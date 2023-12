- Publicidad -





El flamante intendente habló de los cambios aplicados en el organigrama municipal para ofrecer rápida respuesta a la comunidad; anticipó austeridad en el gasto público y dará un lugar primordial a la prevención y promoción de enfermedades mentales

El nuevo intendente de la ciudad de Crespo, Marcelo Cerutti, dialogó con SOLNoticias sobre las expectativas de cara a su gestión.

Sobre su nuevo rol en la sociedad, como intendente contó que ya comenzaron a trabajar realizando algunos cambios administrativos.

Con respecto al organigrama explicó que buscan mantener las tres secretarías que venían funcionando. Explicó «tuvimos que crear otras áreas, desarrollamos un poco más la parte de infraestructura y ambiente, nos parecía que hacía falta un refuerzo. Antes funcionaba todo a cargo de Juan Diego Elsseser y creemos que había mucho personal a cargo. Había que dividir lo que era Servicios y lo que es la dirección de Obra pública y que hacía y también con asesoramiento profesional».

Además agregó que «hay que profesionalizar muchos lugares. Así lo sostuvimos pero nos mantuvimos dentro del esquema y la cantidad de gente que venía trabajando. Sí hubo el año pasado veinte jubilaciones en la municipalidad, algunas venían atrasadas por el tema de la pandemia, pero siempre se trata de mantener la misma planta». Aclaró que si bien la municipalidad es un organismo con una infinidad de áreas, «cuando uno ve el organigrama es extenso pero yo creo que así debe ser, nosotros queremos tener la misma filosofía de ser muy férreos y muy ajustados en cuanto a la austeridad y el presupuesto manejarlo de esa forma, que es lo que permite el desarrollo».

Al ser consultado por el plan «motosierra» que anunció el presidente Milei que implica recortes, Cerutti dijo «un primer indicio fue cuando Massa fue Ministro de economía, y candidato, cuando redujo el tema de impuesto de la ganancia en los empleados y el IVA que se retornaba, eso impacta directamente en la coparticipación nos envía el Estado nacional a cada una de las ciudades, Crespo implica unos 300 millones de pesos al año, la administración de Fernández antes de irse lo corrigió hasta el 31 de diciembre. Hubo muchas reuniones de los gobernadores que son también los primeros que están preocupados por eso, pero todavía no se sabe qué va a pasar a partir del primero de enero y si ese recorte va a ser aún más o no. Yo creo que vamos a tener que ser muy austero en el gasto con un seguimiento muy férreo porque nosotros no sabemos hasta dónde va a ser el ajuste, cuánto va a impactar en la ciudad, a la pandemia si bien afectó algunos sectores la aguantó. Pero no sabemos si ese ajuste va a tocar a las empresas, si va a haber desocupación».

Luego dijo que el gobernador tiene una realidad distinta porque tiene una deuda importante en la provincia a diferencia de Crespo, que «está bastante saneado y podríamos tolerar, pero los primeros meses van a ser sumamente austeros». Aseveró que sí se va cumplir con algunos compromisos que la municipalidad tiene, se terminará la obra empezada, y se comenzará con los dieciocho consorcios de asfalto, «pero hay que ver en qué otro proyecto nos embarcamos, ahí es donde vamos a ser cautos».

Al respecto de quien ocupará el puesto que él ocupaba en el Área de Salud de la Municipalidad, dijo que quien va a estar a cargo a partir de ahora será la doctora Alejandra Dubs, médica pediatra. «Me decidí por ella porque viene trabajando con nosotros todos estos años, es la pediatra de los centros de salud, de ella depende el servicio de emergencia en las consultas», dijo.

Por otra parte contó que en el Área de Salud Animal en la primer gestión se empezó con un muy buen trabajo de Javier Malavasi los primeros cuatro años, «es un ejemplo el trabajo que hizo él, lo han llamado en varios lugares para que comente la experiencia de la castración y cómo se encaró a partir de la municipalidad y hoy uno ve los resultados después de 8 años, se ha solucionado mucho el tema de los animales en la vía pública. Hoy se trabaja en sintonía con las protectoras y logramos trabajar en conjunto, que eso creo que es lo más lo más importante».

Sobre el tema Salud dijo que en la asunción del gobernador Frigerio, tuvo la oportunidad de dialogar con el Ministro de Salud Dr. Guillermo Grieve. «Se están organizando para primero solucionar las cuestiones de los hospitales más grandes de la provincia, después van a ir por los otros hospitales y yo creo que la idea correcta es descentralizar. No puede ser que en el 70% de los departamentos de la provincia no haya nacimientos de chicos. Yo no estaba de acuerdo, es más se lo habíamos planteado en una oportunidad a la que era Secretaria de Salud pero tenían una idea de concentración de la salud, o sea derivación a Paraná, derivación al Masvernat de Concordia, era otro criterio. Te quedan un montón de hospitales que terminan siendo centro de salud. Grieve manifestó que tiene un proyecto de un plan de salud, veremos en qué consiste eso», dijo.

También habló con el Secretario de Deportes, Uranga, sobre «es un concepto que yo creo que hay que llevarlo un poco a salud, él me decía que quería poner lugares que no necesariamente tengan que ver con la división política de los departamentos, porque por ejemplo lo tenés a Crespo que no es cabecera de departamento pero podés relacionar en deporte muchos otros lugares, las aldeas, buscar ciudades en Santa Fe. Se le dice nodo, como un nodo de salud, un nodo deportivo que referenciar. Es algo más participativo en cuanto a todos los lugares, que no significa que sí o sí solamente tenga que estar en la cabecera de un departamento, me pareció interesante la idea y ojalá la pueda llevar a cabo».

Otro de los temas de los que habló fue sobre la Salud Mental, «tenemos pensado dentro del Área de salud tener una coordinación aparte, darle otra entidad y otro volumen al área de Salud Mental en la ciudad. La palabra sería jerarquizar todavía más. Va a haber un conjunto de profesionales que van a desarrollar esa tarea y con una idea de reforzar los centros de salud. Por suerte han logrado insertarse en los barrios, en la gente». Mencionó que el año en los centros de salud hubo más de 10.000 consultas, «trabaja más o tanto como el hospital en cuanto al volumen de pacientes, entonces hay que jerarquizar y reforzar algunas especialidades, por ejemplo en lo que refiere a Salud Mental. Yo cuando estaba en esa área no quería reforzar algunas especialidades porque lo tenemos en el hospital, o sea no hacía falta un cardiólogo en cada centro de salud porque tenemos dos o tres cardiólogos, o traumatólogo o ginecólogo y demás, pero sí hay una medicina, que es la medicina comunitaria que es la que nos toca a nosotros y hoy en todo lo que es prevención y promoción de enfermedades la Salud Mental ocupa un lugar predominante entonces interpreto que tenemos que ir ahí. Se trata de algo que abarca a todas las edades, empezando desde los chicos en la escuela, el bullying, hasta adicciones, angustias, depresiones, suicidio».

Finalizó diciendo que hay mucho tema para hablar y trabajar pero que quería transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, «vamos a procurar ser sumamente responsables sobre todo ante la incertidumbre que tenemos todos de cómo van a ser éstos primeros meses. Las decisiones que tome el presidente indudablemente nos van a afectar a todos y más allá de algún matiz que habla de la parte pública, la parte privada y demás, nos va a afectar el bolsillo a todos y va a estar el ojo puesto en nuestros primeros meses de gestión».

