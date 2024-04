- Publicidad -





En Buenos Aires la medida de fuerza estará acompañada por una movilización hacia el Ministerio de Economía

En un contexto de despidos masivos en la planta laboral de empleados estatales, y luego de la iniciativa gremial de que los trabajadores asistan a sus puestos de trabajo este miércoles a pesar de las cesantías, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para este viernes 5 de abril.

Vale mencionar que este miércoles por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodearon los ministerios y edificios públicos, con la intención de evitar los ingresos de los trabajadores estatales.

«Al final los estatales entramos de manera masiva y simultánea como había convocado ATE. Me tocó presenciar uno de los momentos más conmovedores desde que asumí esta alta responsabilidad. Los despedidos ingresaban abrazados y llorando», dijo a través de sus redes sociales el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

«El Presidente tiene que saber que esas lágrimas que se derramaron hoy no van a ser en vano. El Gobierno decidió tercerizar el ajuste y le dio la motosierra a Techint. Nosotros no vamos a parar de luchar hasta quitársela y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados», agregó. (APFDigital)