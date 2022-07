- Publicidad -





En horas de la madrugada de este lunes 25, se produjo un incendio en el frente de un kiosco ubicado en la zona de ex ferrocarril, de Crespo. No hubo personas afectadas

Las primeras diligencias para sofocar el fuego estuvieron a cargo de los propietarios y vecinos que acudieron con extintores y agua, contando además con la ayuda policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:40 de este lunes 25 en la zona del ex ferrocarril. Mientras los moradores y vecinos intentaban sofocar el foco ígeno, a los pocos minutos arribaron al lugar dos móviles con 8 bomberos. Cuando llegó la primera autobomba el fuego ya se había extinguido no siendo necesaria la intervención bomberil. No hubo personas afectadas, indicaron desde el cuartel.

