: en Independiente, Ramiro Melgarejo por Schemberger, Gonzalo Benítez por Guillén y Juan Simon por Melgarejo. En Deportivo: Lucio Landra por I. Franco, Agustín Díaz por Arce y Gastón Zapata por B. Berttozzi. Arbitro: Daniel Voisard.

Deportivo Tuyango (0): Luis Rosales; Leonardo Ellemberger, Axel Schneider, Emilio Godoy, Lautaro Barrios; César Ruiz Díaz, Mauricio Mansilla, Emanuel Ruiz Díaz; Gabriel Ellemberger, Brian Weisheim y Néstor Aguirre. DT: Omar Celis

Atlético Hernandarias (1): Gian Lizzi; Iván Blanco, Matías Pérez, Gustavo Simon, Brian Puebla; Ariel Barrios, Néstor Ruíz, Natan Cornejo; Luciano Martínez, Miguel Velásquez y Walter Berdún. DT: Cristhián Ridolfi.

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Gol: Natan Cornejo. Expulsado: Emanuel Ruiz Díaz (DT). Amonestados: C. Ruiz Díaz y E. Gómez (DT). Pérez, Blanco y G. Simon (AH). Cambios: en Deportivo, Emiliano Gómez por Aguirre, Adrián Mansilla por G. Ellemberger y Luciano Cacciahue por M. Mansilla. En Atlético: Diego Velásquez por Puebla, Máximo Isla por Martínez y Agustín Simon por Blanco. Arbitro: Brian Godoy.

Zona Sur

Asociación Deportiva y Cultural (3): Daniel Franco; Lautaro Villanueva, Pedro Suárez, Leandro Chitero, Luciano Almeira; Facundo Aguirre, Martín Güttlein, Agustín López; Mauro Silva, Alejandro Seita y Joaquín Gross. DT: Raúl Dipancracio.

Club Atlético Unión (0): Néstor Fernández; Lucas Mantello, Jesúan Pérez, Martín Montórfano, Alex Gassman; Cristián López, Osvaldo Rodríguez, Juan Deppen, Leonardo Schmidt; Marcos Leicker y Alejandro Medrano. DT: Walter Friss.

Cancha: Cultural de Crespo. Goles: Facundo Aguirre y Alejandro Seita-2-. Expulsado: Osvaldo Rodríguez (U). Amonestados: Deppen, A. Medrano y A. Gassman (U). Gross, Güttlein, Aguirre y Salva (A). Cambios: en Cultural, Guillermo Martínez por Suárez, Jonathan Salva por Güttlein, Leandro Cabral por Villanueva, Francisco Torres por Gross y Jonathan Carruego por López. En Atlético: Nicolás Baroli por López, Matías Wasinger por Pérez y Lucas Rodríguez por Schmidt. Arbitro: Lautaro Castañola.

Viale FBC (1): Adriano Egge; Emanuel Moreira, Valentín Ringlofer, Germán Schwindt, Joel Salas; Enzo Barinaga, Flavio Weimer, Jonathan Zapata; Diego Correa, Agustín Saucedo y Emir Izaguirre. DT: José Marzo.

Cañadita Central (3): Lucas Rodríguez; Federico Riquel, Agustín Galliussi, José Donda, Nicólas Riquel; Miguel Servín, Héctor Albornóz, Sergio Simon, Pablo Rodríguez; Misael Holotte y Walter Torres. DT: Angel Rodríguez.

Cancha: Viale FBC. Goles: Diego Correa (V) y Héctor Albornóz, Walter Torres y Misael Holotte (CC). Amonestados: Izaguirre, Scwindt y Ríos (V). Donda, F. Riquel, Torres y P. Rodríguez (CC). Cambios: en Viale FBC, Juan Ríos por Zapata, Octavio Taborda por Barinaga, Ignacio Beaud por Saucedo y Matías Miño por Weimer. En Cañadita: Joan Villalba por Galliussi, Marcos Rodríguez por Torres, Angel Albornóz por P. Rodríguez, Aníbal Stricker por Donda y Alexis Morales por Simon. Arbitro: Lisandro Núñez.

Club Atlético Sarmiento (1): Emiliano Schaab; Lucas Repp, Víctor Gassman, Matías Espíndola, Franco Juárez; Facundo Albornoz, Matías Stricker, Ramón Zárate, Jesús Méndez; Maximiliano Fernández y Walter Rivas. DT: Nélson Schrooh.

Atlético Arsenal (1): Héctor Acevedo; Gonzalo Vega, Maximiliano Acosta, Walter Geminiani, Exequiel Olechart; Ignacio Dalinger, Lucas Taborda, Franco Richard; Luis Flores, Kevin López y Sebastián Malimberni. DT: José Mancuello.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Goles: Walter Rivas (S) y Kevin López (A). Amonestados: Zárate, Fernández, Rivas y C. Méndez (S). López, Geminiani, Acosta, Acevedo, Hernández y Olechart (A). Cambios: en Sarmiento, Facundo Ebener por Albornóz y Carlos Méndez por Fernández. En Arsenal: Rodrigo Hernández por Richard y Leandro Figueroa por Acosta. Arbitro: Elvio Olmo.

Tabla de posiciones

Zona Norte

Atlético Hasenkamp 23 *

Unión Agrarios 21 *

Deportivo Bovril 20 *

Juventud Unida 14 *

Unión FBC 11

Juventud Sarmiento 10

Atl. Sauce de Luna 6

Zona Centro

Litoral 27 *

Deportivo Tuyango 19 *

Atl. Maria Grande 14 *

Atletico Hernandarias 14 *

Independiente FBC 14 *

Deportivo Tabossi 10

Asoc Diego Maradona : 6

Zona Sur

Arsenal 29 *

Cañadita Central 18 *

Unión 15 *

Viale FBC 13

Seguí FBC: 13

Sarmiento 10

Cultural 10

* Clasificados a Octavos de Final

PRÓXIMA FECHA

ZONA SUR

Cañadita Central vs Cultural

Unión vs Sarmiento

Arsenal vs Seguí FBC

Libre: Viale FBC

ZONA CENTRO

Dep. Tabossi vs Atl. María Grande

Litoral vs Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias vs Asoc. Diego Maradona

Libre: Independiente FBC

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp vs Dep. Bovril

Juv. Unida vs Union Agrarios Cerrito

Atl. Sauce de Luna vs Juv. Sarmiento

Libre: Union FBC Alcaraz

Dato: Clasifican los 5 primeros más el mejor 6º de las tres zonas. En caso de igualdad de puntos, se computa en primera instancia los partidos entre sí, luego diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor y menor cantidad de goles en contra.