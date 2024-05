- Publicidad -





El flamante presidente y vice comentaron los objetivos que pretenden concretar junto a los demás integrantes de la nueva comisión

El nuevo presidente de la Asociación Vecinal de Ayuda a la Comisaría de Crespo, AVACC, Nelson Cepeda, junto al vicepresidente Martín Seimandi, hablaron con SOLNoticias de su trabajo en cooperación con la comisaría local.

«Hace un mes aproximadamente un mes se renovó la comisión y estamos trabajando para la comisaría», comenzó diciendo Nelson Cepeda. «Somos un grupo de gente que siempre estamos girando en distintos puestos, trabajamos todos a la par. Es un grupo con ganas de ayudar», agregó Martín Seimandi.

Al respecto del estado actual de los vehículos Cepeda consideró, «estamos bien en ese tema, pero nos gustaría estar mejor mucho mejor. Sin embargo, dijo, sino no fuera por ésta comisión hoy la comisaría tendría un solo vehículo, todos los otros vehículos, las dos Kangoo, las tres motos, las bicicletas, todo eso fue comprado por la comisión». Aclaró que hay que destacar que esas compras se pudieron lograr gracias a la ayuda de socios, que en éste momento son alrededor de 278, y también con ayuda de las empresas, «eso hay que destacar y agradecerlo porque siempre están cuando se los necesita, para nosotros eso es una gran ayuda porque si no, no habría forma de hacerlo».

Luego se refirió al actual comisario, «que la gente sepa que hoy Crespo está con un comisario que trabaja, que se mueve, que los oficiales están todo el tiempo en la calle y eso es importante», pero aseguró que aún así se necesita más ayuda, más socios, más colaboración porque no se recibe ayuda de la departamental, «los números son irrisorios en cuanto a plata para racionamiento de los oficiales, el combustible para los vehículos, la verdad es que si no fuera por el socio de AVACC y por las empresas que apoyan estaría muy complicado».

Además se recordó que la comisión tiene un cobrador que visita a cada uno de los socios mensualmente. La cuota mínima es de $2.000; y hay empresas que aportan más.

Reformas edilicias e incrementar la cantidad de socios

El vicepresidente de la comisión agregó que otra de las metas es cambiarle el techo a toda la comisaría y arreglarla ya que los días de lluvia se inunda. «Ahora nos pusimos como objetivo con la ayuda del municipio, de la comisión, de la Departamental también vamos a poner lo que sea para tener una comisaría para estar cómodos adentro y no se llueva», dijo.

Seimandi agregó, «si bien en la comisaría faltan cosas, tiene buenos medios, haría falta mucho más pero los oficiales quieren venir a Crespo porque se sienten cómodos por las ayudas que que se le brinda y la gente aporta ayuda. Pero todo cuesta cada vez más, las cosas se nos van más caras, arreglar los vehículos, mantenerlos. La idea es difundir y buscar más socios para el bien de todos.» Hace unos días presentaron una moto nueva que llegó de Paraná y se incorporó a la flota actual de la comisaría.

Preocupa la falta de personal policial

Nelson Cepeda precisó que actualmente el Cuerpo de policía está incompleto en la ciudad. En éste momento está formado por 21 oficiales y 3 de ellos no tienen armas, «sólo 18 oficiales están preparados para actuar», precisó, «los otros 3 están para trabajo administrativo». Luego explicó que según el último censo, Crespo tiene alrededor de 25.000 habitantes, y debería haber un policía cada 1.000 habitantes, por lo que nos están faltando cuatro oficiales. Nos reunimos con el jefe departamental y nos dice que no hay oficiales para mandar de ningún lado porque en todos lados faltan».

Desde la comisión tienen también la idea de ir cambiando, renovando y manteniendo los móviles ya que tienen mucho desgaste al estar funcionando las 24 horas, por eso realizan rifas y están realizando una campaña para sumar más socios que colaboren con la causa.

Los entrevistados destacaron el trabajo del actual comisario, Daniel Roldán, y el resto de los oficiales quienes según dijeron tienen «una gran predisposición, se los ve en la calle, no tienen problemas si tienen que salir, entonces merecen que los ayudemos, porque en Crespo no pasa nada, pero no estamos exentos, no tenemos que dormirnos, hay que trabajar y brindarle todas las posibilidades para que ellos pueden hacer su trabajo. La idea justamente es prevenir».

La nueva comisión quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Nelson Cepeda Vice-Pte: Martín Seimandi Secretario: Maximiliano Canga Prosecretario: Exequiel Martín Tesorero: Gustavo Darao Protesorero: Raúl Alarcón Vocales titulares: Sebastián Schneider, Gustavo Kappes, Eric Paul. Vocales Suplentes: Pablo Frank, Juan José Lell, y Jorge Krigger.

