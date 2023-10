Los candidatos del oficialismo repasaron algunas de sus propuestas. Además respondieron sobre el reclamo de artistas locales por el desmantelamiento del salón municipal y el conflicto con los terrenos sociales ubicados en Bo. Norte Los candidatos a intendente y viceintendente por Juntos por el Cambio, Marcelo Cerruti y Jacinta Eberle, dialogaron con SOLNoticias sobre algunas de sus propuestas ante las elecciones del próximo domingo. Cerruti comenzó hablando del cierre de campaña que tuvo lugar el miércoles 18 en el que participaron importantes dirigentes de prestigio nacional, como Mario Negri. También mencionó que del mismo participaron numerosos dirigentes y candidatos de las comunas del departamento y la provincia. Estuvieron presentes candidatos con sus concejales y simpatizantes de Diamante, Libertador San Martín, Villa Valle María y Ramirez.»Consideramos que fue uno de los cierres más importantes de la provincia. Siempre sostengo que Crespo es un faro en la zona y en la provincia, y se tomó como uno de los puntos más importantes para cerrar la campaña del candidato a gobernador, nos toma como una referencia importante. Eso implica el peso político de Crespo hoy en día en la provincia», dijo. Agregó, «nos enorgullece, fue una gala muy linda, muy importante» También se refirió al anuncio del intendente de Crespo, Darío Schneider como futuro Ministro de Obras Públicas por Rogelio Frigerio, «Darío es el único ministro que se ha anunciado, no sólo de manera anticipada por parte de Frigerio. Nadie anunció a nadie de su equipo y Frigerio considera a Darío, según dijo como uno de los mejores, él quiere gobernar con los mejores y por eso nosotros no tenemos ninguna duda que Darío tiene que estar ahí, cumple todos los requisitos para estar en el Ministerio de Obras Públicas. La fiesta fue completa. Que Crespo pueda estar también representada en un Ministerio de semejante envergadura es un reconocimiento a todos. El reconocimiento es a la gestión por todo lo que se ha hecho acá en Crespo y por la modalidad de liderazgo que él tiene, que creo que eso es la impronta que quiere captar Frigerio para llevarlo a la provincia y obviamente el valor de su persona», consideró. «Vamos a rediseñar el organigrama de gobierno en estructuras más horizontales» Más adelante comentó que «estamos evaluando rediseñar un poco el gobierno. Hemos estado viendo estructuras más modernas en cuanto a que no sean tan verticales, sino que sean más horizontales, que no recaigan tantas cuestiones sobre una sola persona. Estamos viendo la forma de conseguir a la persona adecuada, yo creo que es el desafío para cualquier gestión. Ojalá más gente se decida a involucrarse y hacer política, involucrarse en el municipio hoy aquí en Crespo. Hay muchos profesionales y mucha gente de valor, pero también hay mucha competencia en lo privado, muchas empresas potentes por lo que es todo una decisión pasarse del sector privado a ser funcionario. Es lo que nos pasa un poco a todos. No solamente tenes que tener la capacidad, también te tiene que gustar la política, y hay que saber que te vas a exponer. Tiene bastantes matices», dijo. Ante la pregunta de qué lugares hay que profundizar los cambios comentó que hay secretarías que quedaron muy recargadas, «Obra y servicios públicos probablemente haya que separar obras de servicio públicos. En Servicios públicos tenés todos los servicios básicos y también tenemos todo lo que es mucho espacio verde, toda la parte de ambiente, el parque ambiental con toda la planta de tratamiento de residuos, el biodigestor. Es mucho para que recaiga en una sola persona. Seguramente va a ser un área que se va a dividir y terminaremos haciendo la sintonía fina de eso a medida que consigamos y pulir los nombres que van a estar». Promoción de energías alternativas y creación de un fondo para financiarlas

Luego Marcelo Cerutti retomó la palabra y amplió diciendo que es una idea trabajar con energías alternativas, «hay un plan para calefacción solar, termotanque solar en lugares donde no hay gas, generar un fondo para que la gente tenga mayor facilidad para adquirir éstos equipos que son costosos, más en éste momento, y bueno a través de la municipalidad generar un fondo de fomento para que sea un poco más más accesible. Siempre promoviendo desde el biodigestor y también estamos pensando hacer algún trabajo con la madera de la poda. Son todas cuestiones a investigar y a desarrollar y que requieren su inversión. Ya tenemos el tema de ladrillos pet y la madera plástica». Con respecto al tema viviendas, el candidato a intendente explicó que en la última gestión el IAPV estuvo ausente, y sólo se pudieron hacer doce casas en los últimos ocho años, » te entrega la casa, empezás a pagar un costo inferior a lo que es un alquiler y ya tenés tu casa. Hoy en Crespo hay un déficit de entre quinientas y seiscientas viviendas y hubo gestiones con el IAPV. Bordet prometió acá cincuenta casas y hay terrenos, y no se avanzó con eso». Luego dijo «yo a Frigerio le he sacado el compromiso de que como gobernador pueda estar más cerca de la gente. Yo vengo de ocho años de gestión en el área de salud y uno siente que la provincia está lejos, que no es tan fácil acceder a la solución de los problemas. Darío también siempre repite que las municipalidades se terminan haciendo cargo de cosas que corresponden a la provincia. Eso también hay que dejarlo claro, el gobierno provincial tendría que ocuparse y ser más firme en lo que tiene que hacer para que la municipalidad pueda terminar de hacer muy bien sus cosas» . Viviendas en Barrio Norte y un conflicto judicial

Más adelante fue consultado sobre la situación de las casas que fueron construidas en el Barrio Norte. Cerutti explicó que la justicia decretó la inconstitucionalidad de esa ordenanza, «las cuestiones básicamente de fondo ahí terminaron siendo ambientales. Hubo determinados ofrecimientos, audiencias y demás, pero no prosperó eso y falta la decisión final. Según lo que dicen nuestros asesores legales la gente va a poder escriturar, nosotros creemos que ningún juez se va a animar a ir a romper una casa, la otra parte sí pedía que no solo rompiéramos la casa sino que hiciéramos ochenta casas nuevas. Nosotros creemos muy difícil eso, creemos que la gente va a poder escriturar y después se evaluará lo que es el daño ambiental». Salud Mental y adicciones Otro de los temas sobre los que se trabajará en la gestión es en el fomento de la salud mental de la mano de las instituciones. Según dijo el candidato a intendente, se trata de un tema que en las reuniones con la gente salió en forma forma recurrente, «nosotros venimos trabajando en Salud Mental abarcando adicciones, bullying, violencia, creando el área de la mujer para cubrir el área de violencia y así consideramos que tenemos que reforzar más esto. Fue una necesidad y es una de las cuestiones que está en nuestra plataforma». Cerutti comentó que en la campaña los clubes estaban agradecidos por todo el apoyo de la municipalidad. «Creamos como un equipo itinerante para que se vayan acercando y creemos que en eso tenemos que ser más intensos y reforzar todavía más el área. Tenemos equipo de psicólogos, tenemos psicólogos en los centros de salud, probablemente tengamos que afectar más horas. Hay un trabajo interesante que se viene haciendo que es con respecto a lo comunitario, que es acercarse a la escuelas, acercarse a los Clubes, acercarse a los jóvenes, para manejar todo lo que es la Salud Mental, tratando lo que es adicciones, violencia y suicidio, que es un tema bastante fuerte». Consideró que hay una medicina comunitaria y que es muy importante trabajar en conjunto conformando una red, «lo tenemos que fomentar a través de los centros de salud y básicamente en tema de adicciones o de Salud Mental. La cuestión de redes es fundamental y eso se hace con los clubes, con las escuelas, con los centros de estudiantes, con los distintos grupos de lo que sea, religiosos. Hay que involucrar a todas las personas y generar una mesa y poner las cuestiones y hablarlas. A cualquiera le puede pasar y la gente se recupera pero sí o sí necesitas pedir asesoramiento médico y el tema con esto que es asesoramiento especializado y en algunos temas como adicciones no solamente se requiere el área de psicología y psiquiatría, también hay profesionales especialistas en eso. Nosotros en la UNI venimos trabajando ya con unas psicólogas que están involucradas, son especialistas en éste tema y están haciendo un trabajo interesante pero yo creo que hay que potenciar todavía más esa red».

Luego tomó la palabra Jacinta Eberle y se refirió a su incursión en la vida política, «la política me agarró en un momento de mi vida y no solamente me agarró sino que me abrazó. Hay muchas cosas que tendré que aprender pero cuando uno tiene buena voluntad y vocación de servicio los aprendizajes son fáciles. Además tengo un gran compañero al lado que me va a apoyar y me va a acompañar y los equipos también. Pero tiene que estar la decisión de uno de brindar su tiempo y de poner todo el servicio que tiene y la capacidad para estudiar y aprender aquello que haya que aprender». Cuando fue consultada sobre su mayor aporte dentro de la plataforma mencionó «todo aquello que haga a lo educativo, a la innovación y al desarrollo, el proyecto de la creación de la escuela municipal, el centro de innovación y desarrollo, todo lo que tenga que ver con el parque industrial. Lo educativo implica brindar educación formal o no formal porque ahí está el futuro, para insertarse en el mundo laboral, para los requerimientos del Parque Industrial, para los avances que queremos en ciencia y tecnología, y por supuesto no podemos dejar de lado lo sustentable, energía renovable, tenemos que apuntar al desarrollo de eso. Hay cosas que tenemos en mente que deberíamos implementarlas». Principales ejes de la plataforma