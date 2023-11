- Publicidad -





Sobre las actividades de verano hicieron referencia Anibal Lanz. Este estuvo acompañado por Miguel Berns, el actual viceintendente, quien a partir del 10 de diciembre pasará a ocupar la Subdirección de Deportes

El viceintendente Miguel Berns y el Subdirector de Deportes Aníbal Lanz hablaron con SOLNoticias de los preparativos para la colonia de vacaciones. Ya están abiertas las inscripciones. Comenzarán el 1 de enero.

El Subdirector de Deportes, Aníbal Lanz, informó que ya abrieron las inscripciones para la colonia de vacaciones para éste 2023. Las planillas para inscribirse se encuentran en Desarrollo Humano de la Municipalidad para chicos de 6 a 12 años. Los adultos mayores podrán anotarse en la Casa del Adulto Mayor en calle Sáenz Peña y los chicos con discapacidad en la casa donde se desarrolla la parte de discapacidad de la municipalidad, ubicada en Avenida Seri. El horario de inscripción es de 7 a 13hs.

«Tenemos el deseo de que éste año como todos los años sea una colonia muy linda donde se puedan disfrutar y pasarla bien, los chicos aprendan a nadar. Cubrir ese espacio que algunos pibes no pueden realizar por no poder ir a una colonia privada. La municipalidad lo brinda, también a los adultos mayores y chicos con discapacidad», comentó Lanz.

Los niños de 6 a 8 años desarrollarán sus actividades en el club Unión y de 9 a 12 años van a estar en el club Cultural, mientras que los niños con discapacidad y adultos mayores van a tener su espacio en el parque de Los Paraísos, por lo que la municipalidad dispondrá de transporte todos los días en que haya actividad. El cupo para adultos mayores es de 40 personas, y 35 con discapacidad. A su vez el cupo aproximado para cada club es de 100 chicos, «para de esa manera poder realizar en forma normal la actividad, ya que los clubes tienen su colonia privada, entonces creemos conveniente ese número pensando en hacer una actividad acorde a las necesidades», explicó.

La colonia de vacaciones tendrá inicio el primer día de enero y culminará el último día hábil de ese mes y se desarrollará de las 9:00 a 12:00.

Comentaron que el cupo siempre se ve cubierto debido a que muchas personas año tras año tienen deseo de que sus hijos hagan actividad física, sumado a que a veces no pueden asumir el costo de una colonia privada, por lo que acuden a la Colonia municipal. «En ese sentido en un momento poníamos un monto mínimo para poder ingresar y pero tratamos de corregirlo y a veces sacarlo para que de esa manera no haya discriminación, y cualquier chico pueda ir. Por supuesto apelamos a la sinceridad de los papás, que realmente esos espacios estén destinados a pibes o personas adultas o chicos con discapacidad que no tienen posibilidades de acceder a otras colonias de vacaciones. Tratamos de que siempre todos tengan esa posibilidad, porque queremos darle la contención necesaria desde el municipio», dijo Lanz

Cambio de gestión

Más adelante, los entrevistados se refirieron al cambio de roles en el gobierno, ya que a partir del 10 de diciembre será Miguel Berns, el actual viceintendente quien estará al frente del área de deportes, lugar que hoy ocupa Aníbal Lanz.

«Hemos trabajado en la transición pensando en el verano, con las actividades primeras que se vienen, que son la colonia vacaciones y luego vendrá Verano Voley. Estamos pensando en hablar con los clubes, ya hemos hablado con las instituciones que no están en la Colonia de vacaciones. También se va a trabajar junto a Francisco Morales. Creemos que va a ser una actividad muy amena donde van a brindar todas las necesidades que tiene el deporte de la ciudad», dijo Lanz.

Ante la consulta por el organigrama municipal, Miguel Berns aseguró que se está definiendo tratando de adecuar las áreas, «la idea es no ser tan vertical sino un poquito más horizontal, pero no está nada definido, por el momento estamos siguiendo los pasos de Aníbal. Se vienen actividades urgentes como el Verano Voley. La inscripción hay que hacerla ahora, ya hay que hablar con los clubes, cerrar todo el equipo de profesores que van a estar a cargo de la actividad de la Colonia de vacaciones. Hay urgencia y necesidad de avanzar en estos días porque ya el 1 de enero arrancará la actividad en los clubes y en Los Paraísos» .

Luego dijo que el organigrama va a depender de algunas cosas, «vamos a tener la suerte de que un crespense va a ser ministro en la provincia, así que también hay gente que se va de la gestión que se va ir a Paraná, y también depende mucho de eso cómo hacer el armado local. Estamos esperando esa definición, el armado local depende mucho de lo que pasa en la provincia entonces hay que tener paciencia. Yo creo que la semana que viene y la otra ya va a haber más definiciones en concreto, pero creemos también que hay mucha gente capacitada y muy buena, que ha estado en la gestión y que también puede dar el salto y estar ocupando un cargo más importante que también oxigena y hace bien a la gestión. Así que creemos que en ese sentido la gestión va a estar enriquecida».

Por su parte, Aníbal Lanz, quien pasará a ocupar un cargo legislativo, dijo que su idea es hacer un trabajo acorde a las necesidades de la ciudad. «Ojalá que el cuerpo legislativo que tengamos trabajemos en conjunto, codo a codo, pensando en la ciudad, que se nos vienen éstos cuatro años y acompañando a cada una de las necesidades que tiene el poder ejecutivo. Ya hemos hecho reuniones previas para ver cómo vamos a trabajar, no hemos definido todavía las comisiones pero ya hemos participado de algunas sesiones porque una cosa es estar en una función en la parte ejecutiva como me tocó a mí estos ocho años, y otra cosa es estar en una parte legislativa donde manejan otros códigos y tienen otras personas trabajando ahí, no solamente va a estar el bloque oficialista, sino la oposición, y de esa manera tendremos que interrelacionar algunos temas para poder llevarlos a cabo», detalló.

