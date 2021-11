- Publicidad -





Este domingo se jugó la 9° fecha del Torneo Oficial «Copa Presidente Rubén Alberto Ceballos» de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Arsenal superó 3-2 a Viale FBC. El clásico crespense entre Cultural y Unión terminó 1-1.

Todos los resultados

Zona Sur

Atlético Sarmiento 0 Seguí FBC 1

Asociación Cultural 1 Atlético Unión 1

Libre: Cañadita Central

Zona Centro

Deportivo Tabossi 0 Atlético Litoral 4

Atlético Arsenal 3 Viale FBC 2

Libre: Atlético María Grande

Zona Norte

Deportivo Bovril 5 Atlético Hasenkamp 2

Juventud Sarmiento 2 Juventud Unida 2

Unión Alcaraz 0 Unión Agrarios Cerrito 1

Posiciones

Zona Sur

Cañadita Central: 21

Unión de Crespo: 16

Seguí FBC: 9

Cultural (Crespo): 7

Sarmiento (Crespo): 0

Zona Centro

Arsenal de Viale: 16

Viale FBC: 13

Litoral: 9

CAMG: 7

Deportivo Tabossi: 6

Zona Norte

Club Deportivo Bovril: 23

Unión Agrarios: 17

Club Atlético Juventud Unida: 12

Juventud Sarmiento: 10

Unión FBC de Alcaraz: 8

Club Atlético Hasenkamp: 3

Próxima fecha 10ª:

Zona Sur

Segui FBC vs. Cultural

Unión vs. Cañadita Central

Libre: Atlético Sarmiento



Zona Centro

Litoral vs Arsenal

Viale FBC vs Atl. Maria Grande

Diego Maradona vs Dep. Tabossi (Sub-20 y Sub-17)

Zona Norte

Juventud Unida vs Union FBC Alcaráz

Unión Agrarios Cerrito vs Dep. Bovril

Atl. Hasenkamp vs Juventud Sarmiento