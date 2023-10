- Publicidad -





La tensa situación fue por la publicación de un video que mostraba como un empleado municipal irrumpía en la conferencia de prensa que encabezaba el candidato a intendente junto candidato a gobernador Balh para hacerle algunos reclamos a la dirigencia

El reclamo que hizo un empleado municipal en medio de una conferencia de prensa, no fue el único momento que incomodó al entorno de Balh y sus candidatos en Alcáraz. Sino lo que generó mayor preocupación entre la dirigencia es que se había filmado y publicado en redes sociales. Inmediatamente el candidato a intendente se acercó y le exigió que borrara el video, a lo que primero se negó, pero admitió que sintió miedo por su familia y lo borró. A esa altura el material se había viralizado y levantado por otros medios.

El comunicador Rosel Fernández, denunció públicamente que fue intimidado por el candidato a intendente por el Espacio Creer Entre Ríos, Hugo Boyero, luego de haber filmado y publicado en sus redes sociales el momento donde un empleado municipal irrumpió en la conferencia de prensa expresando su enojo por la situación económica.

Fernández habló con Jhonny Villarruel, periodista de nuestra casa, y contó que la conferencia de prensa tuvo lugar en la plaza local de Alcaráz en horas de la mañana. Se trataba de un evento público para todos los ciudadanos en donde se iban a presentar a los candidatos entre los que asistiría el candidato a gobernador Adán Bahl. El candidato a intendente de Alcaráz, Hugo Boyero era quien encabezaba el evento.

Rosel Fernández, comentó que luego de la llegada del candidato a gobernador, Bahl, se dio inicio a la conferencia y comenzó a filmar todo, «yo estaba filmando como los otros colegas que estaban ahí, que eran los medios de Alcaraz y uno de Bovril, y los camarógrafos, fotógrafos cuando filmaban estaba todo normal, en eso sale uno del público a hablar en contra de ellos. Mi cámara se dirigió hacia el ciudadano. Luego regresé con la cámara para seguir con la conferencia de prensa hasta que finalizó».

El entrevistado explicó que luego de finalizada la conferencia, cuando estaban todos a punto de dirigirse al Club Unión en donde se iban a realizar las notas individuales con los candidatos una señora, Cristina Altamirano, quien trabaja en el espacio de Hugo Boyero, se acercó a él para solicitarle que borrara el video de la conferencia de prensa o la parte en donde se veía el reclamo del empleado municipal, «le dije que no iba a hacer ninguna de las dos cosas. Me dijo que por protocolo de la provincia tenía que borrar eso, le dije que no lo iba a hacer, de buena manera».

Ante la negativa de Fernández a borrar el video se acerca a él el mismo Hugo Boyero quien le reiteró el pedido de borrar el video, y le menciona que no estaba invitado, que por protocolo no podía filmar el evento, que no formaba parte de la lista de medios de comunicación que se pasan cuando viene un político de la provincia, «yo le dije que sabía que no estaba invitado pero que era público y me dijo que era privado, yo le dije que no podía ser privado si la plaza era pública, y que si era privado tendría que haberlo hecho en un salón cerrado. Le dije que no la iba a borrar, y me dijo que me atuviera a las consecuencias».

Siguió contando que se retiró del evento y recibió una llamada, «yo me retiré mal, todo el mundo me conoce, no me gustan esas cosas, nunca me pasó eso, estamos en democracia, luego me dirijo hacia mi casa y antes de llegar me llamaron por teléfono porque aún no había borrado el video donde aparecía el empleado municipal en contra de ellos. Esperé un rato y lo eliminé, por eso se hizo público el video del empleado, porque en los otros medios cuando el empleado municipal habló a la cámara la bajaron, por eso se enojaron, y salió en todos lados.» «Es horrible que en estos tiempos esté pasando ésto, es censura, es muy lamentable», consideró.

Ante la pregunta de si tiene miedo a las represalias, aseguró que no tiene miedo, aunque lo tuvo, «tuve miedo por eso lo eliminé, porque nunca me había pasado, pero ya está en conocimiento todo, si me puede pasar algo, la gente ya sabe como soy, tengo el apoyo de los medios de la zona también que me dieron su apoyo, se me pasaron los nervios.»

Opinó además que si el candidato Hugo Boyero tiene esas conductas sin haber ganado, «no me quiero imaginar lo que va a ser como intendente, si ahora quiere apretar». También comentó que ha recibido el apoyo de la gente a través de las redes sociales, y dijo «fue un mal momento, esperemos que nunca más me pase, pero ya sabemos cómo es él».

Roswell Fernández es un comunicador de la ciudad de Alcaráz que trabajó en la Fm Digital 92.3 Alcaraz, que actualmente no está en funcionamiento. Sin embargo él se sigue dedicando al periodismo, cubriendo eventos políticos y sociales, » trasladaron la radio a Tabossi, por eso bajo la información para todos, porque yo tenía el medio que ahora está cerrado pero después voy a continuar, para no perder eso, y los intendentes de otras ciudades me invitan para que filme y nunca tuve problema».

