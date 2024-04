- Publicidad -





El jefe de comisaría confirmó la identidad de la víctima. Además se conoció que no hubo otro vehículo involucrado. Fiscalía ordenó una autopsia. El cuerpo del joven fue entregado esta tarde a los familiares

Un fatal accidente que ocurrió en la tarde noche del jueves 18 de abril. Un joven de 21 años de edad, oriundo de la ciudad de Crespo, colisionó con su motocicleta contra una luminaria y perdió la vida en el acto.

El comisario Daniel Roldán brindó a SOLNoticias nueva información sobre el choque que se produjo la noche del jueves, a las 20:10. El joven fue identificado como Joaquín Emanuel Lell, quien ingresaba a la ciudad de Crespo por Acceso Illia, y por razones que se tratan de establecer colisionó contra un cantero y posteriormente contra una farola de alumbrado público y en forma instantánea perdió la vida. «La víctima llevaba casco al momento del choque, que fue secuestrado por orden de la fiscalía,» indicó.

Según detalló el comisario, inmediatamente se comunicaron con la fiscal en turno, la Dra. Farinó y se ordenaron las siguientes medidas: que se le diera intervención a la División Criminalística y Accidentología Vial que trabajó en el lugar con las pericias pertinentes. También se le dio intervención a Bomberos Zapadores para el traslado del chico hasta la morgue judicial de Oro Verde donde le realizarán la autopsia, y además colaboró tránsito municipal con el corte de tránsito y bomberos voluntarios de la localidad de Crespo.

Testimonios

Dos personas que circulaban por el lugar en sus respectivos móviles presenciaron el hecho, y aseguran que no hubo otro vehículo involucrado en el siniestro.

Ante la consulta de si no se pudo constatar que ocurrió a través de cámaras de seguridad, el comisario explicó que en ese lugar no hay cámaras públicas y que a través de las cámaras privadas de la zona no se alcanzó a ver la colisión.

En horas de la tarde de este viernes se supo que el cuerpo del joven de 21 años domiciliado en calle Florentina Gómez Miranda, de la ciudad, fue entregado a la familia para su velatorio. Sus restos son velados en sala «A» de Av. Ramírez 1032 y serán inhumados el sábado 20 de abril a las 11:00 en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Pquia. Ntra. Sra. del Rosario a las 10:30.

El jefe de comisaría explicó «en casos de accidentes de tránsito o muertes violentas se determina siempre la realización de la autopsia» pertinente por parte de la fiscalía. Una vez que se termine la autopsia nos informan para que los familiares lo retiren de la morgue».

Finalmente el jefe de la Comisaría llamó a toda la ciudadanía «a que respeten la normas de tránsito, que usen el casco».

