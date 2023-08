- Publicidad -





La Dra. Mariela Hilderman, precandidata a intendente por el espacio «Juntos por Crespo», contó a SOLNoticias cuáles son los proyectos que pretende llevar a cabo en su gestión en caso de ser elegida intendente de la ciudad. La acompaña en la fórmula como viceintendente el empresario Leonardo Díez



Hilderman comentó que desde hace varios meses junto a gente de su espacio ha estado recorriendo los barrios de la ciudad, «los vecinos nos han recibido cálidamente, lo cual nos llena de alegría y de entusiasmo». En base a esos recorridos en donde se conocieron las necesidades de los vecinos fue que según dijo, se elaboró su plataforma de gobierno. En éstos días estaría llegando su boleta, «es una boleta larga porque nosotros llevamos presidente de la nación, diputados nacionales, provinciales y demás, cosas que las otras fuerzas no tienen, y eso hace que no haya tantas imprentas que lo impriman, entonces hubo que llevar a la ciudad de Santa Fe la boleta y eso hizo que nuestra boleta demore un poco más», explicó. La boleta de Juntos por Crespo que encabeza Hilderman como candidata a intendente pega con dos candidatos a presidente, dijo que «en una boleta tenemos como candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta, y en la otra a Patricia Bullrich, y en la provincia acompañamos a Rogelio Frigerio».

- Publicidad -





Plataforma

Al ser consultada sobre los proyectos aclaró que se planea darle continuidad a lo que la actual gestión está haciendo bien, lo que se está haciendo mal va a cambiar y lo que no se ha hecho se va a hacer. «Proponemos llegar a los barrios con más obras, servicios. El centro está bastante bien por lo que nos cuenta la gente pero que en los barrios la gestión no ha podido llegar con obras y con cosas simples que hacen falta en la ciudad por ejemplo construcción de veredas», dijo. Ejemplificó que en el barrio San José las veredas aún no han llegado, » después de un montón de gestiones no han podido cubrir la necesidad de la gente y esto lo vemos cuando visitamos el barrio y cuando hablamos con los vecinos, es una deuda pendiente, y también en los barrios más alejados del centro donde piden que hagamos la vereda para que los chicos lleguen a la escuela los días de lluvia. Eso por empezar, podemos continuar con asfalto».

Al respecto del asfalto también adelantó que la plataforma contempla adquirir una planta de asfalto a través de la cual «vamos a abaratar en un 50% el asfalto para que la gente pueda llegar a pagarlo y poder armarse esos consorcios y se pueda llevar adelante esa obra tan necesaria. No vamos sólo con la propuesta, vamos con la solución también. Por administración armar los consorcios desde la municipio para poder llevarlo adelante, a ésto para poder proponerlo primero visitamos localidades vecinas que lo han hecho, fuimos a preguntar cómo les resultó, cómo lo hicieron y cómo se podría implementar en Crespo por eso lo estamos proponiendo, porque es algo que se puede llevar adelante».

También se refirió al tema viviendas. La candidata contó que han visitado localidades vecinas que han implementado un círculo cerrado de viviendas, «que ha dado muy buenos resultados y que eso se podría implementar en Crespo y ayudaría a solucionar esa necesidad de vivienda que hay en la ciudad y que entre todos, gestionando en provincia, gestionando en nación y trabajando desde lo municipal vamos a poder paliar esa necesidad para que muchas familias puedan tener su vivienda propia. Sería un sistema combinado entre estado y privado». Es un programa que se autosustenta con el aporte de cada uno, donde el ciudadano va pagando mensualmente y termina de pagarlo en cinco años. «Es accesible. El rol del municipio sería gestionar y organizar todo, no poner dinero», explicó.

Presupuesto Municipal

Sobre el presupuesto municipal aclaró que se va a ver «en base al presupuesto de éste año para la próxima gestión. Sabemos que alrededor del 50 % está destinado al pago de sueldos, el resto se destina a los servicios, a las obras, a las demás necesidades como puede ser acción social, deporte, todas las áreas del municipio. Se va a reestructurando y en base a eso uno tiene que ajustarse a lo que se presupuesta en ese sentido».

Salud

Al ser consultada por el tema salud y a las guardias pediátricas dijo que el plan es trabajar en conjunto con provincia para llegar a una solución, «por eso necesitamos que Rogelio sea nuestro gobernador para tener un mismo color político y poder llevar mayores soluciones con respecto a la salud, no sólo en guardias pediátricas sino también en elevar la categoría en nuestro hospital». Luego agregó que uno de los objetivos es que el hospital de Crespo vuelva a ser modelo en la región, «venía gente de todos los lugares a atenderse a Crespo, las mujeres venían a dar a luz a sus hijos, hoy no está ocurriendo, y eso hay que trabajarlo en conjunto con provincia. Rogelio Frigerio se ha comprometido a trabajar por la salud de la provincia y por los hospitales. Vamos a trabajar en eso y en implementar el servicio de guardias pediátricas».

Más adelante resaltó que los traslados de emergencia de ambulancia que se implementaron desde el municipio van a seguir funcionando porque es una necesidad, «eso desde la gestión municipal y yo como futura intendenta quiero dejar claro que va a seguir funcionando».

Plan de seguridad

Hilderman también habló sobre sus planes de mejorar la seguridad en la ciudad implementando un sistema de videovigilancias por cámara «para que el ciudadano esté seguro». Consideró que si bien Crespo es una ciudad donde uno todavía puede vivir tranquilo hay que estar preparados. «Queremos implementar un sistema que a través del llamado de una persona a una central se active lo que es seguridad, lo que es bombero, tener todo organizado para que haya una mayor organización y cuando uno llame a ese número se orqueste todo para que se active bomberos, hospitales, ambulancia, policía y demás. Ese es nuestro proyecto con respecto a la seguridad, queremos que el ciudadano se sienta seguro y tenga un teléfono al que llamar y donde lo atiendan en forma inmediata».

Producción

La candidata también habló del proyecto «Primer Comercio» dirigido a los emprendedores locales. «Lo que se busca es ayudar al emprendedor a que pueda tener su propio negocio, su propia empresa, su propio emprendimiento, es muy difícil empezar cuando no tenés nada, eso sería a través de crédito o aliviando las tasas el primer año del negocio funcionando como una promoción Industrial, como para que aquellas personas que quieran emprender puedan llevarlo adelante cuando uno recién comienza y comienza así alquilando local con muy poca producción. Es necesario que se alivie la carga fiscal desde los municipios para que eso se pueda llevar adelante y las personas puedan crecer, sobre todo los jóvenes, para que puedan concretar sus proyectos de poder crecer, de desarrollarse».

Otra de las ideas es realizar un relevamiento de la cantidad de rubros que tiene Crespo porque según dijo, «vemos que en el sector turístico de la medicina tenemos dos instituciones muy importantes donde vienen gente de todas las localidades vecinas y de toda la provincia, entonces vemos que la gente llega y hay veces no tiene donde comer porque está todo cerrado. Con respecto a eso también queremos crear una oficina de turismo que informe y organizar todo un circuito para saber quién está abierto, quién está cerrado, dónde ir». Luego comentó que se trataría de brindarles un servicio no solo al turista que viene a conocer Crespo sino al turista de la medicina.

Consultas

Ante la pregunta sobre si se plantean como solucionar el asunto de los excrementos de paloma entre las calles San Martín y 25 de mayo y Belgrano y Otto Sagemuller respondió que quieren sobre la problemática implementando algún sistema que ahuyenta a las aves, «hay que hacerlo a través de luminaria, o sonido para que no vaya a dormir a ese lugar y vayan a lugares más alejados del centro o se distribuyan para que no ocasionen este problema que estamos teniendo en el centro donde ya no se puede estacionar porque los autos se ensucian, donde ya no se puede ir caminando por las veredas porque las veredas están sucias o porque uno mismo también termina sucio. Hay que llevarle una solución porque el ciudadano tiene que poder disfrutar de la plaza, del centro de la ciudad y no puede ser que esté ocurriendo esto y que lamentablemente no se esté haciendo nada».

Sobre el cierre y de cara a las próximas elecciones informó que el número de boleta el la 502 A. Reiteró que «es una boleta larga donde voy a ir pegada a dos boletas, voy a ir con el candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y en la otra boleta voy a ir con la candidata a presidente Patricia Bullrich y en ambas boletas voy a ir acompañada de Rogelio Frigerio como gobernador. En la boleta mía voy con mi candidato, mi compañero de Fórmula Leonardo Diez y los veintidós concejales que me acompañan. Yo invito a los crespenses a que me acompañen, a que ese día elijan mi boleta. Prometo honestidad, transparencia, humildad. La gente me conoce, ya estuve en la gestión. Quiero hacer muchas cosas por Crespo y les pido que me acompañen ese día con el voto».

SOLNoticias