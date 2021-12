- Publicidad -





Con la llegada de la temporada estival se intensifican las tareas para controlar la aparición de plagas. La responsable del área de Salud Animal habló además sobre las campañas de vacunación y castración de mascotas

En diálogo con SOLNoticias, la veterinaria Andrea Corombara, comentó sobre el Manejo Integral de Plagas que viene llevando a cabo el municipio y sobre los trabajos que se realizan desde el área de Salud Animal. Se refirió además de campañas de vacunación, castraciones y adopción responsable de mascotas.

Control de plagas

Corombara contó que desde el municipio se está haciendo el Manejo integral de plagas, ya que estamos en la época reproductiva de la mayoría de los insectos. A través de las redes sociales, el municipio publica información sobre cómo controlar la plaga de cucarachas y alacranes, respondiendo a la demanda de la gente que llama por ésta problemática. También mencionó que desde el municipio se advierte sobre el uso conciente de insecticidas. «Sabemos que la ciudadanía hoy en día tiene una noción de la contaminación y de no tirar por tirar algún insecticida que quizás lo único que hace es contaminar, o matar otros insectos que no son plagas, como por ejemplo las abejas que sabemos lo importante que son dentro de nuestro ecosistema entonces hacemos un poco eso de tomarnos el tiempo de explicarle a la gente cuales son los recaudos y principalmente no tirar insecticidas por pánico al encontrar uno de éstos insectos», dijo.

Desde el Manejo integral de plagas sostienen que se debe iniciar con un bloqueo físico para que éstos insectos no ingresen a los hogares, y enseñan a la ciudadanía diferentes métodos para cumplir con ese objetivo, como el uso de burletes en las puertas y telas metálicas en las rejillas de los desagües.

Al respecto del control de cucarachas, Corombara explicó que las cucarachas no pueden controlarse pero pueden tomarse recaudos para que no entren en el domicilio. Mencionó que como primer medida hay que eliminar acúmulos dónde las plagas pueden encontrar refugio, alimento y agua porque éstos lugares resultan en criaderos perfectos para insectos como cucarachas, alacranes y hasta roedores. Hay que preocuparse por eliminar estos acúmulos antes de llegar al uso de insecticidas. Solo si la infestación es muy grande, y la plaga no se puede controlar se puede ayudar a reducir la carga con el uso consciente de venenos e insecticidas. Desde el municipio se busca inculcar sobre los peligros de los insecticidas a largo plazo.

También comentó que desde la municipalidad, a pedido de los vecinos se pulverizan las bocas de registro pero debido a las condiciones de esas superficies el poder residual del insecticida es de solo entre 48 y 72 horas, por lo que no es una solución efectiva. Debido a ésto se trabaja junto al área de prensa para concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad de trabajar de forma comunitaria e integral para erradicar este tipo de plagas.

Desde el Manejo integral de plagas también se enseñan a diferenciar los tipos de alacranes. » a la oficina nos llevan los alacranes en los frasquitos. Hay dos tipos de alacranes, uno que se dice que es ponzoñoso que puede dar una reacción alérgica muy grande que necesita internación o atención médica estricta, y el otro tipo de alacran que es el negro, cuya picadura solo produce dolor», dijo. Pero advirtió sobre el peligro que corren las personas alérgicas que a veces tienen una reacción exagerada a estas picaduras y no saben de su alergia hasta el momento de la picadura, por lo que es importante prevenir evitando que estos arácnidos ingresen al hogar descubriendo todos los focos de entrada que puedan haber.

Cuidado responsable de las mascotas y Ordenamiento jurídico

Al respecto del cuidado de las mascotas, la médica veterinaria dijo que hay tanto ordenanzas municipales como leyes provinciales y nacionales que protegen a los animales en varios aspectos, pero principalmente de lo que es el maltrato animal. Estas leyes sostienen que quien se haga cargo de una mascota debe ser consciente de sus esponsabilidades como dueño, debe saber que los animales no sólo necesitan comida y amor, sino también diversión, distensión y actividad física.»Los animales deben tener libertades, ser libres de hambre, de sufrimientos, y de estrés. Hoy en día hay mucha más conciencia social sobre eso», expresó.

Como adoptar una mascota

La profesional además se dirigió a aquellos vecinos interesados en adoptar una mascota de manera responsable. Lo pueden hacer a través de las Protectoras Unidas que trabajan en conjunto con la municipalidad o comunicandose con el Área de salud animal del municipio, al interno 119, por la mañana de 7 a 13 horas. Luego de eso recibirán una visita a su domicilio para verificar si su casa cuenta con las condiciones apropiadas para adoptar una mascota.

Castraciones

Otro de los temas que se acordaron en la charla fueron las castraciones en la ciudad. La entrevistada habló sobre los beneficios de castrar a perros y gatos a edad temprana, puesto que les previene múltiples enfermedades a tanto machos como hembras, alargandoles la vida. Por otra parte, en el caso de los machos les reduce la agresividad y evita que dquieran la costumbre de estar en la calle, donde corren peligro.

También contó que el castrador móvil donde se producen las cirugías, va mudándose por distintos sectores de la ciudad y dentro de poco se va a publicar todo el cronograma para el año próximo, de modo que la gente sabrá dónde le queda más cerca llevar a castrar a su animal. Esta semana estará en Obras Sanitarias por Avenida Pesante, cerca del Area de la Mujer, donde estará durante diciembre y enero.

Quienes deseen castrar a sus mascotas deben llamar a la municipalidad, al número 495 1160, al interno 119 de 7 a 13 hs , donde se les dará un turno para 15 días después. Las castraciones se realizan los martes y viernes por la tarde, a partir de las 15:30 hasta las 19:30 hs. Cuando se lleva al animal se recomienda traer una mantita para envolverlo.

Luego de estar en Avenida Pesantes, el castrador móvil se trasladará al Nido y permanecerá ahí en los meses de febrero y marzo.

Adopción responsable

Sobre el refugio canino de la ciudad, la profesional contó que está cerrandose gracias a que quedan pocos animales para adoptar. Se realizaron campañas para lograr la adopción de animales adultos y se logró también con la ayuda de las Protectoras de animales que dieron tránsito a perros avanzados en edad, » tratamos de decirle a la gente que adoptar un perro adulto es darles sus últimos años de vida de una mejor forma, es su última oportunidad para ser felices», dijo. Agregó que están cerrando el refugio porque se dieron cuenta de que no es la solución al control de perros callejeros ni de dueños irresponsables y que el cambio está en la educación de la gente y en la difusión.

Vacunaciones

La entrevistada recordó que el próximo 7 de diciembre de realizará la campaña antirrábica. Informó que desde el área de Salud animal se hacen campañas y se informa puerta a puerta qué vacunas necesitan las mascotas, cuáles son obligatorias, y cuáles provee el municipio de forma gratuita. Corombara explicó que los caninos necesitan vacunas virales, la quíntuple o séxtuple que se les da a los cachorros y se repite anualmente, y los felinos necesitan la triple viralz que se aplica a cachorritos y se hace una vacunación anual. La quíntuple y séxtuple en caninos y la triple viral en felinos se aplican en veterinarias privadas, pero desde el municipio se aplica la antirrábica gratuitamente.

Las vacunaciones contra la rabia se realizarán los primeros martes de cada mes en distintos lugares de la ciudad. El próximo 7 de diciembre será en Obras sanitarias.

La doctora advirtió que la vacuna antirrábica es obligatoria, debe revacunanarse anualmente a todas las mascotas, tanto gatos como perros, debido a que la rabia es una enfermedad de zoonosis, es decir que se trasmite de los animales domésticos a los humanos y es mortal.

La veterinaria resaltó lo importante de tener la oportunidad de tener esta vacuna de forma gratuita, ya que no en todos los municipios es así, y Crespo se caracteriza por tener campañas continuas de vacunación antirrábica gracias a las dosis que provee la provincia.

