El crespense habló en conferencia de prensa luego de la caída 2-1 de su equipo, Newell’s, en la Bombonera. «Ya no me produce nada», sentenció acerca del rol de los árbitros de Primera.

El director técnico de Newell’s Old Boys, Gabriel Heinze, se negó este lunes a referirse al arbitraje de Fernando Echenique y espetó que no le interesa «decir nada», luego de la derrota 2-1 ante Boca Juniors en la Bombonera, con una discutida sanción de infracción en una maniobra que terminó con la pelota en la red, a través de un cabezazo de Jorge Recalde.

«Ya no me interesa decir nada. El día que tenga que decir algo lo voy a decir. Ya no me produce nada» remarcó el entrenador crespense en conferencia de prensa, una vez finalizado el encuentro.

Heinze prefirió bajar el tono, de esta manera, a la eventual polémica que podría haberse armado, tras la decisión del juez de anular una maniobra que terminó en gol de Recalde, por una ligera falta a Nicolás Valentini en el área boquense.

En lo que va del presente campeonato, el conjunto de Parque de la Independencia sufrió algunas groseras equivocaciones en contra en los partidos con Huracán (1-1), cuando dirigió Luis Lobo Medina, y con Independiente (2-0), con Ariel Penel como juez. El entrenador del elenco rosarino se atribuyó -además- la «responsabilidad de la derrota».

«Los jugadores no tienen nada que ver. Tengo argumentos para sostener esto que digo», afirmó Heinze. Por último, el entrenador manifestó su confianza en el plantel que ostenta y remarcó que «seguiré la búsqueda con estos chicos. No me arrepiento de esto», dijo.