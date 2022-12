- Publicidad -





Para evitar la proliferación de mosquitos, alacranes y otros insectos se puso en marcha la campaña de descacharrización. La veterinaria municipal brindó algunas pautas a seguir por parte de los vecinos. «No fumigar en las viviendas porque en el caso de los mosquitos adquieren resistencia a los insecticidas», dijo

Andrea Colombara, veterinaria municipal, mantuvo una charla con SOLNoticias en la que habló del operativo de descacharrización en el marco de la campaña Patio limpio. El objetivo de la campaña es prevenir el dengue y otras enfermedades trasmitidas por mosquitos.

Colombara comenzó diciendo que tanto desde el Área de Salud Animal, como del Área de Salud coordinada por Marcelo Cerutti se comenzó a programar la campaña Patio Limpio junto con el área de Ambiente para prevenir principalmente el dengue y las enfermedades trasmitidas por vectores, «en éste caso es el famoso mosquito con patas blancas y negras, el aedes aegyptis. En su momento no se encontraban tanto ejemplares, pero ahora ya es un mosquito que está dentro de la naturaleza de casi todo el país, entonces creemos que la clave es la prevención, y por eso implementamos nuevamente la campaña de Patio limpio».

La entrevistada agregó que si bien antes ésta especie de mosquito se encontraba en lugares más tropicales, los climas están cambiando por lo que ahora habitan ésta zona, y agregó que también otros tipos de insectos y vectores están bajando desde el norte a algunas zonas que no son tan tropicales por el aumento del calor.

Aspectos de la campaña Patio Limpio

Sobre la campaña Patio Limpio que consiste en recorrer la ciudad y recolectar todos los materiales en desuso que puedan contener agua y así servir a la reproducción del mosquito aedes aegyptis, comentó que ya hay un cronograma que va a coordinar Obras y servicios públicos de la municipalidad. Los interesados podrán acceder al cronograma a través de las redes sociales y ver que días estará pasando el camión recolector por su barrio. También pueden informarse comunicándose al número de la Municipalidad, 4951160 o a los internos correspondientes, como el de Salud Animal, 119. La recolección se hará de 7:00 a 13:00.

Debido al cambio de temperatura el mosquito del dengue se ha extendido a otras provincias: Cómo reconocerlo y cuáles son los síntomas

Luego dijo que la fumigación solo se llevaría a cabo en el caso de que sí existiera un caso positivo de dengue en la ciudad, «en el año 2019 o 2020 hubo acá un caso que no fue autóctono, es decir que ésta persona que tenía dengue no se contagió en Crespo sino que estaba en el norte del país y vino con la enfermedad. En el caso de que se determine un caso positivo, los síntomas son muy similares a un estado febril, que obviamente los médicos están entrenados en ésta época para saber determinar. Frente a éstos síntomas hay que recurrir al médico y más aclarar si venimos de un lugar donde puede ser endémico el dengue, se hace lo que se llama el bloqueo espacial donde vive esa persona, se hace una pulverización perimetral para matar a todo mosquito que ande a las vueltas para que no sea el vector trasmisor del dengue», detalló. El aedes aegypti es solamente el vector, quiere decir que para poder trasmitir el dengue tiene que estar infectado y para estar infectado debe haber picado primero a una persona enferma, «por ende si no tenemos pacientes de dengue en Crespo no tenemos dengue, sí tenemos el mosquito trasmisor pero no hay que entrar en pánico porque es un insecto con el que vamos a convivir», agregó. En el caso de que haya una persona con síntomas compatibles y que después se confirme que es dengue, desde el municipio se hace todo el bloqueo y lo que corresponde ya que es un asunto de salud pública.

Razones para no fumigar

Luego explicó porqué no se está aplicando la fumigación para combatir el mosquito. «Tenemos que entender que la pulverización no funciona en el caso particular del mosquito que tiene un ciclo vital de quince días desde que es un huevo hasta que es un adulto, y pone 200 o 300 huevos cada vez que hay una oviposición. Se reproduce muy rápido por eso vamos a ir siempre por detrás. Entonces fumigar toda la ciudad no se puede porque estamos tirando piretroides que son los químicos que utilizamos y que con ello matamos otros insectos que son importantes para el ecosistema», aseveró.

La veterinaria municipal explicó que la decisión de no fumigar está dentro de una línea que se sigue desde Epidemiología de la provincia,»nos reunimos hace quince días porque se espera que haya casos de dengue en el país porque hay en Brasil, y ya arrancan las vacaciones y puede haber tránsito de personas y con ellos las enfermedades», aclaró. Reiteró que la pulverización sirve sólo para bloquear el caso positivo, y todo lo otro es prevención, «sí se puede hacer fumigar en casos puntuales para un evento en algún club o en una institución que requiera fumigar para bajar la carga, aunque no eliminás todo. Se trata de evitar. Sabemos que viene el verano y vienen con ello los mosquitos así que hay que llevar siempre repelente». Luego insistió en que la descacharrización, mantener los pastos cortos, y lo consideró una medida solidaria, «porque si yo hago todo bien pero mi vecino no, es una cuestión de que también nos estamos perjudicando entre nosotros por eso recalcamos ésto de que todos tenemos que aportar un poquito para disminuír la reproducción porque es la clave», consideró.

Más adelante habló de las pulverizaciones en tapas de cloacas para evitar la proliferación de cucarachas, «con todos los insecticidas que utilicemos, aparte de contaminar el espacio que se pulveriza, creamos resistencia. Si nosotros todas las semanas pulverizamos con el mismo insecticida a la larga va a hacer resistencia, es lo mismo que pasa con el uso de antibióticos sin prescripción médica. En el caso de los antibióticos las bacterias crean distintas herramientas para poder luchar contra eso, entonces si nosotros armamos una campaña y fumigamos toda la ciudad todo un verano, el año que viene el Raid o el Fuyi, todas las marcas de insecticidas no van a servir porque está comprobado que desarrollan resistencia. Es a largo plazo pero por eso estamos tratando de evitarlo», explicó.

Lo conveniente es tomar medidas para evitar la reproducción del mosquito

Sobre las medidas que hay que tomar en las casas para evitar la reproducción del mosquito, aconsejó que todos los jarroncitos o recipientes que contengan agua sean asiduamente vaciados e higienizados. «Hay que tener en cuenta que los mosquitos colocan los huevos en lugares oscuros y húmedos, entonces si por ejemplo tenemos alguna maceta en esos sectores que en el platito no haya agua y si necesitan ponerle agua que el cambio sea asiduo y limpiar bien la superficie porque el huevo va por encima del borde del agua, cuando lavamos el recipiente rompemos los huevos que son los futuros mosquitos, y si cambiamos el agua donde viven las larvas cortamos el ciclo», dijo.

Alacranes: Existe mayor presencia en la zona céntrica. Cómo actuar para evitar su ingreso a las viviendas

Además mencionó que también se está haciendo hincapié en el caso de los alacranes. «Ya hemos tenido reclamos de la zona de Rivadavia y Otto Sagemüller desde hace mucho años. Arranca la temporada y tenemos vecinos que encuentran alacranes dentro de sus casas. Tratamos de ir a domicilio y llevarles folletería para que aprendan y entiendan que la solución para excluírlos de nuestros domicilios es el bloqueo físico y no la fumigación porque los alacranes son resistentes a la mayoría de los insecticidas, tienen una caparazón como las tortugas que impide que el veneno penetre como en cualquier otro insecto, entonces lo que hacemos es enojarlos y ellos escapan del veneno. Por eso, si van a aplicar insecticidas en desagües tengan la precaución de tapar de forma hermética el desagüe donde se aplique, pero la clave es el bloqueo con tela metálica en todos los desagües que conecten al exterior, y burletes en las puertas para que no entren por abajo», dijo.

Colombara comentó que la aparición de alacranes en esa zona puede deberse a que la red cloacal es más antigua que el de otras zonas, y hay una mayor cantidad de grietas y huecos en donde los alacranes pueden desarrollarse. Luego dijo que desde el Área de Salud Animal se les explica a la gente cómo prevenir que entren a los domicilios ya que no es posible exterminarlos, «por más que pulvericemos la mayoría de lo insecticidas que nosotros utilizamos se usan como última instancia y el poder residual, quiere decir el tiempo que perdura el veneno no es de más de 48 horas, entonces la pulverización no es la solución debido a que es muy a corto plazo. Por eso tratamos de educar a la gente para que entienda que tanto para el caso de los mosquitos como para otros insectos, la fumigación es la última instancia cuando ya no queda otra cosa por hacer, y lo que primero que hay que hacer es el bloqueo», explicó.

Se aconseja no fumigar sino «bloquear» al animal y dar aviso a Salud Animal

Más adelante dijo que las picaduras por alacranes son siempre accidentales, es decir que el insecto no busca atacar, «pero a veces uno mete el pie en la zapatilla y nos pica, por eso hay que revisar todo lo que queda en el piso, el calzado, la ropa, revisarlo, sacudirlo antes de ponérnoslo, y tener controlados los desagües. En el caso de que ocurra un accidente si es una persona mayor, o adultos poner hielo y acudir a un centro de salud, pero sí precaución en los niños que es donde más peligroso es«, comentó.

