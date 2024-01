- Publicidad -





«No cuestionamos un proyecto de ley que ordene y transparente los procesos de cambio de gestión, pero UPCN quiere participar en el debate para que el articulado preserve lo que refiera a acuerdos paritarios y concursos tanto de ascenso como de ingreso”, afirmó la dirigente gremial Carina Domínguez, quien instó a “pensar la relación del Estado y los trabajadores sin tantos prejuicios»

La Secretaria Adjunta de UPCN abundó con más ejemplos de situaciones que no son irregularidades. «Hay trabajadores que vienen desde 6 y 8 años con contratos de obra porque no hay de servicios y están con una incertidumbre total porque no sabe lo que va a pasar con ellos.

- Publicidad -





“Hay pases a planta de la Orquesta Sinfónica en 2023, pero es un organismo que tiene una ley, resultado de una lucha de los trabajadores acompañados por este gremio, que establece que la única forma de acceso es el concurso. Esos músicos que entraron el año pasado, concursaron. Tenemos la palabra del Secretario Legal y Técnico en cuanto a que eso no va ser cuestionado», agregó.

Añadió «otro caso: los cargos que se otorgaron a Casfeg, corresponde a una ley que votaron exlegisladores que incluso hoy forman parte del gobierno. No deberían desconocer los decretos que designan a esos trabajadores en el marco de una regularización aprobada por ley». Y continuó: «Dos decretos del Registro Civil donde se regularizan varias situaciones de trabajadores contratados de servicio y de obra que llevaban muchísimos años prestando funciones. Esos decretos tienen el respaldo de la propia directora del organismo, una funcionaria de carrera que sabe cómo se originaron esas normas».

«Hay que pensar la relación del Estado entrerriano y los trabajadores sin tanto prejuicios», sugirió la dirigente gremial. «Rechazamos que se trate de instalar la idea de que está todo mal, o que está llena de irregularidades la administración pública provincial, sin perjuicio que pueda haber casos para revisar o revertir, pero no generalizar». A la vez, recordó que «los funcionarios nos garantizaron que no hay voluntad de despidos ni de tocar trabajadores que son necesarios y cumplen con los servicios».

«UPCN ha manifestado reiteradamente a lo largo de estos años que debe haber carrera administrativa, que el acceso y el ascenso en la Administración Provincial debe ser con reglas claras, en un proceso permanente producto de acuerdos paritarios, incluso con una reglamentación de la ley 9755, pero eso no puede depender si es o no un año electoral», remarcó Domínguez.

«Las gestiones políticas pasan y los trabajadores quedan y son los que en gran medida sostienen las políticas públicas. Otra cosa son asesores, colaboradores políticos, que los hay y seguirá habiendo en los equipos de gobierno y que en la Ley de Empleo Público se los denomina personal de gabinete, que vienen y se van con la gestión. Eso debe cumplirse», subrayó. (APFDigital)