Francisco Senegaglia es Precandidato a Gobernador por una de las líneas del peronismo «Construyamos la Esperanza». Estuvo en Crespo y habló de «volver a encontrarse con la gente y generar diálogo»

Este martes 20, el Pre-Candidato a Gobernador Francisco Senegaglia se reunió con la militantes justicialistas de Crespo en el local partidario.

En la oportunidad, el dirigente habló con SOLNoticias y comentó acerca de las ideas que propone desde su sector.

Creemos que hay una necesidad importante de «volver a encontrarnos y pensar como estamos viviendo la provincia». Debemos generar «esa necesidad de diálogo con la gente y escuchar inquietudes del pueblo y ofrecerles alternativas para pensar la situación actual de la provincia y lo que se viene.»

El dirigente se refirió a la necesidad de pensar cómo «creemos que debe ser la provincia que viene, como deber ser el estado y resolver problemas de coyuntura,». Dijo además que hay que discutir programas y proyectos, «debemos apuntar a una provincia unida, no fragmentada, que tenga una proyección a 10 o 15 años en adelante.»

Por otro lado señaló que se debe pensar un «Estado ambiental sustentable que garantice las cuestiones de vida y salud», como también abordar las necesidades de aquellos que viven en la marginalidad y pobreza. Los proyectos que tenemos «contemplan las necesidades diarias de los entrerrianos.»

Quién es Senegaglia

Francisco Antonio Senegaglia nació en Concordia en 1967. Es psicoanalista, ensayista en temas de psicología política e historia y productor de cine. Estudió filosofía, teología, psicología y ciencias políticas.

Ha enseñado psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Ha desempeñado funciones en instituciones como el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (Presidente), el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Secretario Académico), el Ministerio del Interior de la Nación (Secretario Académico), Naciones Unidas (Consultor Experto)y APDH (Consejo de Presidencia).

Editó “Los Artigas”, novela que mereciera el Premio Escenario en Arte y Cultura en 2009, que otorga el diario UNO de Paraná a la mejor producción de narrativa entrerriana de ese año.

En 2010 obtuvo el Premio Fray Mocho, máximo galardón de las letras entrerrianas, que otorga la Secretaría de Cultura de Entre Ríos por su novela “¿Alguien te espera en algún lugar?”, la que se editó en 2011 y recibió es año la faja de honor de la S.A.D.E.

En 2012 editó “Origen y Destino”, novela, Ediciones Hespérides, La Plata (Bs. As.), «La otra Revolución» (Un ensayo sobre psicología de la historia), Editorial de Entre Ríos, Paraná (Entre Ríos) e «Inscripciones del dolor» , poesía, Ediciones Hespérides, La Plata (Bs. As.). En 2016, editó Tres Lauras, novela, Ediciones Hespérides, La Plata (Bs. As.)

SOLNoticias