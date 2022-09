- Publicidad -





La profesional recibió el reconocimiento de sus pares, dirección y personal de salud del nosocomio en una breve ceremonia. Hubo anécdotas y entrega de presentes

En la mañana de este lunes 5, la Dirección y Personal del Hospital «San Francisco de Asís» le hicieron un reconocimiento a la Dra. Liliana Alacid de Bisheimer; al cumplirse 50 años de trayectoria en la pediatría de nuestra ciudad.

«Corríamos mucho, siempre asistida por el Equipo y las Enfermeras, veníamos al Hospital sin horarios ni días. Era una obligación moral, no cobrábamos sueldo…la gente era muy respetuosa y nos traían regalos del campo: lechones, chorizos, venían en carro con todos sus hijos. No nos llevamos nada, chicos. Siempre que puedan hagan algo por alguien, eso es lo que me reconforta en esta etapa, haber servido y servir; porque lo voy a hacer hasta que me lleven con las patitas adelante» narró la Dra Bisheimer con su tono tan particular de voz.

La Dra Liliana, con su característico andar; camina los pasillos del Hospital y se convierte en una mujer repleta de gente. Trae y lleva consigo las historias de centenares de crespenses, sus rostros de preocupación ante la enfermedad de un hijo, las manos de las madres buscando apoyo, las miradas de los padres atentos y muchos pequeños ojitos llorosos, quejosos pero también de entusiasmo, diversión e inocencia.

«Ella camina con sus rulos rubios y mira hacia los lados; observa a su alrededor. No va mirando por donde pisa porque allí es donde ya dejó huella. Mira mucho. Sostiene la mirada del otro, lo ve. Vuelve visible al más pequeño que cruza, porque su mirar atraviesa. Es el mirar del servicio,» así es como la recuerdan sus compañeras de labor.

La profesional nacida en Villa del Parque (CABA), tras obtener su título en medicina realizó su residencia en pediatría en el Hospital Pedro Elizalde y ejerció durante un corto periodo en Comodoro Rivadavia, ya casada con el cardiólogo Julio Bisheimer. En 1978 Liliana y Julio se radicaron en Crespo, donde se abrieron el camino brindando un servicio a la comunidad con abnegación a lo largo de todo este tiempo.

SOLNoticias