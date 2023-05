- Publicidad -





El área de Salud de la Municipalidad de Crespo presentó un programa destinado a personas interesadas en dejar de fumar. Tendrá la modalidad de taller con una duración de cinco días

Marcelo Cerutti, del Área de Salud de la Municipalidad de Crespo, charló con SOLNoticias sobre el programa para dejar de fumar en cinco días que se presentó el pasado viernes. Se trata de un programa interdisciplinario con modalidad de taller. Comenzará el lunes 15 de mayo y se dictará en el Punto Saludable



Cerutti dijo inicialmente que el programa para dejar de fumar es muy efectivo siempre y cuando el fumador haya tomado la decisión. «Lo que más han funcionado son éste tipo de programas de cinco, seis o siete días». Destacó el modo interdisciplinario del programa que cuenta con la participación de un médico clínico, un enfermero, un kinesiólogo, un profesor de educación física, un psicólogo, y una nutricionista. Resaltó que el hecho de dejar de fumar tiene un impacto en lo personal, en lo económico, «pero en lo emocional es donde uno tiene que lograr la contención, por eso también funcionan éstos cursos que tienen una modalidad de taller grupal».



Los interesados se podrán inscribirse al 3434-678470 o en la página web de la Municipalidad. «Los va a atender una enfermera, Virginia, que los va a inscribir», contó. El taller será a partir del lunes 15 de mayo por cinco días de 20:00 a 22:00 en el Punto Saludable.



El curso va a ser coordinado por distintos profesionales que enseñarán técnicas de relajación, entre otras cosas. «La multidisciplina es lo que más ayuda en ésto. También ayuda el hecho de que sea grupal, pero hace que no pueda ser de más de quince personas», dijo, y aclaró que quien no se pueda inscribir ahora podrá hacerlo en la siguiente oportunidad ya que el curso se va a repetir. «La idea es hacer una preinscripción, y en el próximo llamado se van a poder sumar otros quince. La idea de ésto es poder darle continuidad. No podemos decir si va a ser semanal o quincenal, vamos a ver cómo se van presentando y ojalá que mucha gente se inscriba porque el tabaquismo tiene un impacto muy grande en el marco de las enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, hipertensión, ACV, infartos», afirmó. El curso se va a seguir haciendo de acuerdo a la demanda.

Luego insistió en que la decisión de dejar de fumar es parte fundamental y es importante que haya un psicólogo que brinde las herramientas para manejar los primeros días, un nutricionista que enseñe como manejar la ansiedad al comer, un profesor de educación física que te haga hacer ejercicio y bajar la ansiedad, y kinesiólogos que enseñen terapias de relajación.» Es importante hacerlo dentro de un contexto de éste tipo para tener más probabilidad de éxito, sino se hace muy difícil. Pero depende de la persona», consideró.

Según dijo, hoy en día para luchar contra las adicciones lo que más se usa es la modalidad taller, ya que en esas situaciones el proceso «es más llevadero, se comparten experiencias con otras personas que están atravesando por lo mismo».

SOLNoticias