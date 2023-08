- Publicidad -





Cerutti y Eberle anticiparon que se presentará la plataforma a la sociedad y comenzará la integración con el espacio de Juntos por Crespo

La fórmula ganadora de la interna a la intendencia de la Ciudad de Crespo por Crespo nos Une compuesta por el doctor Marcelo Cerutti y por Jacinta Eberle dialogó con SOLNoticias sobre la jornada electoral del pasado domingo y sobre sus planes de cara a las elecciones de octubre.

Marcelo Cerutti comentó que la jornada del pasado domingo fue muy intensa «todos los candidatos tenemos ansiedad, angustia por los resultados, pero también fue un día laborioso y en ésto hay que felicitar a la ciudadanía ya que fue a votar más del 80%, teniendo en cuenta que en otras provincias la asistencia fue muy baja». Consideró que la explicación a la gran participación se debe al buen concepto que tiene la gente hacia la política local, y al compromiso. «Ojalá que persista y que aumente para el 22 de octubre. Yo creo que todavía es más meritorio el hecho de que todos esperamos entre 45 minutos a una hora para votar y había gente que se iba y volvía». El candidato agradeció a la gente, y a las autoridades de mesa porque según dijo, «el trabajo que se hizo junto a todos los fiscales de todos los partidos juntando los votos y llenando todas las planillas, y haciendo el telegrama y los certificados fue realmente una tarea titánica, fue agotador». Contó que la candidata a viceintendente, Jacinta Eberle llegó 23:30 de la noche cerrando las últimas mesas y se encontró con un panorama sumamente complejo y agotador, «porque eso sucede sobre el final del día cuando uno está desde las siete de la mañana». Luego destacó que no debería ocurrir lo mismo el 22 de octubre porque se achican las listas.

Más adelante tomó la palabra Jacinta Eberle y comentó que fue presidente de mesa muchos años y ha fiscalizado y con su experiencia le llamó la atención que desde aproximadamente las nueve de la mañana ya había cola para votar cuando antes eso comenzaba a pasar al mediodía y a última hora de la tarde, «prácticamente tuvieron cola todo el día, esa gente ni siquiera almorzó. Antes también la gente votaba más rápido y ésta vez la gente se demoraba mucho, nosotros suponíamos que se iban a llevar el voto armado pero al ver las boletas realmente mucha gente armó el voto en la mesa, adentro en el cuarto oscuro». Al igual que Cerutti destacó la labor de los fiscales en ésta elección ya que «no nos alcanzaban las mesas para separar los votos de la cantidad de variantes que había».

Cerutti dijo también que en estos días estarán presentando la plataforma y que también se van a integrar concejales de la otra lista que vencieron en la interna a su lista, «el frente Crespo nos Une se rige a través de la carta orgánica del radicalismo, la cual implica que la minoría si pasa el 25% se integran con los concejales. Seguramente los dos primeros concejales de la lista de Mariela (Hilderman) van a integrar la lista de concejales nuestros. Ya me puse en contacto con ellos y nos pondremos a trabajar para congeniar todas las ideas. Tenemos la mayoría de los puntos en común así que no creo que haya inconveniente para que nos integremos». Adelantó que el primer concejal José Cena y la segunda concejal Valeria Torresin estarán en tercer y sexto o séptimo puesto respectivamente, aunque aclaró que «no lo podemos confirmar nosotros por todo el detalle en la cuestión de género, no sabemos cómo lo va a ubicar la justicia electoral» .

Aseguró que cuando la tengan lista van a presentar la plataforma por todos lados, «seguramente va a haber una movida interesante en el local y haremos todo el trabajo que tenemos que hacer con respecto a la presentación de nuestro proyecto con Jacinta. Tendremos reuniones y vendremos a todos los medios. Ahora empieza la campaña de vuelta».

Ante la pregunta por si van a sugerir al electorado a qué candidato a gobernador y presidente votar explicó que , «nosotros estamos dentro de un paraguas que es Juntos por el Cambio, yo no voy a promover el voto por otro candidato que no sea de Juntos por el Cambio. No tengo ningún problema que se alinee con nosotros la gente que estuvo con Mariela trabajando porque también tienen propuestas interesantes que a nosotros no se nos ocurrieron o que no salieron de los grupos que hicimos de todos esos martes que opinaba toda la gente y nos daba su parecer, y no hay ninguna duda de que voy a estar con Frigerio en la lista y con Patricia (Bullrich) de presidente y obviamente que llevaremos la boleta casa por casa. Uno puede hacer una interna pero es algo circunstancial, después hay que alinearse por las ideas».

SOLNoticias