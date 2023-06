- Publicidad -





Se jugó este domingo la fecha 8 de la Zona Norte, y la 9 de la Zona Sur, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, excepto el partido en Bovril entre Deportivo y Atlético Hernandarias. Repasa todos los resultados.

En la zona Sur, Seguí empató con Atlético María Grande 0-0 y ahora comparte la punta con Unión de Crespo, que le ganó el clásico a Cultural 2-0. En la Norte, Unión FBC Alcaraz venció 2-0 a Atlético Hasenkamp y lidera en soledad.

ZONA SUR (9°)

Viale FBC 1-3 Dep. Tabossi

Sarmiento 1-1 Arsenal

Atl. María Grande 0-0 Seguí FBC

Cañadita Central 1-1 Litoral

Unión 2-0 Cultural

Libre: Diego Maradona

ZONA NORTE (8°)

Independiente FBC 4-1 Juv. Unida

Dep. Bovril-Atl. Hernandarias (No se jugó)

Juv. Sarmiento 1-0 Atl. Sauce de Luna

Unión FBC Alcaraz 2-0 Atl. Hasenkamp

Union Agrarios Cerrito 5-1 Dep. Tuyango

Futbol Femenino:

Cañadita Central 0-1 Litoral

Atl. María Grande 1-0 Seguí FBC

Tabla de posiciones

ZONA SUR

Segui FBC 17

Union 17

Cultural 16

Atl. Maria Grande 15

Litoral 13 ***

Viale FBC 12

Dep. Tabossi 11

Cañadita Central 9

Sarmiento 6

Arsenal 4

Asoc. Diego Maradona 3 ***

(***) Partido suspendido por escasa iluminación

ZONA NORTE

Union FBC Alcaraz 22

Union Agrarios Cerrito 17

Independiente FBC 16

Atl. Hasenkamp 12

Dep. Tuyango 10

Dep. Bovril 9 *

Atl. Sauce de Luna 6

Juventud Sarmiento 5

Atl. Hernandarias 4 *

Juventud Unida 4

(*Partido suspendido por lluvia)

PROXIMA FECHA 10ª

Asoc. Diego Maradona vs. Sarmiento

Segui FBC vs. Viale FBC

Arsenal vs Cañadita Central

Cultural vs. Atl. Maria Grande

Litoral vs. Unión

Libre: Dep. Tabossi

FECHA 9

Atl. Hernandarias vs. Independiente FBC

Juv. Unida vs Juv. Sarmiento

Atl. Hasenkamp vs Dep. Bovril

Atl. Sauce de Luna vs Unión Aagrarios Cerrito

Dep. Tuyango vs Union FBC Alcaraz